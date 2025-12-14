12:39

„Nu am primit încă o reacție din partea Statelor Unite. Am recepționat multe mesaje prin intermediul echipei de negocieri. Sunt pregătit pentru dialog”, a declarat liderul e la Kiev.

Potrivit lui Zelenski, chiar astăzi începe o zi diplomatică intensă la Berlin – o zi ucraineno-americană. Sunt planificate întâlniri cu cancelarul Friedrich Merz și alți lideri ai țărilor europene.

Zelenski, despre planul de pace: trebuie să fie corect și să oprească cu adevărat războiul

„Planul nu va fi unul pe placul tuturor. Desigur, există multe compromisuri într-un format sau altul al planului. Am trimis SUA ultimele comentarii și modificări ale planului. Cel mai important lucru este ca planul să fie cât mai corect, în primul rând pentru Ucraina, deoarece Rusia a început războiul. Și cel mai important, să fie eficient. Astfel încât planul să nu fie doar o foaie de hârtie, ci să devină un pas important spre încheierea războiului.

El a adăugat că este important ca planul să fie formulat astfel încât, după semnarea lui, Rusia să nu mai aibă posibilitatea să lanseze o nouă, a treia agresiune împotriva poporului ucrainean.”