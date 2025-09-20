Imaginile zilei. Chinezi în hora românească la Beijing. Surorile Osoianu și cobzarul Sergiu Diaconu au făcut într-o oră ce nu au făcut ani de diplomație românească

Institutul Cultural din Beijing, Ambasada României și Ambasada Republicii Moldova au făcut sâmbătă o demonstrație de responsabilitate culturală și diplomatică. În capitala Chinei au vibrat cele mai sensibile corzi ale relațiilor dintre cele trei țări, cultura tradițională asigurând trainica punte de legătură și dialog, transmite jurnalistul Dan Tomozei, din Beijing.

Surorile Osoianu și reputatul cobzar Sergiu Diaconu au reprezentat revelația necesară în această lună Septembrie 2025 atât de încercată și marcată de evenimente. Spațiul ICR Beijing a fost neîncăpător, dar totodată a fost impregnat pentru multă vreme de acum înainte de conștiința și claritatea atât de necesare în relațiile România-China, Republica Moldova-China, relații care se pot sprijini prin înțelegere și comunicare, prin dialogul tradițiilor și artelor.

Surorile Osoianu au colaborat cu formația Zdob și Zdub în anul 2003, înregistrând împreună două piese: „DJ Vasile” și „Miorița”. Au început să colaboreze cu interpreta Loredana Groza la concertul dedicat celor 25 de ani de activitate ai artistei. De asemenea, Surorile Osoianu au colaborat cu mai multe orchestre, precum orchestra „Lăutarii” a lui Nicolae Botgros.

Surorile Osoianu, podul al conștiinței comune România-Moldova

Cine a avut șansa și onoarea să le asculte pe Surorile Osoianu înțelege că aceste doamne de aur reprezintă un pod al conștiinței comune România-Moldova, un tezaur cultural comun reprezentativ la nivel mondial. Această comoară este prezentă în aceste zile la Beijing și a fost prezentată publicului chinez în spațiile ICR Beijing, acolo unde alături de Ambasadorii României și Moldovei, ES Dan-Horia Maxim și ES Dumitru Braghiș, alături de Violeta Mușat, Secretar de Stat în cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, aproape 200 de localnici și rezidenți străini s-au prins în horă, fiind cuprinși de trăirile firești, umane, dominate de bucurie și emoție.

După evenimentul din această seară, grație doamnelor Osoianu și cobzarului Sergiu Diaconu, prezenți la ICR Beijing grație efortului făcut de Dr. Ema Stoian, referent principal, și al directorului Dr. Liviu Țăranu, sunt dominat de un puternic sentiment de liniște. Încă mai există speranță, încă mai există resurse, încă mai putem declanșa resorturile firești ale unui dialog dominat de prietenie și înțelegere. Iar acolo unde se alătură frate lângă frate, promovarea și construcția relațiilor cu China capătă o altă consistență.

Așa cum am consemnat, ieri, România este țară invitată de onoare în China, la prima ediție a Expoziției Produselor cu Indicație Geografică (GIPE) și Forumul China-UE al Agrementelor privind Indicațiile Geografice, acolo unde suntem reprezentați în cel mai demn mod, având sprijinul prietenilor chinezi, al producătorilor români care înțeleg potențialul pieței chineze, al Biroului Economic din Ambasada României în China și Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, specifică jurnalistul.

România, țară invitată de onoare în China, la Expoziția Produselor cu Indicație Geografică 2025

Dacă ieri Surorile Osoianu au deschis evenimentul de nivel mondial din Beijing, în fața a peste 300 de reprezentați și producători de produse cu indicație geografică din Europa și China, astăzi, tradiția și dialogul cultural a coborât în mod miraculos în rândul oamenilor. Condensat și cu intensitate, în ciuda norilor care umbresc o prietenie perenă, la nivel cultural suntem și rămânem conectați la realitate, la necesitățile vitale născute din dialogul între popoare, între culturi.

Iar pentru ca eternitatea unei clipe să rămâne profund marcată, întreaga asistență a celebrat-o pe doamna Maria Osoianu care, astăzi, a marcat un nou an din viață, iată, simțind bucuria și vibrația poporului chinez, compatrioților moldoveni și fraților români care trăiesc în China.

În seara asta, la ICR Beijing s-a făcut lumină, iar cultura a strălucit, a adus bucurie, emoție și atât de necesara stare de normalitate în cadrul relațiilor bilaterale România-China, postează Dan Tomozei.