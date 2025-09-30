Vine iarna și în București! Pe ce dată ninge, potrivit meteorologilor Accuweather

Iarna a venit deja în România. Încă de la finalul lunii septembrie, stratul de zăpadă măsoară mai bine de 10 centimetri la Suceava – Giumălău-Rarău.

Imagini demne de luna decembrie au fost surprinse în mai multe zone montane, inclusiv la Transfăgărășan, unde s-a așternut un covor alb de fulgi de nea. Și în județul Harghita, la Mădăraș, au căzut primii fulgi de nea – mai multe detalii și fotografii AICI.

Iarna în București

Iarna va sosi și în București, dar nu chiar acum. Site-ul Acccuweather a publicat recent prognoza meteo pentru luna noiembrie 2025, anunțând zilele în care ar putea ninge în Capitală. Noiembrie va debuta cu o vreme rece: în prima zi a lunii, maxima va fi de 18 grade Celsius, iar minimul de 8. Cerul va fi variabil. Tendința de scădere a temperaturilor se va menține pentru primele două săptămâni ale lunii. Pe 12 noiembrie se va înregistra primul minim de 0 grade Celsius din această toamnă.

Pe 13 și pe 14 noiembrie sunt prognozate precipitații de lapoviță și ninsoare, cu temperaturi maxime între 8 și 9 grade Celsius. Minimul atins va fi între 0 și -1 grade Celsius. Vremea se va menține în continuare foarte rece în săptămâna următoare, temperaturile coborând și la -2 grade Celsius pe 20 noiembrie.

Meteorologii au prognozat lapoviță și ninsoare pentru 21 noiembrie. Maximele din această perioadă vor fi între 6 și 8 grade Celsius. Vremea se va răci în continuare, urmând ca minimul să atingă -3 și chiar -4 grade Celsius până pe 27 noiembrie. Pe 26 noiembrie va ploua în Capitală. Pe 28 noiembrie 2025, va avea loc prima și singura ninsoare din această toamnă în Capitală.

Ce spun meteorologii de la EaseWeather

Potrivit prognozei de la EaseWeather, prima ninsoare din sezon ar urma să aibă loc abia pe 11 ianuarie 2026. Sunt prognozate ninsori în Capitală pe 27 ianuarie 2026, respectiv pe 12 februarie 2026.

În varianta meteorologilor de la EaseWeather, iarna 2025-2026 ar fi una mai degrabă ploioasă, mai caldă decât în mod obișnuit și cu cer înnorat.

SURSA FOTO: Accuweather

