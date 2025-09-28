ANM anunță un val de aer polar din Rusia peste România. Frig, ploi și ninsori la început de octombrie/Vezi zonele afectate

Administrația Națională de Meteorologie dă vești proaste: peste România urmează să intre un val de aer polar din România, care va aduce scăderi de temperatură. Datele meteo indică faptul că, la început de octombrie, ne așteaptă frig, ploi și ninsori.

Iată care sunt zonele afectate.

Precipitații în majoritatea regiunilor

La munte, spun meteorologii, sunt așteptate lapoviță și ninsori, iar precipitațiile vor cuprinde aproape întreaga țară.

În plus, temperaturile vor rămâne mai scăzute decât normalul perioadei, valul de frig urmând să persiste deasupra României până spre jumătatea lunii octombrie.

Mihai Timu, meteorolog ANM, a declarat pentru Digi24:

„Precipitațiile sunt în extindere, vor veni local în majoritatea regiunilor, iar luni vor ocupa cam toată țara. Prin Transilvania și zona de munte vor fi și moderate cantitativ, în sensul că așteptăm să se acumuleze pe alocuri și 15 l/mp.

Circulația aerului se va reorienta în zilele următoare din sector nord-estic, ceea ce înseamnă pătrunderea unui aer mai rece, polar, dinspre Câmpia Rusă. Din acest motiv, vremea va fi rece la altitudini de peste 1.800 metri.

Luni spre marți, 1 octombrie, ne așteptăm și la ninsori și lapoviță și este posibil să se depună un strat de câțiva centimetri, mai ales în jumătatea de nord a Carpaților Orientali”.

Temperaturile vor rămâne sub normalul perioadei până pe 10 octombrie, spune meteorologul ANM, care prognozează că urmează „o vreme mai rece decât în mod obișnuit”.

