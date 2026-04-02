Prima reacție a ministrei de Externe Oana Țoiu, după recuperarea tezaurului furat

Ministra de Externe, Oana Țoiu, a transmis un mesaj pe rețelele sociale, după ce tezaurul dacic al României a fost recuperat, la un an de la dispariția din Olanda. Aceasta a transmis că, deși România primise deja despăgubiri financiare pentru pierderea pieselor, prioritatea a rămas recuperarea obiectelor originale pentru patrimoniul național.

Ministra de Externe a anunțat că artefactele, vechi de 2.500 de ani, urmează să fie repatriate.

„Coiful de aur de la Coțofenești și brățările dacice, comori ale patrimoniului României vechi de 2.500 de ani, se întorc acasă. După un an de căutări și eforturi comune ale țărilor noastre, am concluzionat cât de important este să nu renunțăm atunci când miza este un obiect atât de valoros pentru generații întregi. (…) Prioritatea a fost întotdeauna valoarea inestimabilă a tezaurului pentru identitatea noastră, pentru patrimoniul universal și pentru încrederea în circuitul expozițional internațional.” Aceasta a amintit că statul român a primit despăgubiri de 5,85 milioane de euro în perioada în care tezaurul a dispărut. „Ca urmare a activării mecanismelor internaționale de asigurare și despăgubire, România a încasat suma de 5,85 milioane de euro, fonduri care vor fi restituite după ce expertiza de specialitate va confirma starea de conservare a obiectelor.”

Țoiu a precizat că succesul operațiunii a depins de comunicarea constantă între ministerele de Interne și de Externe din ambele țări.

„Mulțumirile noastre se îndreaptă către echipele de profesioniști care au colaborat în anchetă. A contat foarte mult comunicarea constantă dintre autorități, prin intermediul ministerelor de Externe și de Interne.”

