Prima pagină » Știri externe » Criza iraniană: prezență masivă a securității în Teheran, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran. Guvernele arabe insistă pe detensionare

Criza iraniană: prezență masivă a securității în Teheran, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran. Guvernele arabe insistă pe detensionare

15 ian. 2026, 17:05, Știri externe
Criza iraniană: prezență masivă a securității în Teheran, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran. Guvernele arabe insistă pe detensionare

Toată planeta așteaptă să vadă dacă Statele Unite, după succesul operațiunii îndrăznețe din Venezuela, va realiza o nouă operațiune militară împotriva Iranului. A prezice planurile lui Donald Trump nu este deloc ușor. După discursul de aseară din Biroul Oval, președintele american a sugerat o posibilă retragere de la amenințarea unui atac iminent după ce acesta a fost informat că uciderile din Iran au încetat.

Tensiunile dintre SUA și Iran sunt în scădere

Eforturile diplomatice intense depuse pentru a-l descuraja pe Donald Trump să atace Iranul, inclusiv comunicarea dintre republica islamică și administrația americană, au dezescaladat tensiunile din Golf, potrivit a trei persoane apropiate guvernelor arabe.

„Lucrurile au dezescaladat deocamdată”, a spus un oficial arab pentru Financial Times. „SUA oferă timp pentru discuții cu Iranul și pentru a vedea ce vor face de acum înainte.”

Donald Trump, într-o postare pe rețeaua de socializare Truth Social, le-a transmis protestatarilor iranieni că „ajutorul este pe drum” și a îndemnat regimul de la Teheran să nu ucidă protestatari. Cu toate acestea, autoritățile din Iran au ucis mii de protestatari. Semnele unui posibil atac au început să apară încă de miercuri, după ce mai multe țări și-au îndemnat cetățenii să părăsească imediat Iranul, iar Statele Unite au anunțat că retrag o parte din personalul din baza militară Al-Udeid din Qatar, cea mai mare din Orientul Mijlociu.

Face Donald Trump un joc dublu?

Cu toate acestea, Trump a declarat miercuri seara, pe neașteptate, în timpul unui eveniment la Casa Albă, că tocmai i s-a spus că Iranul va înceta să mai ucidă protestatari. Semnalează Trump că Iranul dă înapoi și, prin urmare, la fel face și el? Înseamnă asta că atacurile au fost evitate, sau încearcă să determine Iranul să-și lase garda jos?

  „Tocmai m-a atins o informație, cum că uciderile s-au oprit, că execuțiile s-au oprit – nu vor avea o execuție despre care vorbeau mulți oameni în ultimele zile. Astăzi urma să fie ziua execuției”, a spus Trump.

Teheranul consideră protestele un fel de proto-revoluție

Regimul de la Teheran consideră protestele ca pe un fel de proto-revoluție pe care a trebuit să o înăbușe complet. Unii iranieni s-au opus regimului, în unele cazuri destul de violent, ceea ce a avansat ideea că protestele au potențialul de a se transforma într-o revoluție, arată Institutul pentru Studiul Războiului.

Regimul a abandonat orice efort depus la începutul acestei mișcări de protest pentru a distinge între protestele economice legitime și protestele ilegitime anti-regim. Mass-media și oficialii iranieni, inclusiv cei care și-au exprimat simpatia pentru protestatari la începutul acestei mișcări de protest, îi descriu categoric pe protestatari drept „teroriști”. Ministrul iranian al Justiției, Amir Hossein Rahimi, a declarat pe 14 ianuarie că orice protestatar care a participat la proteste după 8 ianuarie, când amploarea protestelor s-au extins dramatic, este vinovat de participarea la un „război intern”.

Protestele din ultimele săptămâni sunt cele mai violente de până acum

Amploarea utilizării violenței de către regimul de la Teheran pentru a înăbuși protestele demonstrează că aceștia consideră protestele ca pe o proto-revoluție. Afirmațiile protestatarilor din Iran descriu un grad fără precedent de brutalitate a regimului față de protestatari. Iranienii au declarat pentru BBC Persian pe 11 ianuarie că amploarea morților și a răniților este fără precedent și incomparabilă cu valurile anterioare de proteste.

Amnesty International a relatat pe 14 ianuarie că forțele de securitate ale regimului au comis „ucideri ilegale… la o scară fără precedent”. Instituțiile de presă occidentale au raportat estimări ale numărului de morți a protestatarilor între 2.000 și 20.000. Oricare ar fi cifra corectă, acestea depășește cu mult cifra de aproximativ 1.500 de protestatari care au fost uciși în 2019 și aproximativ 550 de protestatari care au fost uciși în timpul mișcării Mahsa Amini din 2022-2023.

Trump promite o intervenție militară în Iran dacă protestatarii sunt uciși de către regim

În același timp, președintele Statelor Unite a amenințat în repetate rânduri că Washingtonul ar putea interveni militar în Iran dacă va exista o reprimare violentă a manifestanților pe fondul protestelor din ultimele săptămâni. Miercuri, mai mulți membri ai personalului american din baza aeriană al-Udeid din Qatar, care găzduiește cel mai mare contingent militar american din Orientul Mijlociu. Mai multe state și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Iranul și mai multe zboruri au fost anulate, după ce SUA a amenințat cu atacarea Iranului.

În același timp, statele din regiune, inclusiv Arabia Saudită, Turcia, Qatar, Oman și Egipt, au cerut moderație din partea administrației Trump, avertizând cu privire la potențialele daune aduse vecinilor Iranului în cazul unui atac american asupra regimului iranian, inclusiv creșterea prețurilor globale la petrol și gaze.

Recomandările autorului:

Statele Unite au confiscat încă un vas care transporta petrol din Venezuela. Incidentul, raportat înainte de întâlnirea dintre Trump și Machado

Lucrătorul de la fabrica Ford care a fost suspendat după ce l-a insultat pe Trump a strâns o avere din donații. Câți bani trebuie să primească

Franța și Germania, gata să apere Groenlanda de Trump. Militarii trimiși de cele două țări ajung joi

