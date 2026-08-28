Primarul Sectorului 1, George Tuță, a reacționat după ce Gândul a popularizat cazul bătrânei care a izbucnit în plâns în stradă, în urma unei intervenții a polițiștilor locali. Edilul a transmis că a cerut cercetarea disciplinară a polițistului surprins în imagini și a condamnat ferm comportamentul acestuia, despre care spune că nu poate fi justificat prin faptul că femeia vindea produse în mod neautorizat.
Primarul Sectorului 1 a condamnat public modul în care a fost gestionată intervenția polițiștilor locali. George Tuță susține că un reprezentant al autorității trebuie să aibă o conduită profesionistă în relația cu cetățenii, indiferent de situația în care intervine.
„Condamn ferm comportamentul polițistului local surprins în imaginile apărute astăzi în spațiul public. Un astfel de comportament nu este acceptabil și nu reprezintă modul în care trebuie să se poarte un reprezentant al autorității cu cetățenii”, a transmis George Tuță.
Edilul a precizat că a cerut ca polițistul local implicat să fie cercetat disciplinar, iar conducerea Poliției Locale Sector 1 s-a autosesizat deja și a început verificările. Tuță spune că va urmări personal modul în care este analizat cazul și că procedura trebuie să se desfășoare cu respectarea legii.
George Tuță a făcut referire și la problema comerțului stradal neautorizat din zona respectivă. Primarul susține că au existat sesizări repetate ale cetățenilor și că Poliția Locală are obligația să intervină atunci când constată încălcări ale legii.
„Există sesizări repetate din partea cetățenilor privind comerțul stradal neautorizat în zona respectivă, iar Poliția Locală are obligația să intervină atunci când legea este încălcată. Dar acest context nu justifică în niciun fel un comportament abuziv, agresiv sau lipsit de respect”, a scris edilul.
Tuță a transmis că nu va apăra și nu va minimaliza comportamentul surprins în imagini.
„Legea trebuie aplicată ferm, dar cu calm, profesionalism și proporționalitate. Iar cei care au obligația să o aplice trebuie să fie primii care o respectă. Nu voi apăra și nu voi relativiza un astfel de comportament. „Dacă în urma cercetării disciplinare se constată abateri, trebuie aplicate măsurile prevăzute de lege”, a mai transmis primarul Sectorului 1.
Incidentul a avut loc după ce polițiștii locali din Sectorul 1 au intervenit în cazul unei bătrâne care vindea fructe, legume și flori pe stradă. Femeia a fost vizibil afectată de intervenția agenților și a izbucnit în plâns.
Imaginile surprind momentul în care polițiștii îi cer socoteală pentru produsele pe care le avea la vânzare. Florile îi sunt luate, iar fructele și legumele ajung împrăștiate pe trotuar.
Scena este observată de doi trecători, care se opresc pentru a vedea ce s-a întâmplat. O femeie se apropie de bătrână și începe să strângă câteva dintre fructele căzute pe jos, în timp ce un bărbat se așază lângă ea și încearcă să afle ce s-a întâmplat.
Un alt trecător a filmat scena și a publicat videoclipul pe rețelele de socializare. Gândul a popularizat cazul, iar, ulterior, imaginile au fost preluate de mai multe publicații și au provocat numeroase reacții în mediul online.
Acum, cazul urmează să fie analizat în cadrul cercetării disciplinare anunțate de Poliția Locală Sector 1, iar eventualele măsuri împotriva agentului vor fi stabilite în funcție de concluziile verificărilor.