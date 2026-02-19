Prima pagină » Actualitate » Cina luată tot mai târziu și masa servită direct în canapea, la televizor, printre obiceiurile alimentare nocive ale românilor

19 feb. 2026, 23:14, Actualitate
Cina luată tot mai târziu și masa servită direct în canapea, la televizor, printre obiceiurile alimentare nocive ale românilor
FOTO - Caracter ilustrativ

Oamenii mănâncă tot mai târziu și de cele mai multe ori în grabă, iar uneori nici măcar nu mai stau efectiv la masă. Acestea sunt concluziile unui studiu la nivel global. Aproape o treime dintre români iau cina după ora 20:00, în timp ce ora medie în lume este 18:44, iar această schimbare se poate observa și în restaurante, unde cele mai multe rezervări se fac seara târziu. După o zi lungă de muncă, tot mai mulți oameni se gândesc la cină, iar atunci restaurantele devin neîncăpătoare.

„În ultima perioadă, rezervările încep de la 19:30 și chiar merg până 20:30. De obicei, doamnele merg spre creveți, pește, ceva mai ușor, salată și domnii, categoric aleg vită”, a precizat pentru Știrile Pro TV Alexandra Martin, reprezentant restaurant.

Conform unui studiu global realizat de o companie de obiecte pentru casă, pe mai mult de 30.000 de participanți, în România mai mult de jumătate dintre oameni iau cina în jurul orei 19:00, mai târziu decât media globală, care este 18:44, iar aproximativ o treime mănâncă după ora 20:00. În plus, suntem printre cei care termină de mâncat rapid, în doar 26 de minute.

Specialiștii avertizează, însă, că mesele târzii și rapide pot afecta somnul și digestia.

„Este recomandat să mâncăm încet și să mestecăm bine mâncarea. Am foarte multe persoane care vin cu problema asta, că mănâncă foarte târziu o masă copioasă, apoi se culcă”, afirmă Szilagyi Karola, nutriționist dietetician.

FOTO – Caracter ilustrativ

Cei care mănâncă cel mai târziu sunt spaniolii, aproape la ora 21:00, la polul opus fiind finlandezii, care iau cina la ora 17:00.

În același timp, masa şi-a pierdut forma sa tradițională.

„Se mută cu farfuria pe canapea, mulți se uită la televizor, la telefon în timp ce mănâncă”, declară Karoly Kovacs, reprezentantul companiei care a făcut studiul.

18% dintre oameni aleg să mănânce pe canapea, iar aproximativ 4% chiar în pat. Aproape 40% se uită la televizor în timp ce iau masa.

Obiceiul zilnic de 7 minute care poate prelungi viața cu un an. Ce spun experții în sănătate

O legumă foarte consumată în România a ajuns să fie importată, pe fondul recoltei slabe din țara noastră. „E mai ieftin, dar au gunoaie!"

