Calcul complet | Cât costă să trăiești o lună în Chișinău: chirie, facturi, mâncare și altele

Iată cât costă să trăiești o lună în Chișinău: cu chirie, facturi, mâncare și altele. Calculul complet, făcut de Gândul.

Chișinău este capitala și cel mai mare oraș al Republicii Moldova. Orașul este așezat la o margine a panteu de sud-est a Podișului Central al Moldovei, în zona de silvostepă. Râul Bâc, un afluent de dreapta al Nistrului străbate orașul.

De asemenea, Chișinăul este al doilea pe lista orașelor cele mai mari vorbitoare de limba română și este supranumit „Orașul din piatră albă”.

Mulți sunt însă curioși de cum se trăiește acolo, în orașul verde, curat, cu un aer boem și o liniște care te pot surprinde din primele momente. Daca pleci din România, Chișinau este o destinatie unde poti alege sa ajungi masina sau cu avionul.

Viața în Chișinău poate fi un contrast: cu chirii și apartamente accesibile, dar salarii mici și prețuri mari la supermarket. În ce privește costul vieții și proprietățile imobiliare, acestea sunt relativ ieftine, în vreme ce prețurile din magazine sunt mai ridicate, fapt care creează o disonanță, având în vedere că salariile sunt în general mici.

Potrivit calculului făcut de Gândul, chiria pentru o o garsonieră este între 200 și 400 de euro, adică între 1.000 și 2.000 lei, costul variind mult în funcție de locație: periferie, centru etc.

Utilitățile pe timpul iernii te pot costa între 375 și 875 Ron, fiind ceva mai piperate în sezonul rece. La internet și telefonie se mai adugă încă 100 de lei. Dacă mai pui și mâncarea gătită acasă, adaugi între 750 și 1.250 lei la cheltuială. Transportul public costă 60 de lei. Mai pui pentru ieșiri între 250 și 500 lei. Astfel, dacă ești pe „modul economie”, poți trăi o lună în Chișinău cu 2,485 lei, în timp ce pentru o ședere mai confortabilă poți plăti până la 4.725 lei pe lună.

