Prima pagină » Actualitate » Raluca Turcan vrea delimitarea totală față de PSD după demiterea Guvernului Bolojan

Raluca Turcan vrea delimitarea totală față de PSD după demiterea Guvernului Bolojan

Bianca Dogaru
Raluca Turcan vrea delimitarea totală față de PSD după demiterea Guvernului Bolojan
Galerie Foto 3
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne pe Google News

Raluca Turcan a lansat un atac dur la adresa PSD, pe care îl consideră singurul vinovat pentru căderea Guvernului Bolojan. Fostul ministru al Culturii a declarat că nu mai există nicio cale de comunicare între PNL și PSD.

Guvernul Ilie Bolojan a fost demis

„Criza politică actuală are un singur responsabil: PSD. Nu există ambiguități, nu există circumstanțe atenuante. Este rezultatul direct al deciziilor lor și tot PSD trebuie să răspundă în fața românilor pentru consecințe,” a scris aceasta pe Facebook

PSD, acuzat de blocarea modernizării

Potrivit Ralucăi Turcan, răsturnarea Executivului nu reprezintă doar o manevră politică, ci un act care aduce pierderi economice mari.

„Răsturnarea Guvernului nu este un simplu joc politic. Este o decizie cu efecte directe: blocaje, incertitudine, pierderi economice și o frână pusă modernizării. Iar nota de plată nu rămâne în zona politică — este plătită de oameni.”

Delimitare față de PSD

Fosta ministră afirmă că un partid care își dărâmă propria guvernare își pierde orice urmă de credibilitate și nu mai poate fi un partener de încredere.
„În acest context, poziția mea este fermă: delimitare totală de PSD. Nu există bază pentru colaborare, nu există încredere, nu există viitor comun.”

Susținere totală pentru Ilie Bolojan

În ciuda votului din Parlament, Turcan își menține sprijinul pentru premierul demis.

„Susținerea pentru Ilie Bolojan este fără rezerve. Atacul împotriva lui nu a fost unul politic legitim, ci o execuție motivată de interese personale. A fost ales țintit pentru că a făcut ceea ce trebuie: a pus interesul public înaintea jocurilor de culise.”

PSD și AUR au dărâmat Executivul

Moțiunea de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan a trecut, marți, cu 281 de voturi pentru, din 431 de parlamentari prezenți. După un vot zdrobitor în Parlament, Executivul este demis și rămâne doar interimar, până la formarea unei noi majorități.

RECOMANDAREA AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

REACȚIE Al doilea om în stat, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Românii plătesc deja costul acestei iresponsabilități”
16:12
Al doilea om în stat, reacție după căderea Guvernului Bolojan: „Românii plătesc deja costul acestei iresponsabilități”
FLASH NEWS Sorin Grindeanu spune că „relația” cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii: „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”
15:58
Sorin Grindeanu spune că „relația” cu AUR se încheie odată cu votul moțiunii: „N-a existat și nu există niciun fel de înțelegere post-moțiune”
ALERTĂ Semnalul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu: Ministrul Nazare a fost un ministru bun / Ne dorim o nouă alianță pro-europeană
15:54
Semnalul transmis de liderul PSD, Sorin Grindeanu: Ministrul Nazare a fost un ministru bun / Ne dorim o nouă alianță pro-europeană
REACȚIE Thuma, principalul opozant al lui Bolojan din PNL, după răsturnarea guvernului: „PNL nu pleacă nicăieri”
15:53
Thuma, principalul opozant al lui Bolojan din PNL, după răsturnarea guvernului: „PNL nu pleacă nicăieri”
FLASH NEWS Secretarul general al PNL le cere partidelor PSD și AUR să vină urgent cu un nume de premier
15:53
Secretarul general al PNL le cere partidelor PSD și AUR să vină urgent cu un nume de premier
ALERTĂ Ciprian Ciucu anunță că merge mai departe cu Ilie Bolojan. „Moțiunea suveranistă a trecut, sus inima”
15:42
Ciprian Ciucu anunță că merge mai departe cu Ilie Bolojan. „Moțiunea suveranistă a trecut, sus inima”
Mediafax
Surse: Nicușor Dan nu se va grăbi cu noul premier
Digi24
Nicușor Dan, primele declarații după demiterea Guvernului Bolojan
Cancan.ro
Unde va fi înmormântată Angela Similea. Locul ales de marea artistă are o poveste specială
Prosport.ro
FOTO. Prietena Soranei Cîrstea a renunțat la haine. Apariția Anei Ivanovic în costum de baie a aprins imaginația fanilor
Adevarul
Moțiunea de cenzură, văzută din Bihor, județul lui Ilie Bolojan. Tăcere în PSD, optimism în AUR și incertitudine în PNL
Mediafax
Bolojan, despre sărăcirea populației: Oameni care locuiesc în penthouse vin să plângă pe umărul românilor
Click
Aceasta este „formula” lui Einstein pentru fericire și succes în viață
Digi24
Pentru prima dată de la începutul războiului, Ucraina a trimis Flamingo la peste 2.000 de kilometri de linia frontului în Rusia
Cancan.ro
ANAF înmulțește controalele la persoanele fizice. Românii cu averi mari sunt primii vizați
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Loredana Groza într-un costum de baie minuscul, la 55 ani. Vedeta a uitat de inhibiții!
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Un mare brand auto a depus cererea pentru marca OLTCIT. Numele istoric legat de Craiova revine în atenție
Descopera.ro
De ce unii oameni pot iubi mai multe persoane în același timp?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. O femeie ușoară merge la tribunal: – Numele? – Margareta
Descopera.ro
Cimpanzeii, cele mai apropiate rude ale oamenilor, ar putea prezice vremea

Cele mai noi

Trimite acest link pe