Prima pagină » Știri politice » Alexandru Rogobete: „Astăzi am votat așa cum mi-a spus conștiința: pentru recâștigarea dialogului”

Alexandru Rogobete a transmis un mesaj pe pagina oficială de Facebook prin care menționează că astăzi, 5 mai 2026, a votat „așa cum i-a spus conștiința”. Și anume, „pentru recâștigarea dialogului”. Vă reamintim că în Plenul Reunit al Parlamentului României a fost votată moțiunea de cenzură împotriva guvernului Bolojan.

Moțiunea de cenzură a trecut cu 281 de voturi. Alexandru Rogobete a susținut în postarea sa că a votat „pentru a respinge ideea că totul poate sta într-un singur om”. Fostul ministru al Sănătății a mai menționat că „nu este vorba despre o victorie”, ci este vorba „despre o direcție”.

Mesajul transmis de Alexandru Rogobete

„Astăzi am votat așa cum mi-a spus conștiința: pentru recâștigarea dialogului.

Pentru că dialogul nu este un gest de slăbiciune. Este singura cale prin care putem construi decizii echilibrate, care să țină cont de oameni, de realitate și de viitor.

Am votat pentru a respinge ideea că totul poate sta într-un singur om. Pentru că am învățat, că atunci când puterea se concentrează într-un singur punct, echilibrul dispare, iar încrederea se pierde.

Am votat pentru dialog între instituții, între profesioniști, între societatea civilă.

Astăzi nu este despre o victorie. Este despre o direcție.

O direcție în care alegem să reconstruim încrederea, să protejăm oamenii și să dezvoltăm România prin echilibru, comunicare și responsabilitate. Încrederea ne face bine.

#IncredereaNeFaceBine #Dialog #Democratie #Romania”, a notat Alexandru Rogobete pe Facebook.

sursă foto: Mediafax Foto; Facebook

Mediafax
