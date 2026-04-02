Coiful de la Coţofeneşti şi două brăţări dacice din aur au fost prezentate publicului de autorităţile olandeze după anunţul recuperării lor. Potrivit Directorul Muzeului Drents, coiful de aur a suferit daune minore.

Coiful de la Coțofenești este ușor deteriorat, dar poate fi restaurat complet. „Nu vor exista daune permanente”, afirmă Robert van Langh, directorul Muzeului Drents. „Brățările sunt în stare perfectă.”

Coiful de la Coțofenești a fost, într-adevăr „deteriorat”, dar aceste deteriorări au afectat „restaurări mai vechi” ale acestuia, mai precizează directorul Muzeului Drents.

El a subliniat că piesa de tezaur „poate fi restaurată complet, la loc”. „Brățările sunt în stare perfectă”, a mai spus Robert van Langh.

Detalii despre cum au fost returnate coiful de la Coțofenești și brățările dacice

„Comorile de artă ne-au fost predate ieri prin intervenția avocaților suspecților. Au fost încheiate acorduri cu suspecții în această privință. Despre ce sunt aceste acorduri, vom discuta în curând în instanță”, a spus Corien Fahner, procurorul public din Țările de Jos, care s-a ocupat de acest caz.

Foto: Profimedia

AUTORUL RECOMANDĂ: