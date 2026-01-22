Prima pagină » Actualitate » Grindeanu acuză: românii, victimele unei „scamatorii elaborate” privind deficitul. „Se dovedește a nu fi fost”

Grindeanu acuză: românii, victimele unei „scamatorii elaborate” privind deficitul. „Se dovedește a nu fi fost”

22 ian. 2026, 08:09, Actualitate
Grindeanu acuză: românii, victimele unei „scamatorii elaborate” privind deficitul. „Se dovedește a nu fi fost”
Grindeanu acuză: românii, victimele unei „scamatorii elaborate” privind deficitul / Sursa: Mediafax Foto - Alexandru Dobre

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, atrage atenția unui aspect: deficitul bugetar de 8% este departe de previziunile Guvernului, care vorbea despre un deficit extraordinar. Liderul social democrat mai spune că încasările la bugetul de stat au fost semnificativ la fel, chiar dacă a crescut TVA-ul.

Într-o intervenție la Antena 3, Grindeanu a declarat că o discuție pe tema deficitului bugetar va avea loc în cursul săptămânii viitoare în cadrul coaliției de guvernare, la care ministrul de Finanțe va veni cu date concrete.

„O moștenire grea, mascată sub un deficit extraordinar”

„Vreau să aștept până săptămâna viitoare, când ministrul Finanțelor va veni în coaliție și va spune pe indicatorii macro-economici cum s-a închis anul 2025. Înțeleg că avem, așa, un deficit undeva în jur de 8%. Deci, negociat de 8,4%.

Știți, am auzit așa, din partea Dreptei, în ultimele șapte, opt, nouă, 10 luni, o altă formă de moștenire grea. Eu sunt vechi în politică. Am văzut în 1996 când a venit Convenția Democrată și au spus ce moștenire grea au de la domnul Văcăroiu. A venit după aceea alianța DA, iară – moștenire grea de la Adrian Năstase.

Ceea ce s-a întâmplat prin mai-iunie e o formă de același tip. O moștenire grea mascată sub un deficit extraordinar care se dovedește a nu fi fost”, a precizat Sorin Grindeanu.

„Ceea ce s-a proiectat, un dezastru”

„Ce taxe, în afară de creșterea TVA-ului de la 19% la 21%, iar încasările la bugetul de stat au fost semnificativ la fel, chiar dacă a crescut TVA-ul?! După cum bine știți… Ce lucruri extraordinare s-au întâmplat?

Domnule, trebuie să continue investițiile «Anghel Saligny», de exemplu. Ca să dau un exemplu, unde a fost cea mai puternică luptă. Și au continuat. Și s-au plătit. E adevărat, până când s-a închis sistemul, în 2 octombrie. Dar s-au plătit la zi.

Ceea ce s-a proiectat în schimb, un dezastru! Nu vă supărați pe mine, dar se vede cum se va vedea la execuția bugetară, când vor fi prezentate lucrurile la sfârșitul anului.

Pentru că, într-un final, când te uiți, măsurile care au fost adoptate pe parcursul anului 2025 și care s-au aplicat în lunile rămase din 2025, au fost foarte puține”, a mai spus liderul PSD.

PSD, într-o evaluare de 6-7 luni

Pe de altă parte, Sorin Grindeanu susține că PSD și-a spus punctul de vedere în interiorul coaliției, în urmă cu șase-șapte luni. În această perioadă, partidul s-a aflat într-o evaluare internă, potrivit liderului.

„Dincolo de taxele locale mărite, noi o să avem niște propuneri la buget pe care le dorim a fi aplicate. Cele legate de pensii, trebuie să existe o recalibrare a pensiilor, fiindcă anul trecut, în 2025, puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut dramatic. De asemenea, sunt indemnizațiile pentru mame; nu se poate, au fost scoase! Lucrurile trebuie să revină la normal.

Avem o problemă și din perspectiva faptului că, pe bugetul din 2026, PSD-ul nu mai poate să asiste doar la măsuri din acestea de dreapta, în care este lovit electoratul nostru.

De aceea vă spuneam și vă enumeram că avem două sau trei măsuri la care ținem în mod deosebit. Fie că vorbim de pensionari, fie că vorbim de ajutoarele pentru oameni, de măsuri sociale. Suntem partid social-democrat și lucrurile nu pot să continue în acest mod”, a concluzionat Sorin Grindeanu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Ce îi reproșează Grindeanu lui Bolojan: „inflexibilitatea proverbială”. „Pot exista propuneri bune, chiar dacă nu le-ai gândit cu propriul cap”

Sorin Grindeanu spune că „România nu își permite să refuze o invitație de la Donald Trump”

