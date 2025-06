„Voi, românii, i-ați învățat cu șpaga, și ei fac abuzuri la maxim”. Doi turiști, UMILIȚI de grăniceri la granița turco-bulgară

O vacanță frumoasă în Turcia s-a încheiat prost pentru un cuplu de turiști români care au fost umiliți de grănicerii bulgari. În timp ce se întorceau acasă, cei doi au fost opriți la granița turco-bulgară.

Grănicerii le-au solicitat actele. După un timp, le-au percheziționat mașina și portofelele.

Unul dintre grăniceri a găsit în portofelul soției șoferului un plic cu 40 de grame de aur. Ea a declarat că 15 grame de aur îi aparțineau de drept și chiar i-a demonstrat prin fotografii vechi. Celelalte 25 de grame de aur (colier, cercei, brățară) erau primite cadou de la o nuntă.

Grănicerul a invocat o „nouă lege” din 2025 prin care nicio persoană nu poate călători cu o greutate mai mare de 5 grame de aur. Însă, a refuzat să le arate legea respectivă celor doi turiști. Grănicerul le-a confiscat bijuteriile de aur, iar cei doi turiști au contactat ambasada Românei din Bulgaria. Și ambasada le-a dat răspunsul: fiecare vameș aplică legea „după cum știe”.

În final, au fost nevoiți să se conformeze și să plătească amenda. Nevasta șoferului și-a recuperat bijuteriile după șapte ore de așteptare. În prezent, ei își caută avocat, iar povestea completă a fost relatată pe un grup de pe Facebook, FORUM Turcia:

„Bună ziua, caut un avocat să mă ajute cu următoarea situație… Ieri (14 iunie n.r.) la întoarcerea din Turcia (vacanță 8 zile, nu m-am dus pentru bișnită) la vama bulgară… am fost opriți pentru control normal, au căutat în toată mașina, au văzut că nu au găsit nimic ilegal, au început să caute în portofele. În cel al soției au găsit un pliculeț cu 40 gr de aur, 15 erau ale ei de acasă (i-am arătat poze vechi), iar 25 gr erau noi, ce își luase pentru nuntă, colier, cercei, brățară. I-am explicat că este și aur vechi și aur nou în acel pliculeț, a zis că nu se poate, că încalcă legea și o sa fie confiscat, mi-au zis că este o lege nouă, de câteva zile, în care zice că ai voie cu maxim 5 grame de aur / persoană. I-am cerut să îmi arate legea, a zis că încă nu a ajuns la ei, am căutat pe net, iar legea pe 2025 scria clar că este 37gr de persoană. A zis că nu se aplică aceea lege pentru că este alta nouă nepublicată pe internet încă, i-am zis ”dacă nu este scrisă nicăieri, de unde să stim? A zis că nu e treaba lui. Am sunat la ambasada României din Bulgaria, au zis că ei nu cunosc nimic și că fiecare vameș aplică legea după cum știe. Într-un final, după 7 ore de așteptat, ne-au luat aurul nou + cel pe care îl aveam în poze, al soției, total 40gr + amendă. Nu mi se pare normal să fie făcut așa un abuz, nu este scris nicăieri că ai voie doar cu 5 gr, peste tot pe internet scrie 37! Iar la ei pe un afiș la intrare în Bulgaria scrie chiar 50, i-am arătat și a zis că este vechi. Doresc să fac o contestație sau ceva de genul pentru a-mi recupera bunurile, este un abuz și o bătaie de joc din partea lor! Vă rog să mă ajutați. O să merg până în pânzele albe”.