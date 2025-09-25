CICLONUL Zack a ajuns în România și va genera instabilitate accentuată. Sunt așteptate furtuni violente, intensificări ale vântului și ploi abundente

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) avertizează asupra faptului că ciclonul Zack, care traversează țara noastră, va genera instabilitate accentuată și temperaturile vor înregistra o scădere bruscă.

Astfel, sunt așteptate furtuni violente, intensificări puternice ale vântului și ploi abundente, însoțite pe alocuri de descărcări electrice și căderi de grindină.

Mai mult, la altitudini mari, în masivele montane, sunt prognozate primele ninsori consistente din acest sezon.

„De joi încolo şi, posibil, mare parte a săptămânii viitoare – maximele termice se vor situa, în general, între 10 şi 20 de grade. Deci, vor fi regiuni în care temperaturile vor coborî sub normalul perioadei în care ne aflăm. Vor fi şi precipitaţii – la început, în vest, pentru că de acolo vine sistemul noros asociat formaţiunii depresionare (…) Apoi, vor fi în toate regiunile ţării ploi”, a precizat la Antena 3 Florinela Georgescu, director executiv al ANM.

De altfel, primele semne ale răcirii s-au făcut deja simțite încă din cursul zilei de miercuri, în regiunile nordice ale Moldovei, unde maximele nu au mai depășit 14 grade Celsius.

În schimb, în Banat și Oltenia vremea s-a menținut mai caldă, cu valori apropiate de 30 de grade.

„Iar precipitațiile pe care le așteptăm vor afecta, mai ales, jumătatea de nord a țării, vor fi averse, care, izolat, pot acumula 15 – 20 l/mp. Și, foarte important: să subliniem faptul că, pe fondul răcirii accentuate, în zona montană cea mai înaltă vor fi și perioade cu lapoviță și ninsoare”, a adăugat directorul ANM.

