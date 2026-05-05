Încă un greu din PNL cere rămânerea la guvernare. Veștea: „PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor”
Adrian Ioan Vestea / FOTO - Facebook
Adrian Ioan Veștea, prim-vicepreşedintele PNL și președintele Consiliului Județean (CJ) Brașov, cere rămânerea la guvernare cere cere rămânerea PNL la guvernare.

Adrian-Ioan Veştea / Sursa foto: Alexandra Pandrea (GÂNDUL)

„L-am sprijinit pe Ilie Bolojan în toate proiectele sale și voi face, și pe mai departe, același lucru, atâta timp cât am convingerea că sunt necesare și benefice pentru România și pentru români. După moțiunea de astăzi, consider că PNL trebuie să se reașeze la masa negocierilor cu partidele proeuropene și să identifice soluții pentru a continua guvernarea . Și spun acest lucru mai ales în numele aleșilor locali liberali – primari, președinți de consilii județene, consilieri – care duc, zi de zi, administrația acestei țări mai aproape de oameni. Un primar PNL nu este un nume pe o listă.

„Țara asta nu se construiește din declarații”

Este omul care răspunde, în comuna sau în orașul lui, pentru fiecare creșă terminată sau neterminată, pentru fiecare drum asfaltat sau lăsat în praf, pentru fiecare proiect cu fonduri europene care merge sau se blochează. Iar acești oameni au nevoie, la centru, de un partid care nu îi abandonează la jumătatea drumului. Am văzut România de jos în sus – din Primăria din Râșnov, din Consiliul Județean Brașov, din Ministerul Dezvoltării. Am învățat un lucru simplu: țara asta nu se construiește din declarații, ci din șantiere terminate și din proiecte duse până la capăt. PNL este, astăzi, mai mult ca oricând, partidul care livrează. Datoria noastră nu este să ne retragem demonstrativ, ci să ne facem treaba, acolo unde se iau deciziile în țara noastră”, a scris el pe Facebook.

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, astăzi,  cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți. După votul în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

