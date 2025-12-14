Acţiunea salvamontiştilor în Munţii Făgăraş începută sâmbătă continuă și duminică, mai fiind trimisă încă o echipă în teren. Victima a fost identificată într-o zonă extrem de greu accesibilă şi nu a putut fi preluată cu un elicopter. Este vorba despre un bărbat, care este conştient şi care făcea parte dintr-un grup de trei persoane.

Salvamont Braşov anunţă că acţiunea din zona Văii Viştişoara, pe Muchia Zănoaga, în Munţii Făgăraş continuă şi azi.

”Salvatorii montani au ajuns la victimă, aceasta aflându-se, în urma căzăturii, într-o zonă foarte abruptă şi greu accesibilă. Este vorba despre un bărbat care făcea parte dintr-un grup de trei persoane. Salvamontiştii au efectuat evaluarea medicală şi i-au acordat primul ajutor calificat la faţa locului, totodată constatând multiple traumatisme la nivelul membrelor inferioare, al spatelui şi al coastelor. Având în vedere gravitatea situaţiei şi dificultatea terenului, victima urmează să fie extrasă într-o zonă sigură”, au transmis salvamontiştii.

Apoi, aceştia au precizat că s-a alăturat încă o echipă, formată din doi salvatori montani din Râşnov.

”Din cauza condiţiilor meteorologice nefavorabile, preluarea victimei cu elicopterul nu este posibilă în acest moment. În aceste condiţii, o parte dintre salvatori au preluat ceilalţi doi membri ai grupului, pe care îi coboară în siguranţă, în timp ce restul echipei a Serviciului Judeţean Salvamont Braşov continuă transportul terestru al victimei către baza muntelui, pentru a fi predată cât mai rapid unui echipaj medical specializat”, au mai transmis salvamontiştii.

Ei spun că bărbatul este conştient şi cooperant. Acţiunea de salvare a început încă de sâmbătă.

