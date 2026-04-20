Recent, actuala şefă a Curţii Constituţionale, Simina Tănăsescu, a declarat într-un interviu televizat că judecătorii primesc un spor de stres. Acesta este în valoare de 1.000 de euro şi are darul să fie, în subsidiar, un spor de integritate.

Practic, salariile consistente și sporurile de stres de la Curtea Constituțională nu sunt privilegii, ci garanții care pun judecătorii la adăpost de influențele externe.

Fostul preşedinte al Curţii Constituţionale, Augustin Zegrean, nici nu ştia că salariul său ar fi trebuit să cuprindă şi un spor de integitate deghizat în spor de stres.

„E ceva nou. Nu ştiam de aşa ceva” a declarat, pentru Gândul, fostul şef al CCR, Augustin Zegrean.

„Nu ştiu cum demonstrează cei de acum că sunt integri. Nu ei sunt vinovaţi de toate astea. Legea le permite să facă toate astea. Cei de la Ministerul Muncii ar trebui să ştie de ce se poate aşa ceva. Nu cred că ei ştiu ce salariu au judecătorii de la CCR. Eu am avut o experienţă cu un ministru al Muncii, când eram pe-acolo. Încerca să facă o nouă lege a salarizării şi a uitat de Curtea Constituţională. Nu i-a trecut în lege”, spune Zegrean.

Augustin Zegrean: „Eu sunt de 10 ani plecat de la Curte şi niciodată nu mi s-a actualizat pensia„

Zegrean a mai subliniat şi faptul că, de când a ieşit la pensie, n-a beneficiat niciodată de o actualizare a pensiei, aşa cum spune legea. Adică, să fie raportată la salariile judecătorilor CCR în funcţie.

„Interesant este că ăsta nu e salariu, e spor. Legea spune că ar trebui să ne actualizeze pensiile în funcţie de salariile lor. Eu sunt de 10 ani plecat de la Curte şi niciodată nu mi s-a actualizat pensia. Nu ştiu ce-i cu legislaţia în România, că-i ciudată. Legile le fac ministerele. Se duc cu ele la Guvern şi de acolo primesc aprobări de la alte instituţii. Se duc cu ele în Parlament şi acolo se întâmplă dezastrul. Fiecare scrie în lege ce vrea el.”

Şefa Curţii Constituţionale a mai spus că sporul de stres de 1.000 de euro pe care îl primesc angajații CCR reprezintă o „garanție în fața influențelor externe”. Cu alte cuvinte, șefa CCR lasă de înțeles că acesta ar fi prețul pentru integritatea judecătorilor pe care îi conduce.

„Salarizarea judecătorilor și angajaților CCR are în vedere activitatea pe care o desfășoară. Ea presupune și garantarea unei eventuale influențe. Anvelopa salarială, să nu spun generoasă, dar e consistentă”, mai spune şefa CCR.

