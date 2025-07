Chris Martin, solistul trupei Coldplay, le-a transmis un avertisment subtil și amuzant participanților la primul concert de după incidentul cu „camera sărutului” de săptămâna trecută, în urma căruia CEO-ul companiei Astronomer a fost nevoit să demisioneze. Bărbatul, care este căsătorit, a fost surprins îmbrățișând o colegă la concert, iar imaginile au devenit virale.

„Puteți să vă faceți machiajul acum”

Concertul a avut loc pe stadionul Camp Randall din statul american Wisconsin. La concertul de săptămâna trecută din Boston, CEO-ul demisionar al Astronomer, Andy Byron, a fost surprins pe „camera sărutului” în timp ce se îmbrățișa cu șefa de HR a companiei.

Când și-au dat seama că sunt filmați, cei doi s-au ascuns. „Ori au o aventură, ori sunt foarte timizi”, a fost reacția lui Chris Martin. Imaginile au devenit virale, iar internauții au aflat imediat cine sunt protagoniștii incidentului.

„Ne-ar plăcea să vă salutăm pe unii dintre voi, din mulțime. Vom folosi camerele, iar unii dintre voi vor apărea pe ecranul cel mare, așa că, vă rog, dacă nu v-ați machiat, puteți să vă faceți machiajul acum”, a spus Martin, stârnind râsetele publicului.

Miliardarul, surprins alături de amantă, la un concert al trupei Coldplay, suspendat din funcție

Andy Byron, CEO-ul companiei Astronomer, surprins în ipostaze tandre cu angajata sa la concertul Coldplay, a fost suspendat din funcție, după ce incidentul a generat un val de reacții pe internet și acuzații de infidelitate, transmite BBC.

Compania Astronomer a emis o declaraţie, la două zile de la incident, în care anunţă că va face o investigație în interiorul organizației, fără a face, însă, referință la controversatul videoclip.

„Astronomer este angajat faţă de valorile şi cultura care ne-au ghidat încă de la înfiinţare”, se arată în declaraţie. Se aşteaptă ca liderii noştri să stabilească standarde atât în ceea ce priveşte conduita, cât şi responsabilitatea. Consiliul de Administraţie a iniţiat o investigaţie oficială în această chestiune şi vom avea detalii suplimentare pe care să le împărtăşim foarte curând.”

Locul lui Andy Byron a fost luat de co-fondatorul şi Chief Product Officer Pete DeJoy, care a fost numit CEO interimar.

Femeia din clipul în care apare Andy Byron a fost identificată ca fiind Kristin Cabot, Chief People Officer al companiei, care lucrează la Astronomer din noiembrie 2024.

