Cine este Oana, soția ministrului Educației, Daniel David. Are 44 de ani și este profesor universitar

Oana Alexandra David în vârstă de 44 de ani îi este soție ministrului Educației din anul 2012. Împreună au o fiică în vârstă de 10 ani, pe nume Ilinca. Oana Alexandra David a reușit să își pună amprenta la nivel național și internațional în domeniul Psihologiei, fiind recunoscută drept expert în domeniu.

Un proiect inovator dezvoltat de Oana David este jocul video terapeutic REThink, primul de acest gen din România. Jocul a fost creat în urmă cu un an și se adresează copiilor și adolescenților, fiind disponibil pe platformele Android și iOS.

„REThink este un joc terapeutic online, dezvoltat pe baza științei psihologice, care are ca scop susținerea sănătății emoționale a tinerilor”, se menționează pe pagina oficială a platformei. Într-un interviu pentru Reporter Medical, Oana David a explicat conceptul din spatele jocului: „A fost gândit ca joc video, dar nu cu scop de distracție, cum sunt jocurile obișnuite, ci cu scop terapeutic. (…) Este ca și o sesiune de terapie cu un psiholog, doar că e un alt mijloc. Ar trebui să fie mai plăcută, într-adevăr, și cumva scopul nu este atât de direct formulat și mijloacele sunt diferite”.

Cine este soția ministrului Educației

Soția ministrului Educației și Cercetării este profesor universitar în cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca. Ea activează în cadrul Departamentului de Psihologie Clinică și Psihoterapie.

A ocupat poziția de asistent la departamentul de Psihologie Clinică și Psihoterapie pe o perioadă de șapte ani. Ulterior, ea a devenit profesor asociat, apoi profesor cu normă întreagă în anul 2021.

Oana Alexandra David a obținut doctoratul la aceeași universitate, cu o lucrare axată pe programe de parenting bazate pe dovezi științifice pentru reducerea tulburărilor de comportament la copii. Citește mai mult