Toamna se numără banii din chirii. Luna septembrie, creștere spectaculoasă pe piața chiriilor / Ce sume se scot din buzunar pentru București

Mara Răducanu
30 sept. 2025, 16:22, Actualitate
Începutul de an universitar a venit la pachet și cu mărirea chiriilor. În acest context, luna septembrie a adus o creștere semnificativă pe piața chiriilor din țara noastră, dar mai ales în București, fiind și centru universitar. Potrivit informațiilor de pe piața imobiliară din România, numărul locuințelor disponibile a fost cu 42% mai mare decât în aceeași lună a anului trecut. Un lucru important de precizat este faptul că, deși prețurile au crescut, cererea de închiriere nu a dispărut.

Totuși, contactările directe dintre chiriași și proprietari au scăzut cu 8% față de 2024, în timp ce vizualizările de pagini au urcat cu 6%. Cu alte cuvinte, locuințele care corespund criteriilor sunt închiriate mai rapid, potrivit informațiilor stiripesurse.ro.

În prezent, pe Storia sunt active peste 29.000 de anunțuri la nivel național, dintre care peste 10.000 doar în București.

Bucureștiul, campionul creșterilor la chirii

În Capitală, prețurile au rămas relativ stabile de la o lună la alta, dar comparativ cu anul trecut diferențele sunt clare:

• Garsoniere – chirie medie de 403 euro (+9% față de 2024)

• Apartamente 2 camere – chirie medie de 602 euro (+4%)

• Apartamente 3 camere – chirie medie de 831 euro (+5%)

Luna septembrie, creștere spectaculoasă pe piața chiriilor din România – Sursă STORIA

Apartamente vechi în vremuri de austeritate

Măsurile de austeritate luate de Guvernul Bolojan au schimbat regulile jocului și în domeniul imobiliar. Majorarea TVA pentru locuinţele noi a reorientat cumpărătorii către piaţa apartamentelor vechi.

În acest context, experţii estimează că ritmul anual de creştere a preţurilor ar putea atinge 20% până la finalul anului. Scumpirile au fost alimentate şi de intensificarea tranzacţiilor pe piaţa rezidenţială nouă în lunile premergătoare majorării cotei reduse de TVA, care a crescut de la 5% la 9% de la 1 august.

Mulţi cumpărători au accelerat semnarea contractelor pentru locuinţe noi, iar presiunea astfel creată pe acest segment s-a transferat parţial către piaţa secundară.

Sursă foto: Colaj Gândul

