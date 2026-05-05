Raluca Turcan vrea delimitarea totală față de PSD după demiterea Guvernului Bolojan

Raluca Turcan a lansat un atac dur la adresa PSD, pe care îl consideră singurul vinovat pentru căderea Guvernului Bolojan. Fostul ministru al Culturii a declarat că nu mai există nicio cale de comunicare între PNL și PSD.

„Criza politică actuală are un singur responsabil: PSD. Nu există ambiguități, nu există circumstanțe atenuante. Este rezultatul direct al deciziilor lor și tot PSD trebuie să răspundă în fața românilor pentru consecințe,” a scris aceasta pe Facebook.

PSD, acuzat de blocarea modernizării

Potrivit Ralucăi Turcan, răsturnarea Executivului nu reprezintă doar o manevră politică, ci un act care aduce pierderi economice mari.

„Răsturnarea Guvernului nu este un simplu joc politic. Este o decizie cu efecte directe: blocaje, incertitudine, pierderi economice și o frână pusă modernizării. Iar nota de plată nu rămâne în zona politică — este plătită de oameni.” Delimitare față de PSD Fosta ministră afirmă că un partid care își dărâmă propria guvernare își pierde orice urmă de credibilitate și nu mai poate fi un partener de încredere.

„În acest context, poziția mea este fermă: delimitare totală de PSD. Nu există bază pentru colaborare, nu există încredere, nu există viitor comun.”

Susținere totală pentru Ilie Bolojan

În ciuda votului din Parlament, Turcan își menține sprijinul pentru premierul demis.

„Susținerea pentru Ilie Bolojan este fără rezerve. Atacul împotriva lui nu a fost unul politic legitim, ci o execuție motivată de interese personale. A fost ales țintit pentru că a făcut ceea ce trebuie: a pus interesul public înaintea jocurilor de culise.”

PSD și AUR au dărâmat Executivul

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, marți, cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți. După un vot zdrobitor în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

