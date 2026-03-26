Cine va ocupa locurile de muncă ale românilor din Germania. Meseriile cele mai căutate în statul federal

Meseria de măcelar a fost până de curând brățară de aur în Germania. Este o ocupație care cere calificare superioară, dar nemții nu au mai aplicat pentru ea, oferind o oportunitate pentru români. Din păcate, românii nu au putut acoperii piața și au fost înlocuiți cu asiatici mai harnici și plătiți mai prost.

Povestea măcelăriilor din Baden-Württemberg este, în miniatură, imaginea unui fenomen care a luat amploare rapid: Germania nu mai reușește să-și acopere deficitul de forță de muncă din surse proprii și s-a îndreptat sistematic spre India, cel mai populat stat al lumii, cu o populație în care jumătate din oameni au sub 29 de ani, preia Ziarul românesc de.

Desantul măcelarilor indieni

Bundesagentur für Arbeit estimează că între 300.000 și 350.000 de cetățeni indieni trăiesc astăzi în Germania — față de 80.000—90.000 în 2020. Iar numărul celor cu contract de muncă asigurat social a crescut de la 21.920 în august 2014 la 172.620 în august 2025 — aproape o înmulțire cu opt în zece ani.

Studiul Bertelsmann Stiftung este explicit: Germania are nevoie de aproximativ 288.000 de lucrători străini în fiecare an doar pentru a compensa îmbătrânirea demografică, altfel populația activă ar putea scădea cu până la zece procente până în 2040.

Sistemul german de formare profesională duală Ausbildung

Sistemul german de formare profesională duală — Ausbildung — a devenit unul dintre principalele instrumente de atragere a tinerilor indieni. Modelul îi lasă să lucreze și să studieze simultan, să dobândească o calificare recunoscută și, ulterior, un drept de ședere stabil. Pentru mulți dintre ei, această cale este mai concretă decât o diplomă universitară fără garanția unui loc de muncă.

Agențiile de recrutare precum Magic Billion sau IndiaWorks, cu sediul la Freiburg, au construit întregi lanțuri de selecție: candidații primesc cursuri de germană în India până la nivelul B1 certificat de Institutul Goethe, apoi sunt însoțiți șase luni după sosire pentru a facilita integrarea.

Construcții, logistică și sănătate

Angajatorii germani din sectoarele artizanale, construcții, logistică și sănătate susțin că, fără acest flux, ar fi fost nevoiți să-și închidă activitatea. Costurile recrutării sunt ridicate — câteva mii de euro per candidat — dar angajatorii le acceptă, pentru că alternativa este lipsa completă de personal.

Profilul migrației indiene spre Germania s-a schimbat vizibil în ultimii ani. Dacă anterior dominau specialiștii IT cu Cartea Albastră europeană, acum vin tot mai mulți studenți, ucenici și persoane cu calificări profesionale care caută recunoașterea diplomelor. Indienii sunt, din 2024, cel mai numeros grup de studenți internaționali înregistrați în Germania, concentrați masiv în domeniile MINT — matematică, informatică, științe naturale, tehnică.

Conform datelor oficiale, în martie 2025 lipseau din economia germană aproximativ 159.000 de specialiști în aceste domenii, iar prognozele arată că deficitul se va adânci pe măsură ce generațiile postbelice ies la pensie. Acordul de mobilitate semnat în 2022 între Berlin și New Delhi a facilitat cadrul legal, cu un obiectiv explicit de 3.000 de tineri lucrători indieni recrutați anual prin programe susținute de stat — obiectiv pe care India l-a considerat insuficient și l-a spus public în 2024. Cota de vize de muncă a fost majorată între timp de la 20.000 la 90.000 pe an.

Unii studenți indieni sosiți prin programe online au descoperit că prelungirea vizei le-a fost refuzată de autoritățile berlineze, pe motiv că nu desfășurau cursuri cu prezență fizică.

