Prima pagină » Actualitate » Cine este judecătorul care în martie a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul „Mită în Portul Constanța”, iar acum este solidar cu protestul magistraților #rezist

Cine este judecătorul care în martie a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul „Mită în Portul Constanța”, iar acum este solidar cu protestul magistraților #rezist

14 dec. 2025, 07:00, Actualitate
Cine este judecătorul care în martie a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii implicați în dosarul „Mită în Portul Constanța”, iar acum este solidar cu protestul magistraților #rezist

Judecătorul Raul Nestor de la Tribunalul București este unul dintre cei aproape 800 de semnatari ai protestului de solidaritate cu judecătorii care au apărut în documentarul Recorder și este magistratul care a refuzat să-i trimită după gratii pe afaceriștii care ar fi mituit cu sute de mii de euro vameșii și funcționarii din portul Constanța. Cum a motivat Raul Nestor decizia din martie 2025.

La începutul anului 2025, Tribunalul București a luat decizia de a-i lăsa în libertate, și totodată de a respinge propunerea DNA de arestare a unor șefi ai administrației portuare, a unor oameni de afaceri și a liderului PSD Constanța acuzați în dosarul „Mită în Portul Constanța”.

Judecătorul care a respins propunerea DNA este Raul Nestor, unul dintre cei care semnează protestul magistraților din aceste zile.

Acesta și-a motivat decizia din Dosarul „Mită în Portul Constanța” prin lipsa de credibilitate a investigatorului sub acoperire folosit de procurori, potrivit HotNews.

Procurorii DNA au reținut șapte dintre suspecții din dosarul „mită în Portul Constanța”

Potrivit sursei citate, judecătorul a criticat acuzarea bazată „aproape exclusiv” pe înregistrările făcute de investigator.

În februarie 2025, procurorii DNA au reținut șapte dintre suspecții din dosarul ”mită în Portul Constanța”, între care și unul dintre cei mai influenți oameni de afaceri constănțeni, Jean-Paul Tucan, acționar majoritar la JT Grup Oil. Jean-Paul Tucan este acuzat că a promis mită de sute de mii de euro și a dat o parte din bani ca să obțină avize pentru o zonă de acostare în port.

Așa cum reiese din stenogramele obținute de Gândul, Tucan se lăuda cu prietenia cu primarul Constanței: ”Eu am o relație cu Chițac, suntem frați”.

Mai multe detalii despre acest dosar pot fi citite AICI.

Ancheta dezvăluie cum oameni de afaceri locali, politicieni şi angajaţi din Portul Constanța negociau contracte, parcele, culoare şi funcții. Șapte dintre aceștia au fost deja reținuți luni seara de procurorii anticorupție. Sunt zeci de probe certe ale presupuselor fapte de luare şi dare de mită a funcționarilor din port și sute de înregistrări realizate de investigatori  sub acoperire.

Patronul JT Grup Oil, contract de 25 milioane de euro în Portul Constanța

Jean-Paul Tucan, acționar majoritar JT Grup Oil (societate cu o cifră de afaceri în 2023 de peste 220 de milioane de lei și un profit net de aproape șașe milioane de lei), este în prezent dezvoltatorul primului terminal privat de produse petroliere lichide de la Marea Neagră, amplasat în zona liberă din Portul Constanța Nord, Dana 97, parcela 51, proiect care face parte din portofoliul societății pe care o controlează. Investiția a fost estimată la peste 25 milioane de euro.