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE 22 Ianuarie, calendarul zilei: Diane Lane împlinește 61 de ani. Moare Heath Ledger, la 28 de ani
07:15
22 Ianuarie, calendarul zilei: Diane Lane împlinește 61 de ani. Moare Heath Ledger, la 28 de ani
EXCLUSIV Bucureștiul, în epoca de gheață: 14 grade în apartamente. Bătrânii caută brazi de la Crăciun, să-i pună pe foc: „Și ne mai iau și pielea de pe noi”
06:00
Bucureștiul, în epoca de gheață: 14 grade în apartamente. Bătrânii caută brazi de la Crăciun, să-i pună pe foc: „Și ne mai iau și pielea de pe noi”
ACTUALITATE Valentin Stan: Garanțiile de securitate din cadrul NATO au valoare doar în Europa și America de Nord
06:00
Valentin Stan: Garanțiile de securitate din cadrul NATO au valoare doar în Europa și America de Nord
ACTUALITATE Adrian Severin: „Americanii vor acum să elibereze de Europa, iar europenii vor să se elibereze de ocupația americană”
23:30
Adrian Severin: „Americanii vor acum să elibereze de Europa, iar europenii vor să se elibereze de ocupația americană”
NEWS ALERT Ilie Bolojan anunță un 2026 cu lapte și miere: „Fără a mai crește taxele, avem  o bază solidă pentru relansare în acest an”
22:54
Ilie Bolojan anunță un 2026 cu lapte și miere: „Fără a mai crește taxele, avem  o bază solidă pentru relansare în acest an”
ACTUALITATE Adrian Severin: „Rușinea neparticipării ar fi mult mai mică decât rușinea participării”
22:30
Adrian Severin: „Rușinea neparticipării ar fi mult mai mică decât rușinea participării”
Mediafax
HOROSCOP 22 ianuarie. Pot apărea cheltuieli neprevăzute pentru o zodie, iar alți nativi sunt favorizați în plan emoțional
Digi24
„Tăceţi din gură”. Apropiat al lui Donald Trump, răbufnire la adresa liderilor europeni pe tema Groenlandei: „M-am săturat”
Cancan.ro
Vortexul polar se întoarce. Iarna ia o pauză de câteva zile, dar gerul revine
Prosport.ro
FOTO. Despărțirea anului. Milionarul a plecat din casa unde locuia cu soția influencer
Adevarul
Decriptarea discursului lui Trump la Davos. Ce înseamnă noua paradigmă globală pentru România
Mediafax
Cine ar putea fi viitorul AMBASADOR al României în SUA. Numele-surpriză vehiculat
Click
Cât plătește o româncă stabilită în Spania la curent, iarna: „Noi ne încălzim cu calorifere electrice”
Digi24
Ce ar însemna ca UE să vândă titlurile de stat care reprezintă 50% din datoria SUA. „O recesiune cum nu au avut în 250 de ani”
Cancan.ro
După Cătălin Măruță, a fost dată afară și ea de la Pro TV: ”Lacrimi foarte multe”
Ce se întâmplă doctore
Cine este Patricia Vizitiu, handbalista de succes care a intrat în competiția Survivor 2026! Cine e tatăl ei celebru?
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
„Țeapă” la închirieri auto: A plătit pentru premium, a primit o mașină de buget
Descopera.ro
Un fenomen cosmic prezis de Einstein, confirmat!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ștrulă: – Nu mai pot! Nevastă-mea vrea să facem dragoste în fiecare zi!
Descopera.ro
Câte zile au pierdut bucureștenii așteptând în trafic anul trecut?
ACTUALITATE Adrian Severin: „Trebuie să arătăm că ne pasă și acționăm ca un partener strategic pentru America’
07:30
Adrian Severin: „Trebuie să arătăm că ne pasă și acționăm ca un partener strategic pentru America’
VIDEO Valentin Stan: Americanii pot cere procent din exploatarea Neptun Deep pentru garanții de securitate
07:00
Valentin Stan: Americanii pot cere procent din exploatarea Neptun Deep pentru garanții de securitate
FLASH NEWS Putin vrea să intre în Consiliul de Pace al lui Trump. Taxa ar putea fi plătită din active înghețate. Ce planuri are Rusia pentru Ucraina
06:00
Putin vrea să intre în Consiliul de Pace al lui Trump. Taxa ar putea fi plătită din active înghețate. Ce planuri are Rusia pentru Ucraina
EXCLUSIV Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 ajunge pentru a doua oară în camera preliminară a instanței supreme. Cine e judecătorul care va da pronunțarea în 28 ianuarie
06:00
Dosarul Mineriadei din 13-15 iunie 1990 ajunge pentru a doua oară în camera preliminară a instanței supreme. Cine e judecătorul care va da pronunțarea în 28 ianuarie
EXCLUSIV Ce spune despre Dumnezeu cel mai feroce criminal român. Beniamin Laichici a omorât cinci oameni într-o singură zi
05:00
Ce spune despre Dumnezeu cel mai feroce criminal român. Beniamin Laichici a omorât cinci oameni într-o singură zi
FLASH NEWS Putin nu se împotrivește preluării Groenlandei de către SUA și estimează prețul insulei raportat la prețul cu care Rusia a vândut Alaska în secolul 19
00:16
Putin nu se împotrivește preluării Groenlandei de către SUA și estimează prețul insulei raportat la prețul cu care Rusia a vândut Alaska în secolul 19

Cele mai noi

Trimite acest link pe