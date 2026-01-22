Grindeanu acuză: românii, victimele unei „scamatorii elaborate” privind deficitul. „Se dovedește a nu fi fost”

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, atrage atenția unui aspect: deficitul bugetar de 8% este departe de previziunile Guvernului, care vorbea despre un deficit extraordinar. Liderul social democrat mai spune că încasările la bugetul de stat au fost semnificativ la fel, chiar dacă a crescut TVA-ul.

Într-o intervenție la Antena 3, Grindeanu a declarat că o discuție pe tema deficitului bugetar va avea loc în cursul săptămânii viitoare în cadrul coaliției de guvernare, la care ministrul de Finanțe va veni cu date concrete.

„O moștenire grea, mascată sub un deficit extraordinar”

„Vreau să aștept până săptămâna viitoare, când ministrul Finanțelor va veni în coaliție și va spune pe indicatorii macro-economici cum s-a închis anul 2025. Înțeleg că avem, așa, un deficit undeva în jur de 8%. Deci, negociat de 8,4%.

Știți, am auzit așa, din partea Dreptei, în ultimele șapte, opt, nouă, 10 luni, o altă formă de moștenire grea. Eu sunt vechi în politică. Am văzut în 1996 când a venit Convenția Democrată și au spus ce moștenire grea au de la domnul Văcăroiu. A venit după aceea alianța DA, iară – moștenire grea de la Adrian Năstase.

Ceea ce s-a întâmplat prin mai-iunie e o formă de același tip. O moștenire grea mascată sub un deficit extraordinar care se dovedește a nu fi fost”, a precizat Sorin Grindeanu.

„Ceea ce s-a proiectat, un dezastru”

„Ce taxe, în afară de creșterea TVA-ului de la 19% la 21%, iar încasările la bugetul de stat au fost semnificativ la fel, chiar dacă a crescut TVA-ul?! După cum bine știți… Ce lucruri extraordinare s-au întâmplat?

Domnule, trebuie să continue investițiile «Anghel Saligny», de exemplu. Ca să dau un exemplu, unde a fost cea mai puternică luptă. Și au continuat. Și s-au plătit. E adevărat, până când s-a închis sistemul, în 2 octombrie. Dar s-au plătit la zi.

Ceea ce s-a proiectat în schimb, un dezastru! Nu vă supărați pe mine, dar se vede cum se va vedea la execuția bugetară, când vor fi prezentate lucrurile la sfârșitul anului.

Pentru că, într-un final, când te uiți, măsurile care au fost adoptate pe parcursul anului 2025 și care s-au aplicat în lunile rămase din 2025, au fost foarte puține”, a mai spus liderul PSD.

PSD, într-o evaluare de 6-7 luni

Pe de altă parte, Sorin Grindeanu susține că PSD și-a spus punctul de vedere în interiorul coaliției, în urmă cu șase-șapte luni. În această perioadă, partidul s-a aflat într-o evaluare internă, potrivit liderului.

„Dincolo de taxele locale mărite, noi o să avem niște propuneri la buget pe care le dorim a fi aplicate. Cele legate de pensii, trebuie să existe o recalibrare a pensiilor, fiindcă anul trecut, în 2025, puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic. De asemenea, sunt indemnizațiile pentru mame; nu se poate, au fost scoase! Lucrurile trebuie să revină la normal.

Avem o problemă și din perspectiva faptului că, pe bugetul din 2026, PSD-ul nu mai poate să asiste doar la măsuri din acestea de dreapta, în care este lovit electoratul nostru.

De aceea vă spuneam și vă enumeram că avem două sau trei măsuri la care ținem în mod deosebit. Fie că vorbim de pensionari, fie că vorbim de ajutoarele pentru oameni, de măsuri sociale. Suntem partid social-democrat și lucrurile nu pot să continue în acest mod”, a concluzionat Sorin Grindeanu.

