”Fjord”, noul film scris și regizat de Cristian Mungiu, va fi propunerea României pentru Premiile Oscar 2027, la categoria ”Cel mai bun lungmetraj internațional”. Decizia a fost luată în unanimitate de comisia de selecție, a anunțat joi Centrul Național al Cinematografiei (CNC).

CNC a anunțat că ”Fjord” a fost ales în unanimitate pentru a reprezenta România la categoria ”Cel mai bun lungmetraj internațional” a celei de-a 99-a ediții a Premiilor Oscar.

Lungmetrajul a avut premiera în Competiția Oficială a Festivalului de la Cannes, unde a câștigat premiul Palme d’Or pentru Cel mai bun film, Premiul FIPRESCI, Premiul juriului ecumenic, Prix de la Citoyenneté și Premiul François Chalais.

Filmul îi are în distribuție pe actorul de origine română Sebastian Stan și pe actrița norvegiană Renate Reinsve, nominalizată la Oscar în acest an. Povestea este inspirată din cazul familiei Bodnariu și pune în centrul său conflictul dintre valorile unei familii și regulile societății în care aceasta încearcă să se adapteze.

Sebastian Stan joacă rolul unui inginer român stabilit în Norvegia

Sebastian Stan interpretează personajul Mihai Gheorgiu, un inginer chel care s-a mutat în Norvegia împreună cu soția sa și cei cinci copii. Soția sa, Lisbet, este interpretată de actrița norvegiană Renate Reinsve, nominalizată la Oscar în acest an pentru rolul din ”Sentimental Value”. Povestea urmărește drama unei familii care ajunge să se confrunte cu o societate ale cărei valori și reguli sunt diferite de cele cu care părinții au fost obișnuiți.

Filmul a fost lansat pe 19 august 2026 în cinematografele din Franța și urmează să fie lansat la iarnă în cinematografele din țara noastră. În luna iunie, ”Fjord” a avut parte de o avanpremieră de o zi în sălile de cinema din România, Cristian Mungiu afirmând după triumful de la Cannes că și-a dorit ca românii să îl poată vedea înainte de premiera generală.

Calendarul premiilor Oscar 2027. Când se anunță nominalizările

Cursa pentru Oscarurile din 2027 va intra în linie dreaptă la finalul acestui an. Votarea preliminară pentru listele scurte (shortlist) din cele 12 categorii este programată între 7 și 11 decembrie 2026, iar rezultatele vor fi anunțate pe 15 decembrie.

După perioada de eligibilitate, care se încheie pe 31 decembrie, membrii Academiei vor vota nominalizările între 11 și 15 ianuarie 2027. Lista oficială a candidaților la statuetă va fi făcută publică pe 21 ianuarie 2027.

Cea de-a 99-a ediție a premiilor Oscar va avea loc pe 14 martie 2027, la Dolby Theatre din Hollywood. Până atunci, dacă predicțiile se mențin favorabile, „Fjord” are șansa să devină una dintre cele mai titrate prezențe românești din cursa pentru prestigioasele trofee americane.