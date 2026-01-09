Prima pagină » Actualitate » Chiria, un lux pentru tinerii la început de drum. Părerea lor despre traiul pe cont propriu: „Cu chiu, cu vai”

Chiria, un lux pentru tinerii la început de drum. Părerea lor despre traiul pe cont propriu: „Cu chiu, cu vai”

09 ian. 2026, 19:54, Actualitate
Chiria, un lux pentru tinerii la început de drum. Părerea lor despre traiul pe cont propriu: „Cu chiu, cu vai”

Costurile tot mai ridicate ale locuințelor au transformat statul de unul singur în chirie într-o reală provocare pentru tinerii aflați șa început de carieră. O recentă postare pe Reddit a stârnit numeroase controverse și a radus în discuție o problemă foarte sensibilă a generației tinere: cum reușești să te întreții singur, când salariile sunt modeste, iar chiriile cresc în mod constant.

„Cum reușiți stati singuri în chirie? Eu, unul, nu înțeleg cum oamenii proaspăt ieșiți din facultate își pot permite stea singuri în chiriecând și un apartament amărât cu o singură cameră ajunge la 1200-1500 de lei. Poate e o problemă majoră specifică aici, în Iași, dar rog. Tot aud alți oameni cam la același nivel de carieră ca mine care stau singuri în apartamente moderne cu două camere etc. Iar eu dau 700 de lei pe o cameră într-un apartament cu patru camere”, a scris românul pe Reddit.

Mesajul a adunat rapid zeci de răspunsuri, iar experiențele conturează o realitate dură: pentru mulți, independența financiară vine cu compromisuri serioase sau cu sprijin din exterior.

Mulți utilizatori susțin , în spatele aparentei stabilități, există adesea sprijin din partea familiei sau renunțări importante.

Îi ajută părinții ba cu bani, ba cu mâncare gătită, nu lucrează pe minim pe economie, ci au salarii decente, au colegi sau colege de apartament (deci nu singuri cum e în postare) își fac datorii își sacrifică alte lucruri (concedii, mașină personală, livrare mâncare, haine noi tot timpul etc). Sau o combinație din cele de mai sus. De cele mai multe ori vorbim de ajutor de la părinți.”

Alții vorbesc direct despre costurile și compromisurile personale. Un utilizator din București spune:

„Eu stau aproape de un an singur în chirie în București. Dau aprox 2000 de lei (cu întreținerea și toate cele) dintr-un salariu de ~4000. Apartamentul e vai mama lui, dar prefer așa decât să dau mai puțin dar mai stau cu cineva în apartament. Plătesc în plus, dar liniștea și pacea de a nu bruia nimeni la cap nici ziua, nici noaptea sunt neprețuite.”

sursa foto: Hepta

sursa foto: Hepta

Pentru alții, începutul a fost foarte gre. Un fost student a povestit:

Acum câțiva ani când m-am mutat prima oară singur aveam venituri cam 3000 lei (salariu + bursă) și chirie 1300 lei. Nu era ușor, sincer. Încercam să mănânc cât mai ieftin și comandatul de mâncare/mâncatul în oraș erau o aroganță.”

Concluzia multora este rezumată însă cel mai simplu de un alt utilizator: „Cu chiu, cu vai.”

Autorul recomandă:

