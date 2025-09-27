Meteorologii Accuweather anunță o lună octombrie cum n-a mai fost în România. Ce se întâmplă în București, de fapt.

Meteorologii Accuweather prognozează o lună octombrie fără precedent în țara noastră. Nicio zi de ploaie și temperaturi mult peste medie într-o perioadă în care ar fi trebuit să fie frig și bucureștenii să scoată din dressing hainele groase.

Soare „pe toate liniile”, cu temperaturi de minim 16 grade și maxim 23 de grade Celsius. Nimeni nu ar fi anticipat o asemenea surpriză din partea vremii.

Situația a stat cu totul altfel în urmă cu un an, când temperaturile au scăzut chiar și în zona negativă, până la -1 grad, în octombrie.

Mai mult, chiar și luna noiembrie ar putea fi marcată de doar o zi de ploaie, în data de 5 noiembrie.

Spectacolul naturii se schimbă însă în decembrie, când vom avea atât ploi, cât și ninsori, spre sfârșitul lunii, chiar în preajma sărbătorilor de iarnă, potrivit prognozei meteorologilor Accuweather.

Meteorologii Accuweather, în slujba tuturor de 63 de ani

AccuWeather Inc. reprezintă o companie media din sectorul privat american care oferă servicii comerciale de prognoză meteo pe întreg globul.

AccuWeather a luat naștere în anul 1962, cu contribuția lui Joel N. Myers, pe atunci un student absolvent al Universității de Stat din Pennsylvania, care lucra la un master în meteorologie. Primul său client a fost o companie de gaze din Pennsylvania. În timp ce își conducea compania, Myers a lucrat și ca membru al facultății de meteorologie din Penn State. Compania a adoptat numele „AccuWeather” în anul 1971.

AccuWeather are sediul în Ferguson Township, chiar în afara State College, Pennsylvania, cu birouri la 80 Pine Street din districtul financiar din Manhattan, pe lângă Wichita, Kansas și Oklahoma City, Oklahoma. La nivel internațional, AccuWeather are birouri în Montreal (Canada), Tokyo (Japonia), Beijing (China), Seul (Coreea de Sud) și Mumbai (India).

Sursa foto: Accuweather

