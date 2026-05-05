Al doilea om în stat, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Românii plătesc deja costul acestei iresponsabilități”

Președintele Senatului României, Mircea Abrudean, a venit cu o reacție în urma votului moțiunii de cenzură prin care Guvernul României a fost înlăturat. Acesta a avertizat că decizia de a pica Guvernul se va reflecta în economie.

Mircea Abrudean a precizat că alianța formată, care a reușit să dea jos Guvernul Bolojan, pune în pericol stabilitatea economică, iar asta se vede deja în cursul euro care a depășit praguri istorice.

„Căderea Guvernului este rezultatul unei alianțe toxice care pune în pericol stabilitatea economică. Din păcate, românii plătesc deja costul acestei iresponsabilități: cursul euro a depășit praguri istorice, iar instabilitatea se vede direct în rate, prețuri și economii”, a precizat Abrudean.

Acesta a lansat și un atac la adresa celor care au dărâmat Guvernul și le-a sugerat să vină cu soluții nu cu haos, ba mai mult, i-a făcut responsabili pentru consecințele economice care vor apărea.

„Cine dărâmă un guvern trebuie să vină cu soluții, nu cu haos. Responsabilitatea pentru consecințele economice și sociale aparține integral celor care au votat această moțiune”, a încheiat Abrudean.

