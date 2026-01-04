Cine era tânărul român care a murit în catastrofa din Elveția. Adolescentul se afla în grija tatălui în momentul tragediei

Tânărul român identificat printre victimele incendiului devastator din stațiunea elvețiană Crans-Montana, Guillaume Oana, avea 18 ani, provenea din județul Gorj și avea dublă cetățenie. Din informațiile obținute de Gândul, mama sa este din Rovinari, iar în ultima perioadă adolescentul se afla în grija tatălui, părinții fiind divorțați.

Tânărul identificat printre victimele incendiului din Elveția era din Gorj

Ministerul Afacerilor Externe a confirmat duminică faptul că românul dat inițial dispărut în urma incendiului din noaptea de Revelion este decedat. Ambasada României la Berna se află în contact cu familia îndoliată.

„În continuarea precizărilor de presă referitoare la incendiul produs în Elveția, în stațiunea Crans-Montana, Ministerul Afacerilor Externe informează că, în conformitate cu informațiile transmise de autoritățile elvețiene competente, cetățeanul român presupus inițial dispărut este decedat.

Ambasada României la Berna se află în contact cu familia persoanei decedate, iar reprezentanții misiunii diplomatice acordă asistență consulară familiei.”

Mesajul postat de președintele Nicușor Dan

După confirmarea decesului adolescentului român, președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj de condoleanțe, exprimând solidaritatea României cu familiile victimelor tragediei.

„Am sperat până în ultima clipă într-un deznodământ diferit, însă astăzi am aflat cu profundă tristețe despre pierderea unui tânăr român în incendiul din Crans-Montana. Transmit sincere condoleanțe familiei îndoliate.

România este solidară cu familiile victimelor, iar autoritățile statului acordă sprijinul necesar în aceste momente grele”, a scris Nicușor Dan.

Incendiul, produs într -un bar din sta țiunea alpină Crans -Montana, s-a soldat cu 40 de morți și 119 răniți. În urma tragediei, Elve ția a decretat zi de doliu național vineri, 9 ianuarie. Autoritățile elvețiene au anunțat, totodată, deschiderea unei anchete penale împotriva celor doi administratori francezi ai localului, acuza ți de omor din culpă, vătămare corporală din culpă și incendiere din culpă.

