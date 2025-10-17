Prima pagină » Actualitate » Când se face verificarea instalației de gaze. Procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorii

Când se face verificarea instalației de gaze. Procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorii

17 oct. 2025, 16:59
Când se face verificarea instalației de gaze. Procedura pe care trebuie să o urmeze consumatorii
Când se face verificarea instalației de gaze / foto: colaj Shutterstock

Verificarea instalației de gaze este o etapă esențială peste care consumatorii nu trebuie să treacă cu vederea. De altfel, legea prevede o procedură care trebuie să fie urmată atât de clienți, cât și de furnizorii de gaze naturale, pentru a diminua apariția unui eventual pericol. Vezi mai jos ce arată legea.

Verificarea instalației de gaze este un pas important care nu poate fi ignorat. De altfel, este necesar ca în locuință să fie montat un detector de gaze. Senzorii acestuia pot alerta, printr-un semnal sonor și vizual, prezența gazelor toxice sau inflamabile din casă.

Desigur, trebuie să fii atent la semnalele care anunță o defecțiune gravă la centrala din apartament sau casă. Accesează acest material pentru a descoperi cum pot să apară defecțiuni la centralele de apartament și în ce situații apare riscul de explozie.

Când se face verificarea instalației de gaze

Procedura este în Ordinul ANRE nr. 179 din 16 decembrie 2015 privind verificările și reviziile tehnice ale instalațiilor de utilizare a gazelor naturale. Așa cum se prevede în legislație, verificarea instalației de gaze trebuie efectuată la fiecare doi ani, dar și la cererea clientului final. Informațiile apar în Articolul 3:

„(1) Verificările și reviziile tehnice fac parte din operațiile de exploatare și întreținere a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale și se efectuează în conformitate cu prevederile prezentei proceduri.
(1^1) Întreținerea, exploatarea și repararea instalațiilor de utilizare a gazelor naturale revine clientului final, care răspunde pentru buna lor funcționare.(2) Verificarea tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:
a) periodic, la maximum 2 ani;
b) la cererea clientului final.
(3) Revizia tehnică a instalațiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează:
a) periodic, la maximum 10 ani;
b) după întreruperea utilizării instalației de utilizare pentru o perioadă de timp mai mare de 6 luni;
c) după orice eveniment care ar fi putut afecta instalația de utilizare;
d) la cererea clientului final.
(4) Verificarea tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, prevăzută la alin. (2) lit. a), precum și reviziile tehnice ale instalației de utilizare, prevăzute la alin. (3) lit. a), b) și c), sunt obligatorii pentru toți clienții finali.
(5) Realizarea operațiilor de verificare și de revizie tehnică a instalației de utilizare a gazelor naturale, prevăzute la alin. (2) și (3), se efectuează de către operatori economici autorizați ANRE pentru execuția instalațiilor de utilizare și selectați de către clientul final”, se arată în procedură – valabilă AICI.

De menționat faptul că reviziile și verificările trebuie să fie îndeplinite doar de experți.

Explozie puternică în Rahova

Vă reamintim că vineri, 17 octombrie 2025, o explozie puternică s-a produs în sector 5, cartierul Rahova, în apropierea Liceului Teoretic Dimitrie Bolintineau. Trei persoane au decedat, iar alți 14 locatari au fost răniți, în urma dezastrului. Blocul respectiv avea 108 apartamente în care locuiau peste 400 de persoane. Pompierii au dispus ca toți locatarii să fie evacuați, existând riscul ca imobilul să se prăbușească. GÂNDUL vă arată AICI cele mai noi informații despre tragedia care a îngrozit întreaga comunitate.

În urmă cu o zi, o echipă Distrigaz mersese la bloc, în urma unei sesizări legate de mirosul puternic de gaze. Echipa a dispus închiderea gazelor și instalarea unu sigiliu. În dimineața aceasta, însă, s-a constatat că acel sigiliu ar fi fost rupt. În urma tragediei, ANRE a anunțat că face un control la Distrigaz Sud Reţele. Există și două ipoteze urmărite de anchetatori, iar una dintre ele face referire la gestul unuia dintre locatari de a rupe sigiliul respectiv, pentru a porni instalația.

