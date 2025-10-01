Cine este tânărul din județul Neamț care și-a ÎNJUNGHIAT mortal fosta iubită. Ce l-ar fi determinat să recurgă la gestul extrem

Gabriel, un tânăr de 23 de ani, și-a ucis fosta iubită, în vârstă de doar 20 de ani și a rănit-o pe mama acesteia, care a fost martoră la întreaga scenă. În urma tragediei, familia fetei a făcut dezvăluiri uluitoare despre relația celor doi.

Crima a avut loc marți, 30 septembrie, în localitatea Spiridonești din județul Neamț. În acea zi, bărbatul a intrat în curtea în care locuia Ana și a înjunghiat-o atât pe ea, cât și pe mama acesteia, în vârstă de 37 de ani, apoi a fugit.

Medicii sosiți de urgență la fața locului nu au mai putut face nimic pentru Ana, rănile provocate fiind incompatibile cu viața. Mama sa a supraviețuit atacului, fiind transportată la spital pentru îngrijiri medicale.

Tânărul a fost prins, câteva ore mai târziu, de polițiști în Buzău. Mama acestuia susține că banii l-ar fi împins pe fiul său ei să recurgă la acest gest extrem. Mai exact, tânăra i-ar fi datorat o sumă de bani fostului iubit, însă ar fi refuzat să i-o înapoieze, lucru care l-a enervat la culme pe Gabriel.

„El a spus că s-au mai certat de la bani. Spune că i-a trimis o sumă de bani, iar ea nu mai recunoştea. El i-a spus: ‘Să-mi dai banii înapoi’”, a spus mama criminalului, conform Observatornews.ro.

Totuși, vecinii cred că motivul crimei ar fi fost gelozia. În ultima perioadă, cei doi s-ar fi certat destul de des, iar Ana ar fi început o relație cu un alt băiat, iar Gabriel nu ar fi putut suporta acest lucru și de aceeea ar fi recurs la gestul extrem.

„Ea vorbea cu alt băiat. Gelozia”, a spus un sătean, potrivit Știrilor Pro TV.

Martor la crima șocantă a fost și bunicul fetei, care a povestit cum s-a petrecut întreaga scenă. Ana a început să țipe atunci când l-a văzut pe Gabriel, dar a fost singurul gest pe care l-a mai putut face, fără să poată să se mai apere.

„Nepoata a ţipat, iar în timpul acesta am venit spre ele”, a declarat bunicul fetei ucise.

