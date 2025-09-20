Prima pagină » Actualitate » Imaginile zilei. Chinezi în hora românească la Beijing. Surorile Osoianu și cobzarul Sergiu Diaconu au făcut într-o oră ce nu au făcut ani de diplomație românească

Imaginile zilei. Chinezi în hora românească la Beijing. Surorile Osoianu și cobzarul Sergiu Diaconu au făcut într-o oră ce nu au făcut ani de diplomație românească

20 sept. 2025, 19:30, Actualitate
Imaginile zilei. Chinezi în hora românească la Beijing. Surorile Osoianu și cobzarul Sergiu Diaconu au făcut într-o oră ce nu au făcut ani de diplomație românească

Institutul Cultural din Beijing, Ambasada României și Ambasada Republicii Moldova au făcut sâmbătă o demonstrație de responsabilitate culturală și diplomatică. În capitala Chinei au vibrat cele mai sensibile corzi ale relațiilor dintre cele trei țări, cultura tradițională asigurând trainica punte de legătură și dialog, transmite jurnalistul Dan Tomozei, din Beijing.

Surorile Osoianu și reputatul cobzar Sergiu Diaconu au reprezentat revelația necesară în această lună Septembrie 2025 atât de încercată și marcată de evenimente. Spațiul ICR Beijing a fost neîncăpător, dar totodată a fost impregnat pentru multă vreme de acum înainte de conștiința și claritatea atât de necesare în relațiile România-China, Republica Moldova-China, relații care se pot sprijini prin înțelegere și comunicare, prin dialogul tradițiilor și artelor.

Surorile Osoianu au colaborat cu formația Zdob și Zdub în anul 2003, înregistrând împreună două piese: „DJ Vasile” și „Miorița”. Au început să colaboreze cu interpreta Loredana Groza la concertul dedicat celor 25 de ani de activitate ai artistei. De asemenea, Surorile Osoianu au colaborat cu mai multe orchestre, precum orchestra „Lăutarii” a lui Nicolae Botgros.

Surorile Osoianu, podul al conștiinței comune România-Moldova

Cine a avut șansa și onoarea să le asculte pe Surorile Osoianu înțelege că aceste doamne de aur reprezintă un pod al conștiinței comune România-Moldova, un tezaur cultural comun reprezentativ la nivel mondial. Această comoară este prezentă în aceste zile la Beijing și a fost prezentată publicului chinez în spațiile ICR Beijing, acolo unde alături de Ambasadorii României și Moldovei, ES Dan-Horia Maxim și ES Dumitru Braghiș, alături de Violeta Mușat, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aproape 200 de localnici și rezidenți străini s-au prins în horă, fiind cuprinși de trăirile firești, umane, dominate de bucurie și emoție.

După evenimentul din această seară, grație doamnelor Osoianu și cobzarului Sergiu Diaconu, prezenți la ICR Beijing grație efortului făcut de Dr. Ema Stoian, referent principal, și al directorului Dr. Liviu Țăranu, sunt dominat de un puternic sentiment de liniște. Încă mai există speranță, încă mai există resurse, încă mai putem declanșa resorturile firești ale unui dialog dominat de prietenie și înțelegere. Iar acolo unde se alătură frate lângă frate, promovarea și construcția relațiilor cu China capătă o altă consistență.

Așa cum am consemnat, ieri, România este țară invitată de onoare în China, la prima ediție a Expoziției Produselor cu Indicație Geografică (GIPE) și Forumul China-UE al Agrementelor privind Indicațiile Geografice, acolo unde suntem reprezentați în cel mai demn mod, având sprijinul prietenilor chinezi, al producătorilor români care înțeleg potențialul pieței chineze, al Biroului Economic din Ambasada României în China și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, specifică jurnalistul.

România, țară invitată de onoare în China, la Expoziția Produselor cu Indicație Geografică 2025

Dacă ieri Surorile Osoianu au deschis evenimentul de nivel mondial din Beijing, în fața a peste 300 de reprezentați și producători de produse cu indicație geografică din Europa și China, astăzi, tradiția și dialogul cultural a coborât în mod miraculos în rândul oamenilor. Condensat și cu intensitate, în ciuda norilor care umbresc o prietenie perenă, la nivel cultural suntem și rămânem conectați la realitate, la necesitățile vitale născute din dialogul între popoare, între culturi.

Iar pentru ca eternitatea unei clipe să rămâne profund marcată, întreaga asistență a celebrat-o pe doamna Maria Osoianu care, astăzi, a marcat un nou an din viață, iată, simțind bucuria și vibrația poporului chinez, compatrioților moldoveni și fraților români care trăiesc în China.

În seara asta, la ICR Beijing s-a făcut lumină, iar cultura a strălucit, a adus bucurie, emoție și atât de necesara stare de normalitate în cadrul relațiilor bilaterale România-China, postează Dan Tomozei.

Citește și

POLITICĂ Piedone vorbește despre execuția sa politică din fruntea ANPC: „Mi se trage de la aceste multinaționale care au o putere financiară colosală”
20:59
Piedone vorbește despre execuția sa politică din fruntea ANPC: „Mi se trage de la aceste multinaționale care au o putere financiară colosală”
POLITICĂ George Simion, DISCURS mobilizator din Paris. Ce le-a transmis liderul AUR francezilor, în plin haos politic
20:03
George Simion, DISCURS mobilizator din Paris. Ce le-a transmis liderul AUR francezilor, în plin haos politic
ACTUALITATE Autoritatea europeană pentru pensii avertizează: „1 din 5 europeni riscă deja să trăiască în sărăcie la bătrânețe”
19:58
Autoritatea europeană pentru pensii avertizează: „1 din 5 europeni riscă deja să trăiască în sărăcie la bătrânețe”
POLITICĂ Ce ascunde, de fapt, ultimul sondaj Avangarde si care este scopul lui
19:33
Ce ascunde, de fapt, ultimul sondaj Avangarde si care este scopul lui
POLITICĂ Simion atacă stânga politică: Adversarii noștri îi învață pe toți ne urască și, dacă nu ne pot ignora, chiar să ne împuște, ca în cazul lui Charlie
19:24
Simion atacă stânga politică: Adversarii noștri îi învață pe toți ne urască și, dacă nu ne pot ignora, chiar să ne împuște, ca în cazul lui Charlie
ULTIMA ORĂ Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului
18:47
Scenariul DEMISIEI lui Ilie Bolojan, dezvăluit de consilierul său. Ionuț Dumitru a spus cine pune „frână” reformelor premierului
Mediafax
Moșteanu: Oamenii să nu se sperie dacă văd soldați și tancuri. Este un exercițiu NATO
Digi24
Vortex polar deasupra Arcticii. Când vin primele ninsori și ce iarnă îi așteaptă pe români. Date de ultimă oră ale climatologilor
Cancan.ro
Toto Dumitrescu se află în arest de 48 de ore, dar tatăl lui… Ilie Dumitrescu şi-a făcut programul ca într-o vacanţă
Prosport.ro
FOTO. Blonda râvnită de bogătașii din toată lumea: „Cea mai drăguță”
Adevarul
Cel mai vechi Spa din România: trei secole de abur, mozaic și povești. Locul care a reinventat igiena urbană
Mediafax
Secretar de stat din Ministerul Economiei, reținut de DNA. A cerut schimbarea unui șef ANPC
Click
Jurnalistul Charlie Ottley a dezvăluit ce apreciază la țara noastră: „Unul dintre principalele puncte forte”. Ce expresii românești îl amuză
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Aceasta e cea mai rezistentă creatură din lume. Supraviețuieste în orice scenariu: arsă la 150°C, înghețată și chiar și în spațiu
Digi24
