În data de 2 septembrie 2026, Poșta Română și platforma Temu au semnat un Memorandum de Înțelegere pentru dezvoltarea cooperării logistice și sprijinirea vânzătorilor locali. Pasul este unul major, iar Poșta Română devine, astfel, un hub logistic foarte important pe harta europeană. Temu și-a dezvoltat rețeaua de depozite locale – în Germania , Franța , Țările de Jos , Spania și Italia – și intenționează să dezvolte un al doilea centru logistic în Europa. Sunt vizate România, Bulgaria, Ungaria, Cehia și Slovacia.

Centre logistice regionale deschise de Temu în statele europene reduc timpii de livrare a coletelor. Depozitele locale sprijină atât vânzătorii internaționali, cât și programul pentru comercianții locali.

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La acest moment, Poșta Română este capabilă să proceseze peste 500.000 de colete pe zi.

Temu a intrat pe piața din România în iulie 2023, iar din martie 2025, companiile românești se pot înscrie și pot vinde pe Temu în cadrul programului Local Seller al Temu, care este disponibil în prezent în peste 35 de țări.

Poșta Română va furniza un serviciu integrat de livrare a coletelor

Prin acest parteneriat, Poșta Română va furniza un serviciu integrat de livrare a coletelor. Serviciul va include preluarea coletelor de la comercianți, sortarea în centre logistice din România și livrarea last-mile.

Aceasta din urmă este ultima etapă a procesului logistic. Un colet este transportat de la un centru local de distribuție sau depozit direct la adresa sau la ușa clientului.

Opțiunile de procesare și livrare a comenzilor includ livrarea la domiciliu, puncte de ridicare, lockere automate și oficii poștale din întreaga țară.

„Rețeaua noastră ajunge în comunități din întreaga Românie, inclusiv în zonele rurale. Acest acord va pune serviciile noastre de livrare și retur la dispoziția comercianților români de pe Temu, ajutându-i să își servească clienții din întreaga țară. Salutăm, de asemenea, oportunitatea de a sprijini companiile locale care doresc să ajungă la clienți din alte țări europene”, a declarat Valentin Ștefan, directorul general al Poștei Române.

Extinderea rețelei naționale de lockere, noi locuri de muncă

Reprezentanții Temu au precizat că scopul acestui Memorandum de Înțelegere semnat cu Poșta Română reprezintă un prim pas către sprijinirea comercianților români. Apar, astfel, și noi oportunitățide dezvoltare.

„Patru din cinci întreprinderi mici din Europa nu vând online. Organizațiile de afaceri și asociațiile din industrie cu care ne-am întâlnit au indicat aceleași bariere: complexitatea, costurile și lipsa de informații cu privire la modul de a începe. Prin colaborarea cu Poșta Română, ne propunem să sprijinim mai mulți comercianți români cu servicii logistice fiabile și noi oportunități de dezvoltare”, au transmis reprezentanții Temu.

Parteneriatul încheiat între Poșta Română și Temu impulsionează extinderea rețelei naționale de lockere și digitalizarea fluxurilor de sortare.

Pe de altă parte, potrivit specialiștilor din piață, intrarea Temu în România ar însemna aproximativ 10.000 noi locuri de muncă.

Va fi creată o infrastructură care sa permită desfășurarea de activități logistice – rutier, aerian.

Bugetul de stat urmează să încaseze sume mai mari din taxele plătite.

Vor fi construite facilități moderne.

O procesare simplificată

Pentru a menține timpii de livrare, va fi nevoie de personal suplimentar în centrele de sortare județene și regionale. Dezvoltarea infrastructurii de lockere automate presupune investiții în tehnicieni și echipe de mentenanță.

Poșta Română și Temu transmit că acordul încheiat va simplifica procesarea și livrarea comenzilor pentru firmele locale. Totodată, va contribui la îmbunătățirea experienței de cumpărare pentru clienți.

Temu și Poșta Română intenționează să organizeze și evenimente comune pentru comercianții români de pe platformă, cu scopul de a-i sprijini să își extindă aria de acoperire.

Temu își propune să expedieze până la 80% din comenzile europene din interiorul UE

Temu își propune să expedieze până la 80% din comenzile europene din interiorul UE,. Este o schimbare dramatică, dar pozitivă, față de modelul său tradițional direct către China.

Această strategie oferă multiple beneficii: timpi de livrare mai scurți, expunere vamală redusă și o gestionare îmbunătățită a retururilor. Toate acestea au fost, de altfel, puncte slabe de lungă durată pentru platformele transfrontaliere.

Pentru a susține acest model, Temu a stabilit parteneriate cu furnizori majori de logistică, inclusiv DHL și FedEx.

Platforma globală de comerț electronic Temu este prezentă în peste 90 de piețe la nivel mondial. Poșta Română este operatorul național din domeniul serviciilor poștale. Se află în proprietatea statului român, reprezentat de Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării (93,52% din pachetul de acțiuni) și Fondul Proprietatea (6,48%).