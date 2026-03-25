Chuck Norris, descris ca fiind periculos și imoral, după moarte. Actorul a fost criticat pentru că era republican, creștin și patriot

Familia lui Chuck Norris i-a anunțat acestuia moartea pe 21 martie 2026, atunci când site-ul Variety, cunoscut ca fiind cea mai citită publicație americană dedicată filmului, faimoasă și pentru că a atacat-o, post-mortem, pe vedeta modei și a filmului Brigitte Bardot, a decis să-l critice și pe cunoscutul actor american din filmele de acțiune. Articolul scris de William Earl a fost publicat la doar câteva ore după ce decesul său a fost anunțat de familia actorului, notează publicația Yahoo Entertainment.

În articolul său, William Earl sugerează că interpretarea unor personaje precum colonelul James Braddock în Missing in Action, colonelul Scott McCoy în The Delta Force și Cordell Walker în Walker, Texas Ranger ar fi putut fi exagerat de patriotice în felul în care au portretizat eroismul și justiția americană.

„Având în vedere diviziunile națiunii noastre în materie de moralitate, alfabetizare informațională și percepție generală asupra moralei”, a notat Earl.

Chuck Norris, criticat după moarte

„Este mai ușor să vezi personajele lui Norris ca pe o justificare pentru o mișcare conspiraționistă marginală decât ca pe o poziție morală”, a continuat acesta.

Titlul articolului trădează însă adevăratul motiv din spatele cuvintelor considerate răutăcioase: politica. Iar problema nu sunt personajele interpretate de Norris, ci faptul că a fost republican toată viața și un creștin vocal.

După părerea lui Earl, personajele interpretate de Norris sunt toate justițiare, o idee care „pare mai puțin distractivă” în zilele noastre din cauza evenimentelor actuale.

”A fost Norris un atlet strălucit și o vedetă de top? Da. Dar nu se poate nega că rolurile sale făceau parte dintr-un corp de lucrări folosite pentru a arăta puterea americană, forța și atracția pernicioasă de a lua legea în propriile mâini — ceva ce pare mai puțin distractiv într-un an în care țara noastră canalizează bani pentru bombardarea Iranului, iar agenții ICE acționează ca miliții de unul singur. Având în vedere diviziunile națiunii noastre privind moralitatea, alfabetizarea informațională și simțul general al realității, este mai ușor să vedem personajele lui Norris ca justificare pentru o mișcare marginală a conspirației, decât ca pe o poziție morală. Când patriotismul și legile se îndepărtează de Constituție, de ce parte se situează un pistolar”, notează William Earl în articolul său.

Earl a continuat critica susținând că arta ar trebui separată de artist: ”Deși Hollywood-ul primește critici nesfârșite pentru că este prea liberal sau prea de stânga, este o critică mioapă, având în vedere deceniile în care industria glorifică puterea militară americană. În cele din urmă, fanii genului îl pot aprecia pe Norris ca o figură de top mai mare decât viața. Dar este o întorsătură unică în a separa arta de artist: când o vedetă este simbolul excepționalismului american și a puterii sale, în ce moment moștenirea sa trece de la evadare la propagandă periculoasă?”

