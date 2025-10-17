Tragedie în București, în urma unei explozii care a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Locatarii au fost evacuaţi de urgenţă. Blocul se află în apropierea liceului Dimitrie Bolintineanu, iar autoritățile au activat planul roșu. Oamenii trăiesc o adevărată dramă și se gândesc cu groază unde vor locui de azi înainte, după ce locuințele le-au fost distruse. Imaginile blocului din Rahova pus la pământ arată ca după cutremur sau după un bombardament în forță, iar mărturiile oamenilor sunt absolut cutremurătoare. Până în prezent, autoritățile au anunțat trei morți și 13 răniți după explozie. Căutările sunt continuare.

Reamintim că o explozie puternică a avut loc, vineri dimineaţă, la un bloc de pe Calea Rahovei, din Bucureşti. Etajul șase s-a prăbușit peste etajul cinci, iar imaginile filmate la fața locului arată că blocul este în colaps. O dronă a fost trimisă în zonă, pentru ca salvatorii să poată identifica mai ușor victimele. De asemenea, a fost adus și un câine de căutare, cu același scop.

Din primele informații, o acumulare masivă de gaze ar fi dus la producerea tragediei din Rahova. Ancheta autorităților este în desfășurare. (CITIȚI AICI)

Primarul interimar al Capitalei: „Vor avea asigurate absolut toate nevoile”

UPDATE 11.42. Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei, a transmis că Primăria Capitalei va ajuta oamenii afectați de explozia din Rahova.

„Avem locuințe, toată lumea care va fi evacuată în acest moment vor primi și li se vor asigura toate nevoile de bază. Vor avea asigurate absolut toate nevoile”, a precizat oficialul.

Autoritățile monitorizează situația și cu drona

UPDATE 11.35. În sprijinul acțiunilor operative și obținerii unei imagini de ansamblu asupra zonei afectate, a fost ridicată în zbor o aeronavă fără pilot (dronă) din dotarea ISU B-IF.

Echipajul specializat utilizează acest sistem pentru efectuarea recunoașterii aeriene, transmiterea în timp real a imaginilor către punctul de comandă mobil și identificarea eventualelor persoane afectate.

Ministrul Alexandru Robogete activează planul de urgență european

UPDATE 11.30. Din primele informații, 13 persoane sunt internate în spitalele din București, dintre care amintim că trei au fost duși la Floreasca, una la Bagdasar și o altă persoană la Universitar, cu arsuri. Doi copii sunt internați la Spitalul Grigore Alexandrescu, unul dintre ei fiind în stare critică. Din informațiile Gândul, un pacient a refuzat internarea la Bagdasar.

Raed Arafat a confirmat că, până la această oră, se știe faptul că trei persoane și-au pierdut viața în explozia devastatoare. A fost mobilizată echipa de căutare și salvare de la Ciolpani. Alimentarea cu gaze a fost întreruptă.

Raed Arafat: „Blocul este în colaps”

UPDATE. 11.15 . Şeful DSU, Raed Arafat, afirmă, în cazul exploziei violente care s-a produs vineri dimineaţă într-un bloc de opt etaje din sectorul 5 al Capitalei, că imobilul este „cu risc de colaps”, motiv pentru care roagă locatarii să nu intre în clădire pentru că este foarte periculos.

„Nu se va putea intra în bloc, este foarte periculos. Continuă doar acțiunea de căutare. Să nu riscați să intrați în bloc. Este rugămintea mea către populație”, a precizat Raed Arafat.

Premierul Ilie Bolojan, nicio reacție după explozia din Rahova până în acest moment

UPDATE 11.00 . „Dl Arafat și dl Rogobete sunt în permanentă legatură cu domnul premier și situatia este monitorizată în timp real”, a fost precizarea Ioanei Dogioiu, purtătoarea de cuvânt a Guvernului, cu privire la explozia din Rahova.

Recomandările Poliției pentru cetățeni după explozia din Rahova

UPDATE. 10.58 – Poliția Capitalei a precizat că în urma producerii exploziei, polițiștii au intervenit de urgență pentru delimitarea perimetrului de siguranță și pentru sprijinirea echipelor operative de intervenție.

De asemenea, au fost implementate și măsuri de deviere a traficului în zona afectată pentru a asigura fluidizarea circulației.

