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Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe António Costa, președintele Consiliului European. Prioritățile României în UE, pe agenda discuțiilor

Nicușor Dan l-a primit la Cotroceni pe António Costa, președintele Consiliului European. Prioritățile României în UE, pe agenda discuțiilor
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Președintele Nicușor Dan l-a primit joi dimineață, la Palatul Cotroceni, pe președintele Consiliului European, António Costa. Cei doi discută despre prioritățile României la nivel european, în cadrul unui turneu al oficialului european prin capitalele statelor membre, dedicat consultărilor înaintea viitoarelor reuniuni ale Consiliului European.

Consultări privind agenda Uniunii Europene

António Costa a fost întâmpinat de Nicușor Dan în Holul de Onoare al Palatului Cotroceni. După ceremonia oficială, cei doi oficiali au avut programate convorbiri tête-à-tête, urmate de discuții cu participarea delegațiilor celor două părți. Președintele României și șeful Consiliului European urmează să susțină declarații comune de presă astăzi.

Vizita lui António Costa la București face parte dintr-o serie de consultări cu liderii statelor membre, menite să identifice prioritățile naționale și principalele teme care vor ajunge pe agenda viitoarelor reuniuni europene.

António Costa își continuă turneul în Bulgaria și Grecia

Administrația Prezidențială nu a prezentat în detaliu subiectele care vor fi abordate în cadrul întâlnirii. Unul dintre dosarele majore de pe agenda Uniunii Europene este însă viitorul cadru financiar multianual pentru perioada 2028-2034.

Negocierile privind viitorul buget european vor avea implicații importante pentru politica de coeziune, agricultură, apărare, competitivitate și finanțarea proiectelor strategice ale Uniunii.

Pentru România, printre temele de interes se află securitatea Flancului Estic, războiul declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, situația din Republica Moldova și securitatea la Marea Neagră. De asemenea, Bucureștiul susține continuarea procesului de extindere a Uniunii Europene.

După vizita de la București, António Costa își va continua turneul în regiune. Președintele Consiliului European va merge la Sofia, unde este programată o întâlnire cu premierul Bulgariei, Rumen Radev. Ulterior, Costa se va deplasa la Atena, pentru discuții cu premierul Greciei, Kyriakos Mitsotakis.

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