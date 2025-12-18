Prima pagină » Actualitate » Radu Miruţă este propus de USR, în Comitetul Politic, ca ministru al Apărării, iar Irineu Darău îi ia locul, la Economie

Radu Miruţă este propus de USR, în Comitetul Politic, ca ministru al Apărării, iar Irineu Darău îi ia locul, la Economie

Luiza Dobrescu
18 dec. 2025, 09:07, Actualitate
Radu Miruţă este propus de USR, în Comitetul Politic, ca ministru al Apărării, iar Irineu Darău îi ia locul, la Economie

Președintele USR, Dominic Fritz, a convocat în această dimineață Comitetul Politic al USR, pentru data de 19 decembrie 2025, ora 12:00, în format online. Pe ordinea de zi se află un punct unic, validarea propunerilor pentru ministerele de Apărare și Economie.

Fritz supune la vot Comitetului Politic pe actualul ministru al Economiei, Radu Miruță, pentru funcția de ministru al Apărării, acesta urmând să ocupe și poziția de vicepremier. Pentru conducerea Ministerului Economiei, este propus senatorul Irineu Darău.

Propunerea lui Radu Miruță pentru Ministerul Apărării este una firească având în vedere rigoarea de care a dat dovadă în activitatea guvernamentală, dar și în contextul implicării sale directe și consistente în implementarea Programul SAFE în România, program de înzestrare a Armatei cu interacțiune între Ministerul Apărării și industria națională de apărare de la Ministerul Economiei.

„În cele șase luni de mandat la Ministerul Economiei, am demonstrat că pot pune o instituție pe direcția corectă, că pot elimina nedreptăți și că știu cum să valorific resursele naturale ale României. Am încredere deplină că succesorul meu va menține această linie, iar eu voi rămâne un sprijin constant în Guvern pentru continuitatea acestor proiecte. În același timp, consider esențial să consolidăm sectorul Apărării, să întărim capacitățile industriale și să modernizăm producția, astfel încât România să fie mai bine pregătită pentru provocările actuale de securitate. Ca vicepremier, mă voi asigura că proiectele pe care le-am început la Ministerul Economiei își urmează foaia de parcurs pe care am gândit-o. Mă simt onorat de această nominalizare și sper să pot arăta că fac treabă bună pentru România, indiferent de sigla instituției pe a cărei poartă intru”, a declarat Radu Miruță.

La rândul său, Irineu Darău, propus pentru funcția de ministru al Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului, are o experiență profesională de peste 15 ani acumulată în mediul privat, inclusiv în contexte internaționale, lucrând pentru companii și proiecte complexe din domeniul industrial, financiar și tehnologic. Activitatea sa a inclus arhitectură software, coordonare de proiecte și echipe, precum și colaborarea cu clienți internaționali de anvergură. Din 2020, este senator de Brașov.

„Sunt onorat și responsabilizat de încrederea pe care colegii din USR mi-o acordă. Îmi asum deplin misiunea de a coordona domeniile complexe de care răspunde acest minister și de a căuta soluții raționale și constructive. Voi continua reformele începute de colegul meu Radu Miruță, voi căuta proactiv soluții pentru industria românească și voi promova o mai bună gestiune a companiilor de stat. Bazându-mă pe experiența mea profesională de 15 ani în dezvoltare software, voi susține digitalizarea accelerată a serviciilor publice esențiale și un parteneriat deschis cu cei mai buni experți români”, a declarat Irineu Darău.

RECXOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Diana Buzoianu anunţă că, din 3 controale la depozitele de lemne, au rezultat 3 dosare penale: „Așa arată când Garda Forestieră nu întoarce privirea”
09:37
Diana Buzoianu anunţă că, din 3 controale la depozitele de lemne, au rezultat 3 dosare penale: „Așa arată când Garda Forestieră nu întoarce privirea”
ULTIMA ORĂ Se anunţă protest la Cotroceni. 4.000 de sindicalişti îşi vor striga revendicările sub fereastra preşedintelui Nicuşor Dan
09:20
Se anunţă protest la Cotroceni. 4.000 de sindicalişti îşi vor striga revendicările sub fereastra preşedintelui Nicuşor Dan
EXTERNE Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ, unde temperaturile ajung şi la – 45 de grade C
09:06
Oraşul din lume considerat cel mai rece de pe Pământ, unde temperaturile ajung şi la – 45 de grade C
ULTIMA ORĂ Și Moldova ne-a luat-o inainte. Salariul minim crește de la 1 ianuarie 2026, nu de la 1 iulie, ca în România
08:44
Și Moldova ne-a luat-o inainte. Salariul minim crește de la 1 ianuarie 2026, nu de la 1 iulie, ca în România
Mediafax
Dominic Fritz, devine oficial cetățean român: Va depune astăzi jurământul de credință
Digi24
Administrația Trump presează Europa să renunțe la planul de finanțare a Ucrainei din active rusești: „Nu mai sunt liderul lumii libere”
Cancan.ro
Scenă incredibilă la INML! Iubitul Rodicăi Stănoiu, refuzat categoric de medicii legiști
Prosport.ro
FOTO. Diana Bulimar, în costum de baie. Cum arată la 30 de ani fosta gimnastă campioană
Adevarul
De ce nu a fost invitată România la întâlnirea „greilor” NATO, de la Berlin. „Ne-am făcut-o singuri”
Mediafax
Cod galben de ceață densă în zeci de județe. Vizibilitate redusă și risc de ghețuș
Click
Drama Cosminei Boboc, câștigătoarea MasterChef 2025. Tatăl ei a murit în timpul emisiunii, după ce mama și bunica se stinseseră cu un an înainte
Digi24
Premierul britanic îi dă ultimatum lui Roman Abramovich să transfere banii din vânzarea clubului Chelsea către fondul pentru Ucraina
Cancan.ro
Prezentatoare TV de sport și soțul ei, găsiți împușcați în casă! Fiul lor de 3 ani a fost găsit în viață. Ce ipoteze are poliția
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Denise Rifai înainte să fie celebră. Tatăl arab îi punea reguli stricte
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Decizie oficială UE: Mașinile pot avea, în continuare, motoare diesel și pe benzină!
Descopera.ro
O structură bizară emite căldură sub suprafața Lunii
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. ION: – Părinte, am voie să mă uit după femei cu posteriorul mare?
Descopera.ro
Ce temperaturi vom avea până la finalul anului?
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Protestele din zilele acestea sunt doar jocuri de putere. Singura soluție este ca justiția să fie lăsată în pace”
10:00
Dan Dungaciu: „Protestele din zilele acestea sunt doar jocuri de putere. Singura soluție este ca justiția să fie lăsată în pace”
TURISM Vacanță exclusivistă în hotelurile de gheață. Cât costă o noapte de cazare cu paturi de gheață și temperaturi de -5 grade Celsius
09:56
Vacanță exclusivistă în hotelurile de gheață. Cât costă o noapte de cazare cu paturi de gheață și temperaturi de -5 grade Celsius
VIDEO Nicușor Dan s-a bucurat ca un copil, atunci când a fost întâmpinat de Moș Crăciun în Finlanda. Pare să fi uitat de summit-ul cu liderii europeni
09:32
Nicușor Dan s-a bucurat ca un copil, atunci când a fost întâmpinat de Moș Crăciun în Finlanda. Pare să fi uitat de summit-ul cu liderii europeni
EXTERNE Trump proclamă „triumful economic” în SUA. Atacuri dure la adresa fostului președinte Joe Biden și la adresa imigranților: „Am moștenit un dezastru”
09:16
Trump proclamă „triumful economic” în SUA. Atacuri dure la adresa fostului președinte Joe Biden și la adresa imigranților: „Am moștenit un dezastru”
ECONOMIE Măsură istorică în Europa. O țară europeană anunță că va depune lunar 10 euro în conturile de pensie ale copiilor: „Un venit sigur la bătrâneţe”
08:52
Măsură istorică în Europa. O țară europeană anunță că va depune lunar 10 euro în conturile de pensie ale copiilor: „Un venit sigur la bătrâneţe”
POLITICĂ AUR îi cere lui Bolojan să nu ia şi banii persoanelor cu handicap. George Simion: „Vreau să le cer colegilor mei să se implice mult mai hotărât”
08:35
AUR îi cere lui Bolojan să nu ia şi banii persoanelor cu handicap. George Simion: „Vreau să le cer colegilor mei să se implice mult mai hotărât”

Cele mai noi