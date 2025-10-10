Georgia Taylor, o tânără sportivă de 24 de ani, a murit după ce medicii i-au confundat simptomele cu o banală alergie. Părinții dau vina pe doctori

O familie din Țara Galilor deplânge moartea Georgiei Taylor, o tânără alergătoare în vârstă de 24 de ani, care a murit la scurt timp după ce medicii i-au confundat simptomele cu o banală alergie.

Deși era o persoană perfect sănătoasă, sportivă și energică, tânăra s-a stins brusc, pe 21 august, la Spitalul Universitar din Cardiff.

Totul a început în luna iunie, atunci când Georgia Taylor a observat o erupție pe degetele de la mâini, pe care a pus-o pe seama bijiteriilor purtate. În săptămânile următoare, fata a început să aibă fața umflată, ochii iritați și pete roșiatice pe brațe.

În luna iulie, Georgia s-a prezentat la medicul de familie, care a diagnosticat simptomele drept o alergie minoră. Tânăra a fost trimisă acasă cu antihistaminice și cremă cu hidrocortizon, dar tratamentul nu a avut niciun efect.

La câteva zile, după ce a acuzat dificultăți de respirație, tânăra a ajuns la camera de urgență, însă testele nu au indicat nici de această data o problemă majoră. Ea a fost externată, prin urmare, cu același diagnostic: alergie.

Apoi, în primele zile ale lunii august, în timpul unei vacanțe în Zante (Grecia), Georgia s-a plâns de o durere ciudată la piciorul drept, pe care o descria ca „enervantă, dar suportabilă”. A doua zi, durerea s-a intensificat, iar tânăra abia mai putea să meargă. Un farmacist local i-a prescris calmante și ibuprofen, care păreau să îi amelioreze simptomele. După ce a revenit acasă, Georgia a plecat într-o excursie cu prietenii, însă starea sa s-a agravat rapid. Durerea de picior devenise insuportabilă, astfel că familia a decis să o ducă la medic.

Pe 20 august, după o consultație la cabinet, Georgia i-a trimis mamei sale un mesaj scurt:

„Trebuie să merg la spital.”

Aceasta a fost transportată de urgență cu ambulanța la University Hospital of Wales din Cardiff, acolo unde, din nefericire, a decedat a doua zi.

„După ce s-a întâmplat, pur și simplu nu am putut crede că e real. Fiecare dimineață e un coșmar. Ne trezim și ne întrebăm cum a fost posibil”, au spus părinții ei, Nicola și John Taylor, citați de presa britanică.

Funeraliile au avut loc pe 25 septembrie. Peste 900 de persoane au venit să-și ia rămas-bun de la tânăra alergătoare. Până în prezent, cauza exactă a morții Georgiei Taylor nu a fost făcută publică, iar familia așteaptă concluziile anchetei medicale.

„Este tragic să pierdem o viață tânără din cauza unei interpretări greșite. E nevoie de mai multă atenție, mai ales la pacienții care revin cu aceleași simptome”, a declarat un medic specialist în medicină internă pentru BBC Wales.

