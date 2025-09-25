Prima pagină » Actualitate » Meteorologii anunță lapoviţă şi NINSOARE la munte, cu zile geroase în weekend și săptămâna viitoare. Cum va fi vremea în București

25 sept. 2025, 18:56, Actualitate
FOTO - Caracter ilustrativ

Meteorologul Romica JurcA a anunțat anunțat lapoviţă şi ninsoare la munte, cu zile geroase toată săptămâna La noapte, cerul va fi variabil în est şi sud-est şi mai mult noros în rest.

Va ploua slab, local în zona montanã, în Maramureş şi Transilvania, pe arii restrânse în Crişana şi izolat în Banat, Oltenia şi Muntenia. La altitudini de peste 2.000 m vor fi posibile precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare.

Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri în jumãtatea de sud a ţãrii şi izolat în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h. În judeţul Caraş-Severin vântul va avea intensificãri cu viteze de 55…65 km/h, iar în zona montanã aferentã de 80…100 km/h, iar intensificãri de vânt vor fi şi pe litoral, cu rafale ce vor atinge 50…65 km/h.

Temperaturile minime se vor încadra între -1 grad în estul Transilvaniei şi 16 grade în sudul Banatului. Izolat se va forma ceaţã, potrivit România TV.

Cum va fi vremea în București

În Capitală, la noapte, cerul va fi noros, iar vântul va avea intensificãri temporare, cu viteze de 40…45 km/h. Temperatura minimã va fi de 8…10 grade.

Vineri, vremea va fi rece pentru aceastã datã și cerul va fi mai mult noros. Vântul va avea unele intensificãri ziua, cu viteze de pânã la 45…50 km/h, iar noaptea va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 18…19 grade, iar cea minimã de 6…9 grade.

Sâmbătă, în București, Valorile termice se vor menţine sub cele specifice datei. Cerul va avea înnorãri temporare ziua şi va fi mai mult senin noaptea, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul a 20 de grade, iar cea minimã va fi de 6…8 grade, potrivit ANM.

Duminică, vremea va fi rãcoroasã și cerul va avea înnorãri temporare, iar la sfârşitul intervalului va fi posibil sã plouã. Vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã va fi de 21…22 de grade, iar cea minimã de 8…10 grade.

Vremea se va rãci și luni, cerul va fi mai mult noros şi temporar va ploua, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperatura maximã se va situa în jurul valorii de 16 grade şi cea minimã va fi de 7…9 grade.

În zilele de marți, miercuri și joi, vremea va fi tot rãcoroasã, deşi valorile termice diurne vor fi în uşoarã creştere. Trecător, se vor menţine condiţii de ploaie.

Prognoza meteo de vineri

În țară

Vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit la aceastã datã, exceptând vestul ţãrii unde valorile termice vor fi apropiate de mediile multianuale. Cerul va fi variabil în regiunile estice şi mai mult noros în rest. Pe arii restrânse va ploua slab în Banat, Crişana, Maramureş, Transilvania, Oltenia şi posibil în Muntenia, iar în zona montanã înaltã trecãtor va ninge. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri mai ales ziua în jumãtatea de sud a ţãrii şi izolat în rest, cu viteze în general de 40…50 km/h. În judeţul Caraş-Severin vântul va avea intensificãri cu viteze de 55…65 km/h, iar în zona montanã aferentã de 80…100 km/h, iar intensificãri de vânt vor fi şi pe litoral, cu rafale ce vor atinge 50…65 km/h. Temperaturile maxime se vor situa între 12 şi 23 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 şi 14 grade, cu valori mai mici în depresiunile Carpaţilor Orientali, unde pe alocuri se va produce brumã. Dimineaţa şi noaptea, izolat va fi ceaţã.

Prognoza meteo de sâmbătă

În țară

Valorile termice se vor menţine sub cele specifice datei în majoritatea zonelor. Cerul va fi variabil, cu înnorãri şi izolat ploi slabe pe parcursul zilei în jumãtatea sud-vesticã a ţãrii. Vântul va sufla slab şi moderat, cu intensificãri temporare ziua în sudul Banatului şi local în Dobrogea. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 şi 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 2 şi 12 grade, mai coborâte în depresiunile din estul Transilvaniei, unde se va depune brumã. Dimineaţa şi noaptea, pe arii restrânse va fi ceaţã.

Prognoza meteo de duminică

În țară

Vremea va fi rãcoroasã, cu valori termice în general în jurul normelor perioadei. Cerul va fi temporar noros şi, mai ales în a doua parte a intervalului, va ploua în general slab pe alocuri în nord-estul şi sud-vestul teritoriului şi pe spaţii mici în rest; la altitudini mari la munte trecãtor vor fi precipitaţii mixte. Vântul va sufla slab şi moderat, izolat cu uşoare intensificãri la începutul intervalului în sudul şi sud-vestul teritoriului şi pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra între 15 şi 22 de grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 4 şi 13 grade, posibil mai coborâte în depresiunile Carpaţilor Orientali.

Prognoza meteo de luni

În țară

Valorile termice vor scãdea, astfel cã în majoritatea zonelor vremea va fi mai rece decât în mod obişnuit la sfârşitul lunii septembrie. Cerul va avea înnorãri şi în cea mai mare parte a ţãrii, temporar va ploua, pe alocuri moderat cantitativ. La altitudini mari la munte vor fi precipitaţii sub formã de lapoviţã şi ninsoare. Vântul va sufla slab şi moderat, izolat şi trecãtor cu uşoare intensificãri, mai ales pe crestele montane. Temperaturile maxime se vor încadra în general între 11 şi 19 grade, iar cele minime vor fi cuprinse între 3 şi 10 grade, uşor mai ridicate pe litoral. În a doua parte a nopţii vor fi condiţii de ceaţã.

Prognoza meteo de marți, miercuri și joi

În țară

În jumãtatea de nord-vest a ţãrii vremea va fi mai rece decât ar fi normal în aceastã perioadã, iar în celelalte zone valorile termice diurne vor fi în uşoarã creştere şi în general apropiate de mediile climatologice. La începutul intervalului probabilitatea pentru ploi temporare va fi mai mare în nord, centru şi est, apoi cu precãdere în jumãtatea vesticã a teritoriului.

