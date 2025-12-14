Noua generație din Europa a uitat ororile celui de-al Doilea Război Mondial. Așa a comentat reprezentantul Kremlinului declarațiile secretarului general al NATO, conform cărora europenii trebuie să se pregătească pentru un război similar celui „pe care l-au trăit bunicii lor”.
Declarațiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, despre necesitatea ca Europa să se pregătească pentru un nou război reprezintă, potrivit lui Peskov, cuvintele unui reprezentant al unei generații care a uitat de cel de-al Doilea Război Mondial.
„Aceast este, probabil, o afirmație a unui reprezentant al unei generații care a reușit să uite ce a însemnat de-al Doilea Război Mondial”, a spus Peskov, comentând declarația lui Rutte potrivit căreia europenii trebuie să se pregătească pentru un război asemănător celui „pe care l-au trăit bunicii lor”.