Recomandarea video

Citește și

INEDIT După ce a fost pălmuit de soție la scara avionului, Macron a apărut în fața trupelor franceze cu un ochi roșu
17:23
După ce a fost pălmuit de soție la scara avionului, Macron a apărut în fața trupelor franceze cu un ochi roșu
FLASH NEWS Trump amenință că va invoca Legea Insurecției după protestele din Minneapolis: Voi trimite armata dacă agitatorii îi mai atacă pe „patrioții ICE”
16:58
Trump amenință că va invoca Legea Insurecției după protestele din Minneapolis: Voi trimite armata dacă agitatorii îi mai atacă pe „patrioții ICE”
VIDEO Brigitte Macron încinge ringul de dans de la Disneyland Paris. Prima Doamnă, mai dezinhibată ca niciodată
16:56
Brigitte Macron încinge ringul de dans de la Disneyland Paris. Prima Doamnă, mai dezinhibată ca niciodată
ARMATĂ Germania începe serviciul militar voluntar. Dacă nu crește numărul de soldați, nemții ar putea trece la serviciul militar obligatoriu
16:09
Germania începe serviciul militar voluntar. Dacă nu crește numărul de soldați, nemții ar putea trece la serviciul militar obligatoriu
ULTIMA ORĂ Franța și Germania, gata să apere Groenlanda de Trump. Militarii trimiși de cele două țări ajung joi
16:08
Franța și Germania, gata să apere Groenlanda de Trump. Militarii trimiși de cele două țări ajung joi
NEWS ALERT Statele Unite au confiscat încă un vas care transporta petrol din Venezuela. Incidentul, raportat înainte de întâlnirea dintre Trump și Machado
15:51
Statele Unite au confiscat încă un vas care transporta petrol din Venezuela. Incidentul, raportat înainte de întâlnirea dintre Trump și Machado
Mediafax
ANM: Vreme geroasă în România: Ger, polei și precipitații mixte până pe la începutul săptămânii viitoare. Vreme deosebit de rece și ger în București
Digi24
Povestea tragică a ultimei prințese a Iranului. A fost nevoită să fugă din țară la nouă ani și a murit la 31 în exil
Cancan.ro
Descoperirea care i-a alarmat pe 'greii' din Pro TV. Nereguli în echipa lui Cătălin Măruță
Prosport.ro
Diana Munteanu a stârnit controverse după ce a apărut în costum de baie în zăpadă: „ Cum să te filmezi așa?”
Adevarul
Miza alegerilor din Ungaria este uriașă pentru România. „Unirea realistă” cu Republica Moldova, blocată de Budapesta
Mediafax
Tulburător: Un model avansat de IA instigă la uciderea soțului, nazism și sclavie
Click
Zodia care va fi protejată de Divinitate până pe 25 ianuarie. Primește o veste bună, reia legătura cu o persoană din trecut și îi apar în cale noi oportunități
Digi24
Imagini cu momentul în care a fost capturat asasinul lui Adrian Kreiner, în Indonezia. El era pe lista celor mai căutați infractori
Cancan.ro
Mama lui Mario Iorgulescu a făcut primele și singurele declarații, după interviul care a zguduit opinia publică: 'Nu avea voie să dea interviu'
Ce se întâmplă doctore
Ninsori viscolite, ploaie cu gheață și -9 grade Celsius. Pe ce dată scăpăm de iarnă în București, potrivit meteorologilor Accuweather
Ciao.ro
De ce a murit jurnalista Nicoleta Drăgușin + Simptomele bolii care a răpus-o
Promotor.ro
Interviu exclusiv | Românca ce poate deveni prima femeie din Formula 1: „Sunt singura din clasamentul FIA”
Descopera.ro
A fost găsită dovada absolută că planeta Marte a fost...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă face ghidușii într-o noapte cu o vecină de scară: – Cum ai putut să faci așa ceva?!
Descopera.ro
Un nou telescop spațial NASA a fost lansat! Tot ce să știi despre misiunea Pandora
SPORT Cât a costat transferul lui Otto Hindrich de la CFR Cluj la Legia Varșovia
17:14
Cât a costat transferul lui Otto Hindrich de la CFR Cluj la Legia Varșovia
CONTROVERSĂ Nicușor Dan spune că 2025 a fost un succes, dar semnele de criză se adună. „Am reușit să încheiem anul cu o reducere consistentă a deficitului bugetar și o ușoară creștere economică”. Bate criza la ușă în 2026? Care sunt indiciile
17:14
Nicușor Dan spune că 2025 a fost un succes, dar semnele de criză se adună. „Am reușit să încheiem anul cu o reducere consistentă a deficitului bugetar și o ușoară creștere economică”. Bate criza la ușă în 2026? Care sunt indiciile
LOTO Numerele extrase la tragerile loto de joi, 15 ianuarie 2026. Report de peste 3,05 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
17:07
Numerele extrase la tragerile loto de joi, 15 ianuarie 2026. Report de peste 3,05 milioane de euro, la Loto 6/49 – categoria I
FLASH NEWS Ce poezie de Mihai Eminescu au ales să recite, în limba română, ambasadorii Marii Britanii: „Astăzi sărbătorim alături de voi”
16:59
Ce poezie de Mihai Eminescu au ales să recite, în limba română, ambasadorii Marii Britanii: „Astăzi sărbătorim alături de voi”
ANUNȚ Surpriză pentru fani: Măruță rămâne alături de Pro TV chiar și după închiderea emisiunii sale: ”Nu e ceva care dispare peste noapte”
16:45
Surpriză pentru fani: Măruță rămâne alături de Pro TV chiar și după închiderea emisiunii sale: ”Nu e ceva care dispare peste noapte”
EXCLUSIV Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României pe care l-a făcut Ilie Bolojan. Ne-au furat banii! Hoții! Ați furat banii românilor și pentru asta trebuie să plătiți toți! Mai avem dreptul să trăim și noi? Sau dăm toți banii la ucraineni?”. Olguța Vasilescu, obligată de Bolojan să facă tăieri de 10% la primăria Craiovei
16:39
Revolta unui primar liberal care îl pune la zid pe Ilie Bolojan: „E o mare prostie. Măsuri de ochii lumii. Cel mai mare jaf din istoria României pe care l-a făcut Ilie Bolojan. Ne-au furat banii! Hoții! Ați furat banii românilor și pentru asta trebuie să plătiți toți! Mai avem dreptul să trăim și noi? Sau dăm toți banii la ucraineni?”. Olguța Vasilescu, obligată de Bolojan să facă tăieri de 10% la primăria Craiovei

Cele mai noi

Trimite acest link pe