Criza iraniană: prezență masivă a securității în Teheran, pe fondul tensiunilor dintre SUA și Iran. Guvernele arabe insistă pe detensionare

Toată planeta așteaptă să vadă dacă Statele Unite, după succesul operațiunii îndrăznețe din Venezuela, va realiza o nouă operațiune militară împotriva Iranului. A prezice planurile lui Donald Trump nu este deloc ușor. După discursul de aseară din Biroul Oval, președintele american a sugerat o posibilă retragere de la amenințarea unui atac iminent după ce acesta a fost informat că uciderile din Iran au încetat.

Tensiunile dintre SUA și Iran sunt în scădere

Eforturile diplomatice intense depuse pentru a-l descuraja pe Donald Trump să atace Iranul, inclusiv comunicarea dintre republica islamică și administrația americană, au dezescaladat tensiunile din Golf, potrivit a trei persoane apropiate guvernelor arabe.

„Lucrurile au dezescaladat deocamdată”, a spus un oficial arab pentru Financial Times. „SUA oferă timp pentru discuții cu Iranul și pentru a vedea ce vor face de acum înainte.”

Donald Trump, într-o postare pe rețeaua de socializare Truth Social, le-a transmis protestatarilor iranieni că „ajutorul este pe drum” și a îndemnat regimul de la Teheran să nu ucidă protestatari. Cu toate acestea, autoritățile din Iran au ucis mii de protestatari. Semnele unui posibil atac au început să apară încă de miercuri, după ce mai multe țări și-au îndemnat cetățenii să părăsească imediat Iranul, iar Statele Unite au anunțat că retrag o parte din personalul din baza militară Al-Udeid din Qatar, cea mai mare din Orientul Mijlociu.

Face Donald Trump un joc dublu?

Cu toate acestea, Trump a declarat miercuri seara, pe neașteptate, în timpul unui eveniment la Casa Albă, că tocmai i s-a spus că Iranul va înceta să mai ucidă protestatari. Semnalează Trump că Iranul dă înapoi și, prin urmare, la fel face și el? Înseamnă asta că atacurile au fost evitate, sau încearcă să determine Iranul să-și lase garda jos?

„Tocmai m-a atins o informație, cum că uciderile s-au oprit, că execuțiile s-au oprit – nu vor avea o execuție despre care vorbeau mulți oameni în ultimele zile. Astăzi urma să fie ziua execuției”, a spus Trump.

Teheranul consideră protestele un fel de proto-revoluție

Regimul de la Teheran consideră protestele ca pe un fel de proto-revoluție pe care a trebuit să o înăbușe complet. Unii iranieni s-au opus regimului, în unele cazuri destul de violent, ceea ce a avansat ideea că protestele au potențialul de a se transforma într-o revoluție, arată Institutul pentru Studiul Războiului.

Regimul a abandonat orice efort depus la începutul acestei mișcări de protest pentru a distinge între protestele economice legitime și protestele ilegitime anti-regim. Mass-media și oficialii iranieni, inclusiv cei care și-au exprimat simpatia pentru protestatari la începutul acestei mișcări de protest, îi descriu categoric pe protestatari drept „teroriști”. Ministrul iranian al Justiției, Amir Hossein Rahimi, a declarat pe 14 ianuarie că orice protestatar care a participat la proteste după 8 ianuarie, când amploarea protestelor s-au extins dramatic, este vinovat de participarea la un „război intern”.

Protestele din ultimele săptămâni sunt cele mai violente de până acum

Amploarea utilizării violenței de către regimul de la Teheran pentru a înăbuși protestele demonstrează că aceștia consideră protestele ca pe o proto-revoluție. Afirmațiile protestatarilor din Iran descriu un grad fără precedent de brutalitate a regimului față de protestatari. Iranienii au declarat pentru BBC Persian pe 11 ianuarie că amploarea morților și a răniților este fără precedent și incomparabilă cu valurile anterioare de proteste.

Amnesty International a relatat pe 14 ianuarie că forțele de securitate ale regimului au comis „ucideri ilegale… la o scară fără precedent”. Instituțiile de presă occidentale au raportat estimări ale numărului de morți a protestatarilor între 2.000 și 20.000. Oricare ar fi cifra corectă, acestea depășește cu mult cifra de aproximativ 1.500 de protestatari care au fost uciși în 2019 și aproximativ 550 de protestatari care au fost uciși în timpul mișcării Mahsa Amini din 2022-2023.

Trump promite o intervenție militară în Iran dacă protestatarii sunt uciși de către regim

În același timp, președintele Statelor Unite a amenințat în repetate rânduri că Washingtonul ar putea interveni militar în Iran dacă va exista o reprimare violentă a manifestanților pe fondul protestelor din ultimele săptămâni. Miercuri, mai mulți membri ai personalului american din baza aeriană al-Udeid din Qatar, care găzduiește cel mai mare contingent militar american din Orientul Mijlociu. Mai multe state și-au sfătuit cetățenii să părăsească imediat Iranul și mai multe zboruri au fost anulate, după ce SUA a amenințat cu atacarea Iranului.

În același timp, statele din regiune, inclusiv Arabia Saudită, Turcia, Qatar, Oman și Egipt, au cerut moderație din partea administrației Trump, avertizând cu privire la potențialele daune aduse vecinilor Iranului în cazul unui atac american asupra regimului iranian, inclusiv creșterea prețurilor globale la petrol și gaze.

