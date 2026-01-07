Prima pagină » Actualitate » Cel mai mare bloc din lume: 20.000 de oameni locuiesc acolo și nu e nevoie să iasă afară

07 ian. 2026, 18:03, Actualitate
Aflat în Qianjiang Century City, zona comercială a orașului Hangzhou, Regent International este un colos de 39 de etaje, în formă de S, care a devenit viral pe rețelele sociale după apariția unor imagini filmate cu drona.

Pe interior se află peste 5.000 de apartamente, magazine și supermarketuri, restaurante și săli de sport, școli, piscine și chiar spitale, astfel că totul este gândit ca locatarii să nu fie nevoiți părăsească niciodată clădirea.

Mai mult decât o clădire, Regent International este ca un experiment urban. Condominiul a fost construit în China, iar în interiorul său se află apartamente, spitale, restaurante și școli. În timp ce, pe de o parte, autosuficiența oferă confort și siguranță, pe de altă parte ridică noi semne de întrebare. Cei care locuiesc aici riscă o izolare progresivă, iar viața desfășurată exclusiv în interiorul condominiului ar putea avea un impact psihologic și social, potrivit Fan Page.

Clădirea uriașă de 260.000 de metri pătrați găzduiește 20.000 de rezidenți care nu trebuie iasă niciodată. Regent International Apartment Complex este un adevărat colos rezidențial, situat în Qianjiang Century City, zona comercială din Hangzhou, China.

Clădirea a devenit virală pe rețelele sociale, iar imagini filmate cu drona ce arată construcția de 39 de etaje, în formă de S. În interior se desfășoară totul: are magazine, supermarketuri, restaurante, săli de sport, școli, piscine, spitale și peste 5.000 de apartamente.

Complexul a fost realizat de arhitecta Alicia Loo. Inițial, a fost conceput ca un hotel de lux, însă ulterior a fost reconvertit într-o clădire rezidențială. Are 5.000 de apartamente și 39 de etaje dispuse în formă de S. Clădirea ocupâ 260.000 de metri pătrați, fiind astfel una dintre cele mai mari construcții din China.

Complexul este autosuficient din punct de vedere energetic, datorită panourilor solare și sistemelor de colectare și reciclare a apei de ploaie. Ca și prețuri, ele variază în funcție de etaj și de dimensiunea apartamentelor:

Cele mai mici unități locative, fără ferestre, costă aproximativ 500 de yuani (circa 191 euro) pe lună, iar apartamentele mai mari, dotate cu balcoane, costă până la 4.000 RMB (509 euro) pe lună.

Cei care locuiesc aici riscă limiteze libertatea socială, în timp ce bogăția se dezvoltă pe verticală. Cei care locuiesc la etajele superioare sunt bogați și au acces la servicii exclusive, comparativ cu cei care ocupă apartamente mai mici la nivelurile inferioare.

