Un locatar al blocului din Rahova, în care a avut loc explozia catastrofală de vineri dimineață, susține că o firmă recomandată chiar de Distrigaz ar fi rupt sigiliul pus cu o zi înainte pe robinetul de gaze. Această firmă este cea care ar fi redeschis alimentarea, fără să verifice instalațiile din apartamente. Din păcate, la scurt timp, imobilul a sărit în aer.

Există mărturii care arată că la fața locului a ajuns Distrigaz, a pus sigiliul în urma reclamațiilor locatarilor că există un miros de gaze persistent. Însă, ar mai fi fost implicată și o firmă recomandată de această companie.

Distrigaz a pus într-adevăr sigiliul, dar asta nu e totul

Ghiță Găinaru, unul dintre locatarii blocului spulberat de suflul exploziei, a declarat pentru Antena 3 că joi dimineață, locatarii au simțit un miros puternic de gaze pe casa scării, anunțând imediat Distrigaz. La fața locului a sosit o echipă care a constatat scurgerea și a închis alimentarea, sigilând robinetul principal. Firma a dat drumul la robinetul de gaze fără să mai verifice apartamentele.

„La ora 7:00 m-a sunat administratora să cobor că miroase a gaze. Am coborât și am decis împreună să oprim gazul din spate, că aveam manetele. Cei de la Distrigaz au venit, au închis gazul și au pus sigiliul. Apoi ne-au spus că, dacă vrem să ne dea drumul, trebuie să sunăm la o firmă autorizată de ei”, a relatat bărbatul.

Firma ar fi cerut 1.500 de lei pentru a „da drumul la gaz”

Potrivit lui Găinaru, joi seara, în jurul orei 17:00, la fața locului au venit doi reprezentanți ai acelei firme. Au cerut o sumă mare de bani, ar fi rupt sigiliul și apoi au plecat, promițând că revin a doua zi, mărturisește bucureșteanul.

„Gazul a fost închis de Distrigaz care a și pus sigiliul. Am sunat la firma aceea recomandată de ei, iar omul de acolo ne-a spus că ne costă 2.700 de lei să verifice toate apartamentele și să dea drumul la gaz. Seara, pe la ora 5, au venit. Au rupt sigiliul, au dat drumul la gaz și au zis că trebuie să plătim 1.500 de lei ca să-l lase deschis până a doua zi iar a doua zi să semnăm un contract, care ar fi costat 500 de lei pentru fiecare apartament, pentru montarea senzorilor de gaze.. Am întrebat de ce, că trebuiau să verifice întâi apartamentele. ‘Nu e posibil așa ceva! Nu dăm 1.500 de lei doar ca să deschideți un robinet. Trebuie să verificați întâi instalația, să nu sărim în aer!’ Ne-au spus că vin mâine să facă verificările și să monteze senzori, dar să le plătim acum. N-am fost de acord. Atunci au închis robinetul, au lăsat sigiliul rupt și au plecat”, a mai explicat locatarul.

O explozie devastatoare a zguduit în dimineața zilei de 17 octombrie un bloc cu 8 etaje din cartierul Rahova din Sectorul 5. Deflagrația, produsă în zona etajelor 5 și 6, a cauzat prăbușirea unei porțiuni semnificative din clădire, în urma exploziei pierzându-și viața 3 oameni (inclusiv o tânără de 24 de ani însărcinată). Suflul exploziei a provocat distrugeri și în clădirea liceului. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că toți cetățenii afectați de tragedie vor primi bani din partea statului.

