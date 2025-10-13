O femeie de 35 de ani şi un copil de doi ani, aflat în cărucior, au fost loviţi de un autoturism, pe şoseaua Berceni din Bucureşti. Femeia a murit, iar copilul a fost transportat la spital. Accidentul a avut loc, luni după-amiază, pe şoseaua Berceni, nr. 50.

Tragedie pe Șoseaua Berceni din Capitală

O mamă a murit luni, în fața Complexului Comercial Apărătorii Patriei, după ce a fost lovită pe trecerea de pietoni împreună cu fetița ei de doi ani, aflată în cărucior. Potrivit informațiilor existente, mama traversa regulamentar strada, împingând căruciorul în care se afla fetița, în momentul în care mașina le-a lovit în plin. Martorii spun că impactul a fost violent, potrivit informațiilor Antena 3.

Femeii i s-au acordat îngrijiri la fața locului, iar echipajul SMURD a început imediat manevrele de resuscitare. În ciuda eforturilor medicilor, aceasta nu a mai putut fi salvată.

”Din primele informaţii, un bărbat în vârstă de 20 de ani, care conducea un autovehicul pe Şos. Berceni, când a ajuns în dreptul imobilului cu nr. 50, a surprins şi accidentat doi pietoni, respectiv o femeie în vârstă de 35 de ani şi un minor în vârstă de aproximativ 2 ani (copilul se afla în cărucior). În urma producerii accidentului a rezultat decesul femeii, iar minorul a fost transportat la spital în vederea acordării de îngrijiri medicale”, a transmis Brigada Rutieră.

Şoferul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind zero. Traficul rutier în zonă este dirijat de poliţiştii rutieri, pe șoseaua Berceni, pe sensul de mers către Centura Bucureştiului.

Sursă foto: Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: