China a exersat capturarea unor porturi cheie din Taiwan în timpul exercițiilor militare

30 dec. 2025, 16:30, Actualitate
Armata Populară de Eliberare (APL) a exersat capturarea unor porturi cheie de pe insulă în timpul exercițiilor din apropierea Taiwanului, a relatat agenția de știri Xinhua, citând serviciul de presă al Comandamentului de Luptă din Zona de Est (EZCC) al APL.

Exercițiile transmit un mesaj fără echivoc că Beijingul este întotdeauna pregătit să zdrobească orice complot de secesiune care vizează separarea Taiwanului de patria-mamă. Fiecare escaladare a provocării va fi întâmpinată cu contramăsuri mai puternice. Armata Populară de Eliberare este gata să lupte în orice moment și este sigur că va învinge dacă și când va lupta”, scrie într-un comentariu agenția.

Ce este „Misiunea pentru Justiție 2025”?

Exercițiile militare au implicat drone, nave de asalt amfibii, distrugătoare și fregate. Acestea au pus accent pe transferuri de forțe, atacuri de precizie, operațiuni de sabotaj care au implicat trupe de elită și capturarea porturilor.

Agenția a mai relatat că forțele terestre ale Corpului Pușcașilor Marini PLA, împreună cu unități ale Marinei PLA, Forțelor Aeriene și Forțelor de Rachete, au efectuat exerciții cu foc real la distanță împotriva unor ținte navale în apele de la sud și nord ale Taiwanului.

Armata Chinei a anunțat că a lansat și 16 rachete cu rază lungă de acțiune de la lansatoarele PCL-191 din Fujian, folosind o dronă CH-4 pentru țintire în timpul exercițiilor Justice Mission–2025. Rachete au aterizat la nord de Taiwan, lovind apele Oceanului Pacific

Pe 29 decembrie, China a anunțat desfășurarea unor ample forțe aeriene, navale și de rachete ale Armatei  în Strâmtoarea Taiwan pentru exercițiile „Misiunea pentru Justiție 2025”.

Donald Trump: „Cred că Xi nu va face nimic”

Potrivit Reuters , obiectivul Beijingului este de a demonstra capacitatea sa de a izola insula de sprijinul extern în caz de conflict.

Din cauza exercițiilor Chinei, companiile aeriene taiwaneze au anulat complet zborurile către Insula Kinmen și Insulele Matsu.

Întrebat ieri de cât de periculoase sunt exercițiile militare ale Chinei pentru Taiwan, președintele Donald Trump a spus că nu este îngrijorat:

„Președintele Xi nu mi-a spus nimic despre asta și nu cred că o va face. Nu mă îngrijorează. Exerciții navale și exerciții aeriene, le fac de 20, 25 de ani. Vom vedea”, spune președintele SUA.

Ministerul Apărării din Taiwan a declarat că până luni, la mijlocul după-amiezii, a detectat ieșiri ale a 89 de aeronave și drone militare chineze, 14 nave militare și 14 nave ale pazei de coastă și că manevrele au intrat în zona de răspuns aeriană a Taiwanului.

Beijingul revendică suveranitatea asupra Taiwanului

Armata Chinei a devenit din ce în ce mai vocală în jurul națiunii insulare în ultimii ani. Beijingul revendică suveranitatea asupra Taiwanului și a amenințat că va prelua controlul prin forță dacă Taipeiul se opune presiunilor sale pe termen nelimitat, relatează Financial Times.

La începutul acestei luni, SUA au aprobat o vânzare de arme către Taiwan în valoare de 11,1 miliarde de dolari, cel mai mare pachet de acest fel, în contextul în care Taipei încearcă să își consolideze capacitățile de apărare împotriva amenințărilor chineze.

Tensiunile accentuate legate de Taiwan amenință să complice o dezghețare fragilă a relațiilor dintre SUA și China, după ce Trump și președintele Xi Jinping au convenit asupra unui armistițiu în războiul comercial dintre cele mai mari economii ale lumii la sfârșitul lunii octombrie.

Exercițiile au loc și pe fondul unei dispute diplomatice acerbe între Beijing și Tokyo, după ce prim-ministrul japonez Sanae Takaichi a sugerat că o invazie chineză a Taiwanului ar putea declanșa un răspuns militar din partea Tokyo.