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV Se mai deschide anul acesta Linia 5 de tramvai? „Tot s-au făcut teste, dar nu-i dau drumul. Ori sunt probleme, ori îl așteaptă pe Ciprian Ciucu”
06:00
Se mai deschide anul acesta Linia 5 de tramvai? „Tot s-au făcut teste, dar nu-i dau drumul. Ori sunt probleme, ori îl așteaptă pe Ciprian Ciucu”
POVESTE EXCLUSIVĂ Povestea impresionantă a „fetiței cu voce de aur” a României. La doar zece ani cântă în cinci limbi străine. Marele vis al lui Anelisse și sacrificiile din spatele performanței: „Atunci simt că trăiesc cu adevărat”
05:00
Povestea impresionantă a „fetiței cu voce de aur” a României. La doar zece ani cântă în cinci limbi străine. Marele vis al lui Anelisse și sacrificiile din spatele performanței: „Atunci simt că trăiesc cu adevărat”
ULTIMA ORĂ USR, afacere de familie. Nicușor Dan: „Să nu uităm că Mirabela a fost fondatorul USR-ului”
01:02
USR, afacere de familie. Nicușor Dan: „Să nu uităm că Mirabela a fost fondatorul USR-ului”
ULTIMA ORĂ Ce spune Nicușor Dan despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu în România: „Nu vreau să ocolesc subiectul”
00:28
Ce spune Nicușor Dan despre reintroducerea serviciului militar obligatoriu în România: „Nu vreau să ocolesc subiectul”
ULTIMA ORĂ De ce se implică serviciile în jocuri de putere? Nicușor Dan răspunde: „E o întrebare pentru partide”
00:08
De ce se implică serviciile în jocuri de putere? Nicușor Dan răspunde: „E o întrebare pentru partide”
Mediafax
Unde trăiesc femeile cel mai mult: Top 10 țări cu cea mai mare longevitate
Digi24
VIDEO Suma exorbitantă pe care Kevin McCallister din „Singur acasă 2” ar plăti-o astăzi la Plaza, hotelul lui Donald Trump
Cancan.ro
Procurorii deschid oficial dosar de MOARTE SUSPECTĂ în cazul Rodicăi Stănoiu! Decizie de ultimă oră, la 10 zile de la decesul fostei ministrese
Prosport.ro
Mesajul transmis de Sorana Cîrstea după ce a mers cu fiul lui Ion Țiriac în cea mai scumpă stațiune din Elveția
Adevarul
Controverse grave în cazul alertei cu bombă la trenul București–Kiev: R. Moldova susține că incidentul a avut loc azi, CFR Călători neagă
Mediafax
Care sunt orele de liniște la bloc în weekend. Ce reguli stricte sunt pentru programul de liniște
Click
Povestea fabuloasă a fabricii de pantofi construită de un om care abia știa să scrie. Le-a încălțat pe Sophia Loren și Elena Ceaușescu, iar mai târziu pe vedetele autohtone
Digi24
„Era ca un abator”. O rusoaică povestește grozăviile de pe frontul din Ucraina, pe care i le-a arătat fiul său pe telefon
Cancan.ro
Accident mortal la metroul din București! O femeie a fost lovită când trenul a intrat la peron. Cum s-a petrecut tragedia
Ce se întâmplă doctore
Dieta MINUNE cu care Monica Anghel a reușit să slăbească 40 de kilograme: „Asta poți mânca oricând, fără probleme”
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Dacia C-Neo, testată în Alpi. Noul model a fost surprins în probe pe drumuri montane
Descopera.ro
O substanță din ciocolată face minuni pentru sănătate
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă o vede pe maică-sa dezbrăcată în fața oglinzii spunând: – Vreau un bărbat!
Descopera.ro
Microbiomul intestinal, puternic afectat de alimente și poluare. Cercetătorii au fost „surprinși”
DESTINAȚII Ce trebuie să știe turiștii despre carnavalul anual de la Veneția din ianuarie 2026: De la programul evenimentelor la prețuri
05:00
Ce trebuie să știe turiștii despre carnavalul anual de la Veneția din ianuarie 2026: De la programul evenimentelor la prețuri
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan recunoaște public motivul pentru care l-a demis pe Orban: „Nu se poate ca președintele să spună una și consilierul alta la televizor”
01:15
Nicușor Dan recunoaște public motivul pentru care l-a demis pe Orban: „Nu se poate ca președintele să spună una și consilierul alta la televizor”
ULTIMA ORĂ Explicațiile lui Nicușor Dan despre nenumăratele gafe făcute: „Au fost evenimente suprapuse / La Timișoara a fost într-adevăr o greșeală” / Cred că trebuie să ne uităm mai mult la conținut și nu la formă”
23:55
Explicațiile lui Nicușor Dan despre nenumăratele gafe făcute: „Au fost evenimente suprapuse / La Timișoara a fost într-adevăr o greșeală” / Cred că trebuie să ne uităm mai mult la conținut și nu la formă”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan profețește că va rezista coaliția de guvernare: „Nu văd niciun motiv să se rupă”
23:39
Nicușor Dan profețește că va rezista coaliția de guvernare: „Nu văd niciun motiv să se rupă”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan susține că trebuie să redea încrederea românilor prin prezentarea „tuturor” elementelor” legate de anularea alegerilor, dar spune că „am reușit în mare măsură acest lucru în plan extern”
23:27
Nicușor Dan susține că trebuie să redea încrederea românilor prin prezentarea „tuturor” elementelor” legate de anularea alegerilor, dar spune că „am reușit în mare măsură acest lucru în plan extern”
ULTIMA ORĂ Nicușor Dan spune despre Călin Georgescu că nu „trebuie să ne uităm” la personaj, ci mai degrabă la „campania de dezinformare personificată de acesta”
23:22
Nicușor Dan spune despre Călin Georgescu că nu „trebuie să ne uităm” la personaj, ci mai degrabă la „campania de dezinformare personificată de acesta”

Cele mai noi