Secretarul general al PNL le cere partidelor PSD și AUR să vină urgent cu un nume de premier

Secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a transmis că PSD și AUR formează acum noua majoritate și au obligația să preia conducerea țării, după ce Guvernul Bolojan a fost demis.

Motreanu susține că PSD și AUR nu mai pot face „teatru politic” și trebuie să-și asume responsabilitatea pentru votul de astăzi. Liberalul afirmă că cele două partide au acum datoria să propună un nou premier.

„PSD și AUR au dărâmat Guvernul Bolojan și au majoritate parlamentară. Nu mai pot juca teatru politic. Au datoria să își asume guvernarea, să vină cu o propunere de premier și un program clar,” a scris acesta pe Facebook.

Pericolul haosului politic asupra buzunarelor

Liberalul avertizează că orice perioadă de instabilitate la nivelul Guvernului aduce costuri mari pentru cetățeni.

„Nu poți să dai jos un guvern și apoi să fugi de responsabilitate. În economie, orice semnal de haos politic se traduce rapid în costuri reale pentru oameni. Așteptăm, așadar, soluțiile acestei majorități și un plan clar pentru ceea ce urmează.”

PNL rămâne alături de proiectul lui Bolojan

Motreanu spune că PNL rămâne alături de planul de modernizare început de Ilie Bolojan.

„Datoria PNL este față de cetățenii care ne-au cerut modernizarea României, asigurarea de șanse egale pentru toți românii și o viață mai bună. Aceste lucruri sunt posibile doar prin schimbarea din temelii a modului de a face politică, schimbare începută de Ilie Bolojan. Modernizarea României nu poate fi făcută prin jumătăți de măsură sau compromisuri în urma cărora să se mențină vechile privilegii.”

PSD și AUR au dărâmat Executivul

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, marți, cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți. După un vot zdrobitor în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

