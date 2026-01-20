Prima pagină » Actualitate » Ciprian Ciucu amenință cu amenzi în masă pentru șoferii din București. Edilul anunță că sistemul de parcări din Capitală „este o glumă!”

Nicolae Oprea
20 ian. 2026, 16:55, Actualitate
Primarul Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat, marți, că a dat dispoziție Poliției Locale să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea. Despre sistemul de parcare din București, Ciprian Ciucu spune că „este o glumă!”.

„Astăzi, serviciul de parcări este o glumă! Ca să vă faceți o idee, în medie, pentru un loc de parcare încasăm din 12 ore, doar 2 ore.

De ce?  Pentru că s-a dus vestea că PMB nu mai poate impune (angajații firmei de parking neavând calitatea de agenți constatatori) și din cauza avalanșei de gratuități. Am dat dispoziție Poliției Locale ca de săptămâna aceasta să taie amenzi pentru cei care nu plătesc parcarea. Deci, aviz amatorilor, de săptămâna acesta, Poliția Locală a Municipiului București va aplica amenzi”, a anunțat, marți, primarul general, Ciprian Ciucu.

Edilul Capitalei mai spune că „a rugat” Poliția Locală să asiste Poliția Locală a Municipiului București în vederea emiterii de amenzi.

„Poliția Locală va prelua cele 7 mașini OZN”

„Poliția Locală va prelua cele 7 mașini, “OZN-urile”, cum li se spune popular care vor înregistra și emite automat amenzile. Am rugat Poliția Locală a Sectorului 6 să asiste Poliția Locală a Municipiului București în acest proces, să facă transfer de know-how (proceduri, regulamente etc.).

Aproximativ 100.000 de mașini au gratuități pe aproximativ 40.000 de locuri de parcare. Deci, actuala politică este caducă, este un non-sens.

Peste 5.000 de mașini ale presei au gratuități.

Multe zeci de mii de mașini ale persoanelor cu handicap și ale însoțitorilor (am fost informat că aici exista si un fenomen semnificativ de fraudă cu însemne false). Vom menține gratuitatea, dar doar pe cele 4% locuri pe care le organizăm cu acestă destinație, conform legii”, a anunțat primarul Capitalei.

