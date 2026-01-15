Prima pagină » Actualitate » Cinci români au pornit într-o călătorie în jurul lumii fără avion: „Doar est”. Acum trebuie să ocolească Iranul. Când ar urma să încheie aventura

Cinci români au pornit într-o călătorie în jurul lumii fără avion: „Doar est”. Acum trebuie să ocolească Iranul. Când ar urma să încheie aventura

15 ian. 2026, 17:23

Cinci români au pornit într-o aventură unică: înconjoare lumea fără a folosi avioane. Călătoria lor va dura patru luni și promite provocări și experiențe inedite, în timp ce în lume se întâmplă evenimente tensionate, cum este situația din Iran.

Cinci români au plecat în călătoria vieții lor

Miercuri seara, la ora 18:19, grupul de cinci prieteni s-a reunit în Gara de Nord din București pentru a începe o călătorie de neuitat. „Mă aflu în Gara de Nord, este ora 18:19, și voi porni într-o călătorie în jurul lumii fără avioane, așa cum ne-am dorit. Suntem un grup de 5 români și plecăm să facem înconjurul lumii”, a declarat unul dintre participanți.

Călătoria lor se va desfășura timp de patru luni și se va încheia tot în Gara de Nord, după parcurgerea unui traseu ce va trece prin mai multe țări și continente, fără a folosi curse aeriene.

Participanții promit să împărtășească fiecare etapă a aventurii pe rețelele de socializare, invitând pasionații de călătorii să îi urmărească. „Dacă sunteți pasionați de călătorii, vă aștept să mă urmăriți pe canalele mele de socializare pentru a ne însoți în această aventură unică”, a adăugat unul dintre membri.

În paralel, tensiuni și revolte în Iran

În paralel cu aventura românilor, situația internațională rămâne tensionată, în special în Iran. Autoritățile islamice se organizează tot mai riguros împotriva manifestațiilor declanșate pe 28 decembrie, în timp ce agențiile internaționale raportează un număr tot mai mare de victime, atât în rândul protestatarilor, cât și al forțelor loiale regimului.

Iranul traversează una dintre cele mai grave crize din ultimii ani: proteste masive, represiune violentă, blocarea comunicațiilor și o presiune socială extremă. Situația rămâne complicată, iar cetățenii și diplomații internaționali monitorizează evoluțiile cu mare atenție.

