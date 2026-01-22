Prima pagină » Actualitate » Ciolacu, cel mai dur atac de până acum la Bolojan: „I-ai mințit cu cinism pe români/ Ți-ai înșelat partenerii de guvernare/ Ai mințit presa și mediul de afaceri/ Tot ce ai făcut e grosolan și crud”

Ciolacu, cel mai dur atac de până acum la Bolojan: „I-ai mințit cu cinism pe români/ Ți-ai înșelat partenerii de guvernare/ Ai mințit presa și mediul de afaceri/ Tot ce ai făcut e grosolan și crud”

Luiza Dobrescu
22 ian. 2026, 10:31, Actualitate
Ciolacu, cel mai dur atac de până acum la Bolojan: „I-ai mințit cu cinism pe români/ Ți-ai înșelat partenerii de guvernare/ Ai mințit presa și mediul de afaceri/ Tot ce ai făcut e grosolan și crud”

Acuzat de actualul şef de guvern că a cheltuit până a lăsat vistieria statului cu ditamai gaura în buget, Marcel Ciolacu revine în forţă cu un mesaj prin care îi bate obrazul premierului Ilie Bolojan. 

„Ai tăiat degeaba banii gravidelor și pensionarilor, ai crescut aberant taxele distrugând mediul privat și când ai văzut că efectul este infim, ai ordonat o scamatorie contabilă ca să te lauzi cât de priceput ești în a administra banii țării!” îi transmite Ciolacu, în cea mai nouă postare de pe facebook, succesorului său, Ilie Bolojan.

„Acesta este adevărul, Ilie Bolojan! Nu există o reducere reală a deficitului ca urmare a „reformelor” făcute de tine. Șmecheria făcută se poate dovedi acum cu date din execuția bugetară. Cheltuieli de investiții făcute inclusiv în mandatul meu, din prima parte a anului 2025, au fost trecute de la împrumuturi din PNRR la granturi și, astfel, au fost înregistrate la venituri. În total, 0.6% din PIB au fost mutate in decembrie, apărând în buget si la venituri. Așadar, creșterile de taxe (TVA, accize, etc) si măsurile de austeritate puse in spinarea românilor săraci si a celor din clasa de mijloc nu au avut efectul dorit în buget.

Ai premeditat totul și ai început aceasta operațiune încă din septembrie, în timp ce-i mințeai cu cinism pe români, la toate conferințele de presă, cerându-le să facă sacrificii. Ți-ai înșelat partenerii de guvernare, ai minițit presa și mediul de afaceri, inclusiv la rectificările bugetare bazate pe aceste artificii contabile.”

Ciolacu îl cotrazice vehement pe Bolojan şi chiar îl acuză direct că „tot ce ai făcut este grosolan și crud: ai sacrificat oameni, ai mințit instituții, ai manipulat cifre și ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești propria legendă.”

„Și minți in continuare că deficitul a fost mai mic din cauza „economiilor” realizate cu tine ca premier. Nu, mandatul Bolojan înseamnă doar economie în cădere, inflație la 10% (dublă, in doar câteva luni) și cea mai dramatică cădere a puterii de cumpărare a salariilor și pensiilor din ultimii 25 de ani.

Ilie Bolojan, tot ce ai făcut este grosolan și crud: ai sacrificat oameni, ai mințit instituții, ai manipulat cifre și ai pus economia pe brânci doar ca să-ți lustruiești propria legendă. Iar sub poleiala asta nu e nici competență, nici viziune — ești doar un zapciu al austerității, disperat să-și acopere propriul eșec”, mai scrie Marcel Ciolacu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Grindeanu acuză: românii, victimele unei „scamatorii elaborate” privind deficitul. „Se dovedește a nu fi fost”

