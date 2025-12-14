Cine este judecătorul care în martie a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul „Mită în Portul Constanța”, iar acum este solidar cu protestul magistraților #rezist

Judecătorul Raul Nestor de la Tribunalul București este unul dintre cei aproape 800 de semnatari ai protestului de solidaritate cu judecătorii care au apărut în documentarul Recorder și este magistratul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii care ar fi mituit cu sute de mii de euro vameșii și funcționarii din portul Constanța. Cum a motivat Raul Nestor decizia din martie 2025.

La începutul anului 2025, Tribunalul București a luat decizia de a-i lăsa în libertate, și totodată de a respinge propunerea DNA de arestare a unor șefi ai administrației portuare, a unor oameni de afaceri și a liderului PSD Constanța acuzați în dosarul „Mită în Portul Constanța”.

Judecătorul care a respins propunerea DNA este Raul Nestor, unul dintre cei care semnează protestul magistraților din aceste zile.

Acesta și-a motivat decizia din Dosarul „Mită în Portul Constanța” prin lipsa de credibilitate a investigatorului sub acoperire folosit de procurori, potrivit HotNews.

Procurorii DNA au reținut șapte dintre suspecții din dosarul „mită în Portul Constanța”

Potrivit sursei citate, judecătorul a criticat acuzarea bazată „aproape exclusiv” pe înregistrările făcute de investigator.

În februarie 2025, procurorii DNA au reținut șapte dintre suspecții din dosarul ”mită în Portul Constanța”, între care și unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri constănțeni, Jean-Paul Tucan, acționar majoritar la JT Grup Oil. Jean-Paul Tucan este acuzat că a promis mită de sute de mii de euro și a dat o parte din bani ca să obțină avize pentru o zonă de acostare în port.

Așa cum reiese din stenogramele obținute de Gândul, Tucan se lăuda cu prietenia cu primarul Constanței: ”Eu am o relație cu Chițac, suntem frați”.

Ancheta dezvăluie cum oameni de afaceri locali, politicieni şi angajaţi din Portul Constanța negociau contracte, parcele, culoare şi funcții. Șapte dintre aceștia au fost deja reținuți luni seara de procurorii anticorupție. Sunt zeci de probe certe ale presupuselor fapte de luare şi dare de mită a funcționarilor din port și sute de înregistrări realizate de investigatori sub acoperire.

Patronul JT Grup Oil, contract de 25 milioane de euro în Portul Constanța

Jean-Paul Tucan, acționar majoritar JT Grup Oil (societate cu o cifră de afaceri în 2023 de peste 220 de milioane de lei și un profit net de aproape șașe milioane de lei), este în prezent dezvoltatorul primului terminal privat de produse petroliere lichide de la Marea Neagră, amplasat în zona liberă din Portul Constanța Nord, Dana 97, parcela 51, proiect care face parte din portofoliul societății pe care o controlează. Investiția a fost estimată la peste 25 milioane de euro.