Top chirii și locuințe România. ORAȘUL CORPORATIȘTILOR, lider absolut

Recomandarea video

Citește și

UTILE Ce reguli trebuie să respecte românii care vor să scape de brazii de Crăciun. ANMAP a transmis mai multe recomandări
19:36
Ce reguli trebuie să respecte românii care vor să scape de brazii de Crăciun. ANMAP a transmis mai multe recomandări
TURISM Orașul considerat cel mai sărac din România, care a depășit Cluj, Oradea și București. Acum, e campion absolut la fonduri europene
19:06
Orașul considerat cel mai sărac din România, care a depășit Cluj, Oradea și București. Acum, e campion absolut la fonduri europene
ACTUALITATE Cancerul din mezeluri. Care sunt consevanții asociați cu afecțiunile oncologice, conform cercetătorilor francezi
18:56
Cancerul din mezeluri. Care sunt consevanții asociați cu afecțiunile oncologice, conform cercetătorilor francezi
ACTUALITATE Malpraxis sinistru. O italiancă a fost supusă ani de zile unui tratament extrem de agresiv pentru a învinge un cancer inexistent
18:36
Malpraxis sinistru. O italiancă a fost supusă ani de zile unui tratament extrem de agresiv pentru a învinge un cancer inexistent
EXTERNE Angajații de la o grădina zoologică din Japonia se prefac că sunt urși panda și sunt hrăniți de vizitatori, după ce urșii reali s-au reîntors în China
18:26
Angajații de la o grădina zoologică din Japonia se prefac că sunt urși panda și sunt hrăniți de vizitatori, după ce urșii reali s-au reîntors în China
DESTINAȚII Câți bani a cheltuit un român ca să trăiască o lună în Vietnam. Pe ce a dat cei mai mulți bani
18:05
Câți bani a cheltuit un român ca să trăiască o lună în Vietnam. Pe ce a dat cei mai mulți bani
Mediafax
Usturoiul chinezesc cucerește Europa. 70% din importuri vin din China
Digi24
Ce amendă a primit o şoferiţă din Alba, prinsă pe autostrada acoperită de zăpadă cu o mașină cu anvelope de vară
Cancan.ro
Dorian Popa riscă să meargă la ÎNCHISOARE! Vești proaste pentru influencer la început de 2026
Prosport.ro
Un turist cazat pentru a doua oară la hotelul Simonei Halep din Poiana Brașov a surprins personalul: „Încă nu ne vine să credem!”
Adevarul
Generalii Europei avertizează: continentul trebuie să se pregătească pentru război
Mediafax
ONU anunță o încetinire a creșterii economice globale în 2026
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Digi24
Atentat în direct. Lidera opoziției a fost atacată cu o bombă chiar în timpul unui interviu
Cancan.ro
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Alexandra King după divorțul de Ilie Năstase! Actrița americană a fost a doua soție a legendarului tenismen român
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Rusia a folosit din nou o „nucleară” împotriva Ucrainei. Racheta Oreșnik, lansată de pe un vehicul 12×12
Descopera.ro
Un obiect imposibil a fost găsit în spațiu!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Duelul psihologic dintre Hermann Göring și medicul care trebuia să decidă dacă poate fi judecat
ENERGIE Sancțiunile lovesc mașinăria de război a Rusiei: producția de petrol a scăzut masiv în decembrie, cea mai mare cădere din ultimele 18 luni
19:19
Sancțiunile lovesc mașinăria de război a Rusiei: producția de petrol a scăzut masiv în decembrie, cea mai mare cădere din ultimele 18 luni
ECONOMIE Companie controlată de Gabriel Comănescu a intrat în insolvență. Omul de afaceri se judecă cu OMV Petrom la CJUE și Curtea de Arbitraj din Paris
19:10
Companie controlată de Gabriel Comănescu a intrat în insolvență. Omul de afaceri se judecă cu OMV Petrom la CJUE și Curtea de Arbitraj din Paris
REACȚIE Ciolacu îl ia peste picior pe Bolojan: „Felicitări Guvernului Bolojan care a construit bugetul pe 2025! Este 9 ianuarie și nu avem buget pe 2026”
19:06
Ciolacu îl ia peste picior pe Bolojan: „Felicitări Guvernului Bolojan care a construit bugetul pe 2025! Este 9 ianuarie și nu avem buget pe 2026”
DIPLOMAȚIE După Macron, și premierul Italiei, Giorgia Meloni cere UE să negocieze cu Rusia: Întrebarea e cine o va face
18:58
După Macron, și premierul Italiei, Giorgia Meloni cere UE să negocieze cu Rusia: Întrebarea e cine o va face
FLASH NEWS CTP: Ce va face Trump cu România? Parteneriatul strategic cu SUA, să nu ne amăgim, poate să devină nul peste noapte
18:57
CTP: Ce va face Trump cu România? Parteneriatul strategic cu SUA, să nu ne amăgim, poate să devină nul peste noapte
CONTROVERSĂ Un lider al opoziției din Franța cere retragerea țării din NATO
17:56
Un lider al opoziției din Franța cere retragerea țării din NATO

Cele mai noi

Trimite acest link pe