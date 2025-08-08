Prima pagină » Actualitate » Ciorbă la 10 de lei pe Litoral în plin sezon. Unde se petrece minunea și care sunt motivele

Ciorbă la 10 de lei pe Litoral în plin sezon. Unde se petrece minunea și care sunt motivele

Rene Pârșan
08 aug. 2025, 19:39, Actualitate
Ciorbă la 10 de lei pe Litoral în plin sezon. Unde se petrece minunea și care sunt motivele

Hotelierii au redus drastic tarifele de cazare în timpul săptămânii, chiar dacă este plin sezon estival. În acest demers li s-au alăturat și patronii de restaurante și terase, care au venit și ei cu prețuri foarte atractive la mâncare. Unul din motive este și absența turiștilor goniți nu numai de prețuri, dar și de canicula din lunile de vârf. La fel ca în Turcia sau Grecia, vârfurile de sezon vor deveni și în România iunie și septembrie.

Într-una dintre cele mai cochete terase din Vama Veche, situată în centrul stațiunii, chiar în apropiere de mare, o ciorbă costă 10 lei. Prețul, deși atractiv pentru turiști, este mai mic de jumătatea celor din Mamaia, unde o ciorbă costă peste 25 de lei, relatează Click!.

Ciorbele de la vestita terasă, cu perișoare sau de fasole cu afumătură, costă 10 lei doar în intervalul orar 11-14.

„Unul dintre cele mai importante criterii pentru mine este identificarea și satisfacerea nevoilor clienților. Am observat că HoReCa din România are nevoie de prețuri corecte pentru turiști.

Aceasta este strategia prin care alte țări europene au atras tot mai mulți turiști români. În momentul de față, avem un deficit major din punct de vedere turistic, de aproximativ 5 miliarde de euro, iar în lipsa unei strategii de promovare turistică a țării, suntem nevoiți să facem tot ce putem pentru a-i păstra pe români în țară”, a declară Valentin Șoneriu, patronul localului cu ciorbe cu 10 lei.

Cât costă o noapte de cazare în Vama Veche

Hotelul de deasupra celebrei terase a fost preluat de același patron, la un an după deschiderea localului. Reduceri nu sunt doar la ciorbe, ci și la camerele din unitatea de cazare. Prețul unei nopți de cazare este de 350 de lei, de luni până miercuri, joi – 400 de lei, iar de vineri până duminică – 500 de lei.

„Vrem să readucem moda sejururilor pe litoralul românesc. Am observat tendința românilor din ultimii ani de a petrece între 2 și 3 nopți în România, în weekend, vacanțele mai lungi fiind programate în alte țări. Cred că ar fi avantajos pentru ambele părți să revenim ușor-ușor la vacanța de o săptămână la mare, iar noi ne dorim să încurajăm turismul și în timpul săptămânii.

Ca medie, ajungem la un preț de aproximativ 400 de lei pe noapte pentru un sejur de 6 nopți. Mă bucur că nu suntem singurii, deoarece majoritatea operatorilor de pe litoral încearcă să găsească soluții cât mai accesibile pentru turiști, fie prin ajustarea prețurilor, fie prin cumularea serviciilor”, a adăugat Șoneriu.

Recomandarea autorului: Primele prețuri din MAMAIA, sezonul 2025: Cât costă o ciorbă, o porție de hamsii și o pizza

Cea mai ieftină stațiune de pe litoralul românesc în 2025: O bere costă doar 5 lei

Citește și

VIDEO Dominic Fritz este sceptic în privința impactului imediat al măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan
20:12
Dominic Fritz este sceptic în privința impactului imediat al măsurilor fiscale ale Guvernului Bolojan
EXTERNE Circulația navelor prin Dardanele, oprită temporar, din cauza INCENDIILOR din Turcia
20:05
Circulația navelor prin Dardanele, oprită temporar, din cauza INCENDIILOR din Turcia
SHOWBIZ Ultimul sketch al lui Mihai Bendeac despre decesul lui Ion Iliescu face furori pe TikTok: Le atrag atenția celor care desfac sticlele de șampanie
18:48
Ultimul sketch al lui Mihai Bendeac despre decesul lui Ion Iliescu face furori pe TikTok: Le atrag atenția celor care desfac sticlele de șampanie
ACTUALITATE Cât costă o sticlă de APĂ la UNTOLD 2025. Programul complet al evenimentelor și prețurile la care vă puteți aștepta
18:04
Cât costă o sticlă de APĂ la UNTOLD 2025. Programul complet al evenimentelor și prețurile la care vă puteți aștepta
ULTIMA ORĂ Controale ANPC la peste 1.000 de firme. Bilanț după patru zile de „foc”: 1.033 de amenzi, în valoare de peste 5,8 milioane lei
17:15
Controale ANPC la peste 1.000 de firme. Bilanț după patru zile de „foc”: 1.033 de amenzi, în valoare de peste 5,8 milioane lei
POLITICĂ Dominic Fritz: „Românii așteaptă de la noi să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi”
17:04
Dominic Fritz: „Românii așteaptă de la noi să facem treabă, nu să perpetuăm o ceartă sterilă între noi”
Mediafax
EXCLUSIV. Cât de ateu a fost Ion Iliescu, de fapt? E singurul președinte român prohodit în propria biserică, pe care a reconstruit-o din cenușă
Digi24
Răsturnare de situație. Donald Trump pune o condiție pentru summitul cu Vladimir Putin (New York Post)
Cancan.ro
Greșeala din cauza cărora pensionarii din România riscă să rămână FĂRĂ pensie. Anunțul făcut de Casa Națională
Prosport.ro
Aryna Sabalenka s-a pozat topless și i-a înnebunit pe fani! A publicat fotografia și i-a lăsat să-și imagineze restul
Adevarul
Tânără afaceristă, găsită mortă în condiții misterioase pe o barcă de lux
Mediafax
EXCLUSIV. Suma uriașă cu care ar putea fi vândută vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu. Ar putea face profit de 430,00%
Click
Rețeta care a ținut-o în viață pe Regina Elisabeta până la 96 de ani. Ce consuma la prânz: „Mânca pentru a trăi, nu trăia pentru a mânca”
Wowbiz
Detaliul observat pe crucea lui Ion Iliescu! Lipsa de pe simbolul funerar face lumină în tot ceea ce s-a speculat despre fostul președinte al României
Antena 3
De ce nu a participat Nicușor Dan la funeraliile lui Ion Iliescu? Surse: El a stat în biroul din Palatul Cotroceni
Digi24
„Știți câte lucruri spun bărbații, doar ca să arate cât de tari sunt ei?” Budanov laudă prostituatele recrutate de spionajul ucrainean
Cancan.ro
Vila din Primăverii în care locuiește Nina Iliescu ar putea fi vândută! Cât a costat inițial și ce profit colosal ar aduce
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa cu pampoane? Azi e una dintre cele mai iubite artiste: "Tata s-a opus acestei cariere, dar am răzbit până la urmă"
observatornews.ro
Politolog, despre negocierile SUA-Rusia: Trump ar putea fi nevoit să folosească bomba nucleară comercială
StirileKanalD
A murit Rodica Coposu, cea mai mică soră a lui Corneliu Coposu: "Era veșnic surâzătoare"
KanalD
Primele imagini de la mormântul lui Ion Iliescu. Gestul făcut de o femeie la locul de veci al fostului președinte: „Merită!”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Apogeul exclusivismului. Bugatti prezintă Brouillard, un model unicat
Descopera.ro
La ce să ai grijă când îți alegi un partener sexual?
Capital.ro
România devine o mare forță a lumii. Comoara ascunsă care ne va așeza la masa bogaților
Evz.ro
O bancă din România va dispărea. Ce se întâmplă cu banii clienților
A1
Imaginea rară cu Raluca Bădulescu în costum de baie. Vedeta a apărut și fără perucă
Stirile Kanal D
Cine este bărbatul de 41 de ani care a murit strivit de ATV! Părinții săi, urlete de durere la locul tragediei
Kfetele
Cu ce situație s-a confruntat Cristina Șișcanu, în decursul serii de ieri? Soția lui Mădălin Ionescu nu a mai ținut cont de nimic! "Pot să fac orice! Știți, conform legii, tot ce e pe terenul tău, e al tău!"
RadioImpuls
LUNĂ PLINĂ în Vărsător, pe 9 august 2025. Ce zodii vor avea noroc în dragoste?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Un tip își privește soția în timp ce se sărută cu amantul. – De unde atâta tupeu?
Descopera.ro
Auto & cinematografe: Codin Maticiuc în „Podcast cu Prioritate” #80 despre Mercedes SL, Ferrari și „Cursa”
RURAL O primărie din țară anunță trecerea la AUSTERITATE: Anulăm Zilele Comunei pentru a direcționa fondurile către investiții esențiale
19:50
O primărie din țară anunță trecerea la AUSTERITATE: Anulăm Zilele Comunei pentru a direcționa fondurile către investiții esențiale
EXTERNE Kremlin: Xi Jinping susține inițiativa lui Vladimir Putin de rezolvare a conflictului din Ucraina printr-un ”plan pe termen LUNG”
18:49
Kremlin: Xi Jinping susține inițiativa lui Vladimir Putin de rezolvare a conflictului din Ucraina printr-un ”plan pe termen LUNG”
EXTERNE J. D. Vance: Marea Britanie și SUA au „dezacorduri” cu privire la Gaza, dar scopuri COMUNE în regiune
18:45
J. D. Vance: Marea Britanie și SUA au „dezacorduri” cu privire la Gaza, dar scopuri COMUNE în regiune
VIDEO România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj/ Miruță: Va aduce locuri de muncă, dezvoltare economică și mândrie pentru români
18:11
România va putea relua exploatarea grafitului din Gorj/ Miruță: Va aduce locuri de muncă, dezvoltare economică și mândrie pentru români
ECONOMIE O fabrică ceaușistă care producea 800.000 de CĂMĂȘI pe an își închide porțile după 45 ani! Ultimul raport al directorului general era îngrijorător
18:04
O fabrică ceaușistă care producea 800.000 de CĂMĂȘI pe an își închide porțile după 45 ani! Ultimul raport al directorului general era îngrijorător