Marcel Ciolacu: „Dezvoltarea Buzăului înseamnă continuitate, responsabilitate și proiecte concrete”

În cursul zilei de luni, 10 noiembrie 2025, Marcel Ciolacu s-a întâlnit cu Petre Adrian Robert, vicepreședinte cu atribuții de președinte al Consiliului Județean Buzău.

În cadrul întâlnirii, s-au abordat mai multe subiecte, printre care cele legate de proiectele aflate în derulare, în județ. De altfel, Marcel Ciolacu și Petre Adrian Robert au discutat și despre prioritățile pentru perioada următoare legate de bunăstarea localnicilor.

„Ieri am avut o întâlnire foarte bună la Consiliul Județean Buzău, alături de Petre Adrian Robert, vicepreședinte cu atribuții de președinte al Consiliului Județean. Am discutat despre proiectele aflate în derulare și despre prioritățile pentru perioada următoare, cu accent pe investițiile care pot schimba în bine viața oamenilor din județ. Pentru mine, dezvoltarea Buzăului înseamnă continuitate, responsabilitate și proiecte concrete, realizate în beneficiul comunităților locale. 🔹 Finalizarea modernizării drumurilor județene DJ 102 F și DJ 202 A (Sătuc – Policiori – Vulcanii Noroioși) – pentru ca turiștii să ajungă mai ușor la una dintre cele mai vizitate destinații din județ și pentru a oferi comunităților infrastructură sigură și modernă. 🔹 Crearea unui parc tematic în zona Bisoca, care, alături de Geoparcul Ținutul Buzăului, va transforma zona într-un punct turistic major, aducând locuri de muncă și venituri suplimentare pentru localnici. 🔹 Alimentarea cu apă din Barajul Siriu – un proiect strategic care va asigura apă curată pentru aproximativ 75% dintre locuitorii județului și va rezolva o problemă esențială pentru viitor”, a scris Marcel Ciolacu pe Facebook.

Printre proiecte se află și crearea unui parc tematic în zona Bisoca, dar și un proiect strategic referitor la alimentarea cu apă din Barajul Siriu.

„Îi mulțumesc lui Adrian Petre și echipei de la Consiliul Județean pentru dialogul constructiv și pentru implicarea reală în implementarea acestor proiecte. Sunt convins că, împreună, prin seriozitate, muncă și viziune, putem continua dezvoltarea județului Buzău și putem construi un viitor mai bun pentru toți buzoienii”, a mai notat deputatul PSD, pe Facebook.

Sursă foto: Facebook Marcel Ciolacu