Primarul Sectorului 1, George Tuță, a reacționat după ce Gândul a popularizat cazul bătrânei care a izbucnit în plâns în stradă, în urma unei intervenții a polițiștilor locali. Edilul a transmis că a cerut cercetarea disciplinară a polițistului surprins în imagini și a condamnat ferm comportamentul acestuia, despre care spune că nu poate fi justificat prin faptul că femeia vindea produse în mod neautorizat.

George Tuță: „Un astfel de comportament nu este acceptabil”

Primarul Sectorului 1 a condamnat public modul în care a fost gestionată intervenția polițiștilor locali. George Tuță susține că un reprezentant al autorității trebuie să aibă o conduită profesionistă în relația cu cetățenii, indiferent de situația în care intervine.

„Condamn ferm comportamentul polițistului local surprins în imaginile apărute astăzi în spațiul public. Un astfel de comportament nu este acceptabil și nu reprezintă modul în care trebuie să se poarte un reprezentant al autorității cu cetățenii”, a transmis George Tuță.

Edilul a precizat că a cerut ca polițistul local implicat să fie cercetat disciplinar, iar conducerea Poliției Locale Sector 1 s-a autosesizat deja și a început verificările. Tuță spune că va urmări personal modul în care este analizat cazul și că procedura trebuie să se desfășoare cu respectarea legii.

”Am cerut ca polițistul local implicat să fie cercetat disciplinar, iar conducerea Poliției Locale Sector 1 s-a autosesizat deja și a început verificările. Voi urmări personal ca această situație să fie analizată cu maximă seriozitate și cu respectarea strictă a legii”.