Ce secrete ascunde „Insula nemuritorilor” din Grecia, unde localnicii sunt mai fericiți și trăiesc mai mult decât restul lumii
Cancan.ro
Boala Lyme o consumă! Celebra vedetă este pe patul de spital și luptă: 'Handicapul invizibil al bolii'
Ce se întâmplă doctore
Îl mai recunoști? Astăzi este unul dintre cei mai apreciați cântăreți din din țara noastră. Fotografii de colecție din copilărie
observatornews.ro
Câţi bani s-au strâns la buget din tăierile voluntare de salarii ale miniştrilor. Radu Miruţă: "E o fentă"
StirileKanalD
Viteza i-a curmat viața. Un tânăr de 29 de ani a murit la volanul mașinii, după un accident teribil, în Tecuci
KanalD
Un tânăr de 22 de ani a murit într-un teribil accident rutier, în județul Arad. Șoferul a pierdut controlul volanului într-o curbă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cu câți km/h poți depăși viteza legală în 2025 fără să fii amendat. Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Exploratorul care a ajuns mai departe decât Marco Polo
Capital.ro
Călin Georgescu a luat decizia. Și-a suspendat personal activitatea. Rămâne fără venituri până în 2026
Evz.ro
Cum s-a produs primul accident rutier din lume. Sfârșit tragic pentru cinci persoane
A1
Cum a aflat fiica cea mare a Andreei Antonescu că mama ei a pozat în Playboy: „Avea 2 ani”. Reacția surprinzătoare a micuței
Stirile Kanal D
Iulia a murit la 20 de ani, după câteva zile de la decesul surorii sale, proaspăt măritată. Un accident teribil le-a adus sfârșitul
Kfetele
Ce mesaj a lăsat Doina Teodoru pe rețelele de socializare, după imaginile care au apărut cu Cătălin Scărlătescu în prezența unei blonde. Ce detaliu extrem de interesant a fost observat
RadioImpuls
Întrebarea prezentatoarei TV a schimbat totul în 10 secunde! Nimeni nu credea că Lucia va spune așa ceva, dar a spus: "Credeam că ne permitem". Ce a urmat a fost cea mai NEAȘTEPTATĂ reacție din emisiune
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Vecina bate la ușa lui Bulă: - Vreau să fac amor toată noaptea! Ești ocupat?
Descopera.ro
Dieta simplă care poate reduce boala gingivală
HOROSCOP Trei zodii primesc protecție divină. Schimbări pe borna destinului după eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025
20:48
Trei zodii primesc protecție divină. Schimbări pe borna destinului după eclipsa de Soare din 21 septembrie 2025
VIDEO Trump este satisfăcut de campania ANTIDROGURI din Marea Caraibilor: Nu-i lăsați să ne OTRĂVEASCĂ țara
20:36
Trump este satisfăcut de campania ANTIDROGURI din Marea Caraibilor: Nu-i lăsați să ne OTRĂVEASCĂ țara
EXTERNE Europa și-ar putea lua adio de la sistemele PATRIOT. Statele Unite limitează VÂNZAREA de armament către aliați
19:50
Europa și-ar putea lua adio de la sistemele PATRIOT. Statele Unite limitează VÂNZAREA de armament către aliați
EXTERNE Zelenski propune României și Poloniei să doboare DRONE rusești: Ne bazăm pe vecini
18:58
Zelenski propune României și Poloniei să doboare DRONE rusești: Ne bazăm pe vecini
ACTUALITATE Cum a ajuns un bărbat din Alba să rămână fără aproape 7.600 de lei de pe card. Și-a dat seama abia seara ce s-a întâmplat, de fapt
18:28
Cum a ajuns un bărbat din Alba să rămână fără aproape 7.600 de lei de pe card. Și-a dat seama abia seara ce s-a întâmplat, de fapt
EXCLUSIV Explicație REVOLTĂTOARE de la Romatsa, după incidentul de la Cluj, DEZVĂLUIT de Gândul, unde un controlor de trafic a adormit pe tură: „Experiență redusă și oboseală acumulată”
18:25
Explicație REVOLTĂTOARE de la Romatsa, după incidentul de la Cluj, DEZVĂLUIT de Gândul, unde un controlor de trafic a adormit pe tură: „Experiență redusă și oboseală acumulată”