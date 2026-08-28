Prima pagină » Actualitate » După ce Gândul a popularizat cazul bătrânei umilite de polițiști – imagini care au scandalizat pe toată lumea – primarul Sectorului 1, George Tuță, reacționează și anunță cercetarea disciplinară a polițistului. Ce riscă el

După ce Gândul a popularizat cazul bătrânei umilite de polițiști – imagini care au scandalizat pe toată lumea – primarul Sectorului 1, George Tuță, reacționează și anunță cercetarea disciplinară a polițistului. Ce riscă el

Adaugă Gândul ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Primarul Sectorului 1, George Tuță, a reacționat după ce Gândul a popularizat cazul bătrânei care a izbucnit în plâns în stradă, în urma unei intervenții a polițiștilor locali. Edilul a transmis că a cerut cercetarea disciplinară a polițistului surprins în imagini și a condamnat ferm comportamentul acestuia, despre care spune că nu poate fi justificat prin faptul că femeia vindea produse în mod neautorizat.

Vezi galeria foto
8 poze

George Tuță: „Un astfel de comportament nu este acceptabil”

Primarul Sectorului 1 a condamnat public modul în care a fost gestionată intervenția polițiștilor locali. George Tuță susține că un reprezentant al autorității trebuie să aibă o conduită profesionistă în relația cu cetățenii, indiferent de situația în care intervine.

Condamn ferm comportamentul polițistului local surprins în imaginile apărute astăzi în spațiul public. Un astfel de comportament nu este acceptabil și nu reprezintă modul în care trebuie să se poarte un reprezentant al autorității cu cetățenii”, a transmis George Tuță.

Edilul a precizat că a cerut ca polițistul local implicat să fie cercetat disciplinar, iar conducerea Poliției Locale Sector 1 s-a autosesizat deja și a început verificările. Tuță spune că va urmări personal modul în care este analizat cazul și că procedura trebuie să se desfășoare cu respectarea legii.

”Am cerut ca polițistul local implicat să fie cercetat disciplinar, iar conducerea Poliției Locale Sector 1 s-a autosesizat deja și a început verificările. Voi urmări personal ca această situație să fie analizată cu maximă seriozitate și cu respectarea strictă a legii”.

George Tuță a făcut referire și la problema comerțului stradal neautorizat din zona respectivă. Primarul susține că au existat sesizări repetate ale cetățenilor și că Poliția Locală are obligația să intervină atunci când constată încălcări ale legii.

„Există sesizări repetate din partea cetățenilor privind comerțul stradal neautorizat în zona respectivă, iar Poliția Locală are obligația să intervină atunci când legea este încălcată. Dar acest context nu justifică în niciun fel un comportament abuziv, agresiv sau lipsit de respect”, a scris edilul.

Tuță a transmis că nu va apăra și nu va minimaliza comportamentul surprins în imagini.

„Legea trebuie aplicată ferm, dar cu calm, profesionalism și proporționalitate. Iar cei care au obligația să o aplice trebuie să fie primii care o respectă. Nu voi apăra și nu voi relativiza un astfel de comportament. „Dacă în urma cercetării disciplinare se constată abateri, trebuie aplicate măsurile prevăzute de lege”, a mai transmis primarul Sectorului 1.

  • În cazul în care cercetarea disciplinară va stabili că agentul a încălcat normele de conduită sau alte obligații de serviciu, acesta poate fi sancționat disciplinar, în funcție de gravitatea abaterii și de concluziile anchetei.

Gândul a popularizat cazul bătrânei care vindea fructe și legume. Femeia a izbucnit în plâns după ce polițiștii locali i-au împrăștiat marfa pe trotuar

Incidentul a avut loc după ce polițiștii locali din Sectorul 1 au intervenit în cazul unei bătrâne care vindea fructe, legume și flori pe stradă. Femeia a fost vizibil afectată de intervenția agenților și a izbucnit în plâns.

Imaginile surprind momentul în care polițiștii îi cer socoteală pentru produsele pe care le avea la vânzare. Florile îi sunt luate, iar fructele și legumele ajung împrăștiate pe trotuar.

Scena este observată de doi trecători, care se opresc pentru a vedea ce s-a întâmplat. O femeie se apropie de bătrână și începe să strângă câteva dintre fructele căzute pe jos, în timp ce un bărbat se așază lângă ea și încearcă să afle ce s-a întâmplat.

Un alt trecător a filmat scena și a publicat videoclipul pe rețelele de socializare. Gândul a popularizat cazul, iar, ulterior, imaginile au fost preluate de mai multe publicații și au provocat numeroase reacții în mediul online.

Acum, cazul urmează să fie analizat în cadrul cercetării disciplinare anunțate de Poliția Locală Sector 1, iar eventualele măsuri împotriva agentului vor fi stabilite în funcție de concluziile verificărilor.

Comentarii 0

Lasă un răspuns

Trebuie să fii autentificat pentru a publica un comentariu.
Vă rugăm să țineți cont că folosirea injuriilor, a limbajului instigator la ură, a apelurilor la violență sau trimiterea repetată, în mod abuziv, a aceluiași comentariu pot duce nu doar la ștergerea mesajului, ci și la suspendarea temporară a dreptului de a comenta. Site-ul nostru încurajează dezbaterile aprinse, dar civilizate. Vă mulțumim pentru înțelegere și pentru contribuția la o discuție bazată pe argumente, nu pe atacuri.

