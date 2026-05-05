Nicolae Oprea
Semnalul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu: Ministrul Nazare a fost un ministru bun / Ne dorim o nouă alianță pro-europeană
Sorin Grindeanu, președintele PSD / Mediafax Foto
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că vrea o nouă alianță pro-europeană la puțin timp după căderea Guvernului Bolojan. Ministrul Nazare a fost un ministru bun, a spus Grindeanu despre reprezentantul liberalilor în cabinetul demis prin moțiune de cenzură.

Ministrul de Finanțe, Alexandru Nazare, a fost menționat de președintele PSD, Sorin Grindeanu, în cadrul unui interviu acordat în exclusivitate postului Antena 3 CNN.

„Ministrul Nazare a fost un ministru bun (…) au fost și alți miniștri buni care nu sunt de la PSD”, a declarat Sorin Grindeanu.

Șeful PSD a mai spus că există numeroase variante privind viitoarea guvernare.

„Dorim să facem parte dintr-o coaliție de acest tip, poate ajustată”, a transmis Grindeanu adăugând că mai multe vor fi stabilite în urma consultărilor de la Palatul Cotroceni.

„Propunerile pe care le vom face vin de jos spre noi”, a explicat liderul PSD, potrivit Mediafax.

Guvernul Bolojan a picat. Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi

Sorin Grindeanu a fost întrebat și despre o posibilă colaborare cu AUR. „Nu a existat și nu există nicio înțelegere post moțiune”, a răspuns Grindeanu.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți.
După un vot zdrobitor în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

Ce urmează

După căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan, lucrurile nu se încheie odată cu votul din Parlament. Din contră, începe cea mai complicată etapă. Executivul nu dispare, ci intră în regim interimar, cu puteri limitate, ocupându-se doar de administrarea curentă până la instalarea unui nou guvern.

