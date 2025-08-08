Ciorbă la 10 de lei pe Litoral în plin sezon. Unde se petrece minunea și care sunt motivele

Hotelierii au redus drastic tarifele de cazare în timpul săptămânii, chiar dacă este plin sezon estival. În acest demers li s-au alăturat și patronii de restaurante și terase, care au venit și ei cu prețuri foarte atractive la mâncare. Unul din motive este și absența turiștilor goniți nu numai de prețuri, dar și de canicula din lunile de vârf. La fel ca în Turcia sau Grecia, vârfurile de sezon vor deveni și în România iunie și septembrie.

Într-una dintre cele mai cochete terase din Vama Veche, situată în centrul stațiunii, chiar în apropiere de mare, o ciorbă costă 10 lei. Prețul, deși atractiv pentru turiști, este mai mic de jumătatea celor din Mamaia, unde o ciorbă costă peste 25 de lei, relatează Click!.

Ciorbele de la vestita terasă, cu perișoare sau de fasole cu afumătură, costă 10 lei doar în intervalul orar 11-14.

„Unul dintre cele mai importante criterii pentru mine este identificarea și satisfacerea nevoilor clienților. Am observat că HoReCa din România are nevoie de prețuri corecte pentru turiști. Aceasta este strategia prin care alte țări europene au atras tot mai mulți turiști români. În momentul de față, avem un deficit major din punct de vedere turistic, de aproximativ 5 miliarde de euro, iar în lipsa unei strategii de promovare turistică a țării, suntem nevoiți să facem tot ce putem pentru a-i păstra pe români în țară”, a declară Valentin Șoneriu, patronul localului cu ciorbe cu 10 lei.

Cât costă o noapte de cazare în Vama Veche

Hotelul de deasupra celebrei terase a fost preluat de același patron, la un an după deschiderea localului. Reduceri nu sunt doar la ciorbe, ci și la camerele din unitatea de cazare. Prețul unei nopți de cazare este de 350 de lei, de luni până miercuri, joi – 400 de lei, iar de vineri până duminică – 500 de lei.

„Vrem să readucem moda sejururilor pe litoralul românesc. Am observat tendința românilor din ultimii ani de a petrece între 2 și 3 nopți în România, în weekend, vacanțele mai lungi fiind programate în alte țări. Cred că ar fi avantajos pentru ambele părți să revenim ușor-ușor la vacanța de o săptămână la mare, iar noi ne dorim să încurajăm turismul și în timpul săptămânii. Ca medie, ajungem la un preț de aproximativ 400 de lei pe noapte pentru un sejur de 6 nopți. Mă bucur că nu suntem singurii, deoarece majoritatea operatorilor de pe litoral încearcă să găsească soluții cât mai accesibile pentru turiști, fie prin ajustarea prețurilor, fie prin cumularea serviciilor”, a adăugat Șoneriu.