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ministerul Afacerilor Externe anunță că 2 cetățeni români au murit în incendiul izbucnit într-o clădire din Elveția, pe 21 august
22:58
Ministerul Afacerilor Externe anunță că 2 cetățeni români au murit în incendiul izbucnit într-o clădire din Elveția, pe 21 august
INEDIT Un robot umanoid, botezat Vasile, a fost filmat în timp ce dansează și se plimbă în Sibiu: „Aș vrea și eu unul acasă, să-mi facă mâncare și curat”
22:18
Un robot umanoid, botezat Vasile, a fost filmat în timp ce dansează și se plimbă în Sibiu: „Aș vrea și eu unul acasă, să-mi facă mâncare și curat”
VIDEO Două tiruri aproape scăpate de sub control au fost filmate pe un drum din Tulcea. Reacția șoferului care a surprins momentul
21:42
Două tiruri aproape scăpate de sub control au fost filmate pe un drum din Tulcea. Reacția șoferului care a surprins momentul
FLASH NEWS Trei scenarii după scufundarea navei Progress IV în Marea Neagră. Era încărcată cu 199 de containere și ar fi trebuit să ajungă în Turcia
20:51
Trei scenarii după scufundarea navei Progress IV în Marea Neagră. Era încărcată cu 199 de containere și ar fi trebuit să ajungă în Turcia
AUTO O nouă mașină electrică va intra pe piața auto din Europa. Ar putea rivaliza cu Dacia Spring
20:03
O nouă mașină electrică va intra pe piața auto din Europa. Ar putea rivaliza cu Dacia Spring
REACȚIE Bolojan așteaptă intervenția Comisiei Europene în cazul lui Fritz. PNL și USR pregătesc un plan comun pentru Timișoara
19:37
Bolojan așteaptă intervenția Comisiei Europene în cazul lui Fritz. PNL și USR pregătesc un plan comun pentru Timișoara
Mediafax
„Războiul nu a fost niciodată atât de aproape”. Germania își trimite militarii pe flancul estic al NATO
Digi24
„Consideră că suntem epuizați”. Putin crede că SUA sunt slăbite de războiul cu Iranul, potrivit serviciilor secrete americane
Cancan.ro
Victoria Ionescu, condusă pe ultimul drum de către fostul iubit. Cine este Luca de Mezzo, de fapt
Prosport.ro
Imaginile verii cu David Popovici! Și-a luat o „bijuterie” nouă, de 160.000 de euro
Adevarul
Cine mai poate opri omul lui Putin să câștige Franța. Expert: „Riscăm ca Europa de Est să fie abandonată”
Mediafax
Tristan Tate se plânge de mâncarea din închisoare și spune că a slăbit aproape 6 kilograme
Click
„E un nou standard?” Clientul unui restaurant din Cluj, revoltat de ce a găsit pe nota de plată
Digi24
Cine este Haakon, prințul care a vrut să stea departe de viața regală și a ajuns noul rege al Norvegiei
Cancan.ro
Gestul SFÂȘIETOR făcut de mama Victoriei, după ce și-a îngropat fiica: 'Ce cauți, tu mamă, aici?' 🥲
Ce se întâmplă doctore
Cât a plătit Gabriela Cristea pentru injecțiile de slăbit. Prețul unui an de tratament este uriaș: „Pentru un om obișnuit, costurile sunt imense”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Service-ul i-a spus că trebuie schimbat motorul. Femeia a reparat singură mașina cu 430 de euro
Descopera.ro
O descoperire schimbă toate planurile pentru viitoarele misiuni pe Lună
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Am o boală care mă împiedică să țin dietă!
Descopera.ro
Cine i-a creat pe zei? Cum a apărut ideea de ființe supranaturale
OFICIAL Vladimir Putin și Xi Jinping au trei întâlniri de gradul zero programate în această toamnă
23:21
Vladimir Putin și Xi Jinping au trei întâlniri de gradul zero programate în această toamnă
FLASH NEWS Zelenski anunță că SUA i-au furnizat informații despre discuțiile directorului CIA cu șeful spionajului rusesc
23:20
Zelenski anunță că SUA i-au furnizat informații despre discuțiile directorului CIA cu șeful spionajului rusesc
INEDIT Mii de oameni s-au bătut cu tone de roșii la festivalul „La Tomatina” din Spania. Topul celor mai mari festivaluri din lume cu lupte cu mâncare
21:46
Mii de oameni s-au bătut cu tone de roșii la festivalul „La Tomatina” din Spania. Topul celor mai mari festivaluri din lume cu lupte cu mâncare
SPORT Simona Radiș și Adriana Adam, medalie de AUR la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam 2026
21:45
Simona Radiș și Adriana Adam, medalie de AUR la Campionatele Mondiale de Canotaj de la Amsterdam 2026
EDITORIAL Ștefan Popescu: Vizita la Moscova a directorului CIA. America și Rusia își testează capacitatea de cooperare și compromis
21:38
Ștefan Popescu: Vizita la Moscova a directorului CIA. America și Rusia își testează capacitatea de cooperare și compromis
FLASH NEWS Emisarul Rusiei avertizează asupra riscului unui război accidental cu NATO: „Pericolul confruntării militare crește din cauza lipsei de dialog”
19:58
Emisarul Rusiei avertizează asupra riscului unui război accidental cu NATO: „Pericolul confruntării militare crește din cauza lipsei de dialog”

Cele mai noi

Trimite acest link pe