Ilie Bolojan anunță un 2026 cu lapte și miere: „Fără a mai crește taxele, avem o bază solidă pentru relansare în acest an”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume a fost suspendată la doar câteva ore după pornire. Care a fost motivul
10:58
Repornirea celei mai mari centrale nucleare din lume a fost suspendată la doar câteva ore după pornire. Care a fost motivul
FLASH NEWS Un fost prim-ministru aruncă bomba: Guvernul trebuie să concedieze 170.000 de oameni, dacă vrea să scadă cheltuielile cu salariile cu 10%, fără tăieri
10:35
Un fost prim-ministru aruncă bomba: Guvernul trebuie să concedieze 170.000 de oameni, dacă vrea să scadă cheltuielile cu salariile cu 10%, fără tăieri
SPORT Presa din Turcia l-a „citit” pe Istvan Kovacs, după Galatasaray – Atletico, în Liga Campionilor. Ce au spus „otomanii” despre arbitrul din Carei
10:29
Presa din Turcia l-a „citit” pe Istvan Kovacs, după Galatasaray – Atletico, în Liga Campionilor. Ce au spus „otomanii” despre arbitrul din Carei
Noi detalii din ancheta crimei din Timiș. Urmele care i-au dat de gol pe adolescenții acuzați că și-au ucis colegul și l-au îngropat în curte
10:09
Noi detalii din ancheta crimei din Timiș. Urmele care i-au dat de gol pe adolescenții acuzați că și-au ucis colegul și l-au îngropat în curte
SPORT Calcule: cum se pot califica „roș-albaștrii” în primăvara europeană. Totul despre Dinamo Zagreb – FCSB
09:59
Calcule: cum se pot califica „roș-albaștrii” în primăvara europeană. Totul despre Dinamo Zagreb – FCSB
Mediafax
Cât costă și cât produc deținuții din sistemul penitenciar din România? Condamnații care muncesc încasează 40% din veniturile obținute
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
Ei sunt prietenii lui Mario Alin din Cenei, suspectați că l-ar fi ucis. A apărut și o a treia persoană
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România
Mediafax
Studiu alarmant. Paracetamolul ar putea reduce frica și crește comportamentele riscante
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Cât valorează Groenlanda, în opinia lui Vladimir Putin. El face o comparație cu prețul la care rușii au vândut Alaska americanilor
Cancan.ro
Vortexul polar se întoarce. Iarna ia o pauză de câteva zile, dar gerul revine
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Schimbul de ulei la mașinile hibrid este obligatoriu? Un român a mers 140.000 km fără să-l schimbe
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce apar flori de gheață pe geamuri iarna?
INEDIT Cum a surprins un pilot imagini cu aurora boreală, chiar din cabina avionului
11:14
Cum a surprins un pilot imagini cu aurora boreală, chiar din cabina avionului
TURISM Regatul de gheață din Mojstrana. Cum o simplă idee a transformat un sat într-o adevărată scenă desprinsă din poveștile lui Hans Christian Andersen
11:03
Regatul de gheață din Mojstrana. Cum o simplă idee a transformat un sat într-o adevărată scenă desprinsă din poveștile lui Hans Christian Andersen
FLASH NEWS Ilie Bolojan amână asumarea răspunderii în Parlament pe reforma administrației locale și centrale până în februarie
10:50
Ilie Bolojan amână asumarea răspunderii în Parlament pe reforma administrației locale și centrale până în februarie
Gândul de Vreme Cât mai ține gerul. Când revin temperaturile cu plus. Noi informații de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
10:50
Cât mai ține gerul. Când revin temperaturile cu plus. Noi informații de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul
FLASH NEWS Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află în faza finală: „A rămas o singură problemă”
10:44
Emisarul american Steve Witkoff anunță că negocierile de pace privind Ucraina se află în faza finală: „A rămas o singură problemă”
LIFESTYLE Alimentul pe care îl poți mânca pentru o memorie mai bună. Se găsește în orice magazin
10:42
Alimentul pe care îl poți mânca pentru o memorie mai bună. Se găsește în orice magazin

Cele mai noi

Trimite acest link pe