Poliția recomandă cetățenilor:

Evitați zona afectată – Nu vă apropiați de perimetrul de intervenție, chiar dacă explozia s-a produs deja. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze.

Respectați indicațiile autorităților – Urmați instrucțiunile polițiștilor, pompierilor și ale echipelor de intervenție. Nerespectarea acestora poate pune în pericol vieți

Nu atingeți obiecte suspecte sau resturi – Acestea pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală.

Nu blocați căile de acces

Evitați să staționați cu autovehiculele în apropiere de zona de intervenție pentru a permite accesul echipelor de salvare

Furnizați informații utile – Dacă ați fost martor la eveniment sau aveți date relevante, contactați autoritățile la numărul unic de urgență 112.

Sprijiniți persoanele vulnerabile – Dacă observați copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități în apropiere, oferiți sprijin sau semnalați prezența acestora autorităților.

Mai multe persoane rănite au fost transportate la spitale din București

UPDATE 10.40. Până în acest moment au fost transportate la spital 12 victime, la următoarele spitale:

Universitar, Grigore Alexandrescu, Floreasca, Matei Balș, Militar și Bagdasar

Mai mulți copii din liceul de vizavi de blocul cu explozia au ajuns la spital

UPDATE 10.19. Surse din cadrul ISMB au precizat că părinții și-au luat copiii de la liceul de vizavi de blocul în care s-a produs explozia. Unii dintre elevi au fost duși la spital pentru un control preventiv, mai ales din spaimei produse de explozie

UPDATE 10.18. În urma exploziei a fost afectat un alt bloc de locuințe aflat în apropiere, unde sunt observate desprinderi ale elementelor de construcție de pe fațada clădirii.

UPDATE 10.15 . Din primele informații, ar fi vorba despre o acumulare masivă de gaze. A fost deschis un dosar penal. Situația de schimbă de la un minut la altul, iar oamenii sunt disperați de ceea ce trăiesc și se tem să iasă din locuințele lor.

Raed Arafat: „Situația e în dinamică”

UPDATE 9.45. La fața locului au fost trimise 11 autospeciale de stingere, 3 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 18 ambulanțe SMURD, 4 unități de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN, 2 containere multirisc (dintre care unul de la Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență), Grupul Special de Salvatori, 1 punct medical avansat și 5 autospeciale de transport personal și victime multiple și directorul de operațiuni de salvare medicală. Salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de căutare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse.

„Este o explozie de gaz cu impact serios pe structurile bloculului și blocurilor din jur. Colegii mi-au spus de 11 persoane rănite. E plan roșu activat, echipe de căutare-salvare mobilizate inclusiv cea de la Ciolpani și echipele la fața locului. Sunt la fața locului și inspectorul șef și medicul șef de la SMURD. Știm de două persoane, dar situația e în dinamică, se va comunica”, a declarat șeful DSU, Raed Arafat.

Liceul din zonă a fost evacuat

UPDATE. Elevii și profesorii de la Liceul Dimitrie Bolintineanu, aflat lângă blocul în care s-a produs explozia, au fost evacuați de urgență. Aceștia se aflau chiar în timpul orelor de curs.

UPDATE. Andrei Nistor, prefectul Capitalei, ajuns la fața locului, nu pare să aibă prea multe informații despre tragedia din Rahova. Mai mult, acesta a închis telefonul, după câteva întrebări care i-au fost adresate pe această temă la Realitatea.net.

„Dumnezeule! Cumplit! Când a bubuit s-au zguduit geamurile in cartier”

UPDATE. Oamenii în zonă sunt disperați. Aceștia au povestit că atunci când a avut loc explozia s-au zguduit geamurile în cartier.

„Dumnezeule! Cumplit! Explozie intr un bloc din Rahova. Cel mai probabil de la gaze. Când a bubuit s-au zguduit geamurile in cartier. Și tot respectul pentru autorități. În 3 minute, a sosit prima mașină de pompieri. În 10 minute erau toți acolo.”

„Evitați mijloacele de transport de pe Calea Rahovei”

UPDATE. Toate liniile de transport din zona sunt blocate. Din primele informații primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuințe cu regim de înălțime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, București.

Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 și 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență București-Ilfov. A fost activat planul roșu de intervenție.

