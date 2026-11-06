Primarul Buzăului, fanul lui Bolojan, și-a întâlnit idolul. Discuție în 3 între Toma, Bolojan și primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Ce au pus la cale

Primarul Buzăului, PSD-istul Constantin Toma, care și-a arătat de mai multe ori aprecierea pentru șeful PNL, Ilie Bolojan,a fost vizitat astăzi chiar de acesta, care a venit însoțit și de primarul Capitalei, Ciprian Ciucu. Întâlnirea are loc în contextul în care primarul Buzăului e într-un conflict cu conducerea PSD și l-a atacat chiar și pe Sorin Grindeanu.

Constantin Toma a confirmat întâlnirea printr-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, subliniind caracterul administrativ al dialogului.

„Schimb de experiență între un fost și doi actuali primari. Administrație pentru oameni, pentru comunități. Mulțumesc pentru vizită, Ilie Bolojan și Ciprian Ciucu!”, a transmis Constantin Toma pe contul său de Facebook.

Demisia din funcțiile de conducere și criticile aduse PSD

Constantin Toma se află într-un conflict cu structurile de conducere ale partidului. La începutul lunii iunie, edilul și-a dat demisia din cele două funcții de conducere pe care le deținea pe plan local: președinte al Organizației Municipale PSD Buzău și prim-vicepreședinte al Organizației Județene PSD Buzău.

Într-un mesaj publicat la acel moment, primarul a explicat că atitudinea ostilă a organizației locale a venit ca urmare a criticilor pe care el le-a lansat la adresa conducerii de la București.

„Sunt convins că atitudinea conducerii de la Buzău și a consilierilor locali PSD este legată de critica mea față de politica dusă de conducerea centrală a PSD, care a pus țara într-o situație foarte dificilă”, a subliniat Constantin Toma în momentul retragerii din funcțiile politice.

„Da, sunt cu Bolojan”

Constantin Toma a avut mai multe reacții dure la adresa propriului partid în ultimul an și i-a luat apărarea lui Ilie Bolojan, inclusiv față de acuzațiile pe care i le-au adus social-democrații. Sorin Grindeanu, liderul PSD, îl numea pe Constantin Toma, în aprilie, „bolojenistul nostru”.

Primarul din Buzău nu l-a contrazis. „Da, domnule, în momentul acesta sunt cu Bolojan, pentru că este singurul care joacă pentru această țară”, a spus Constantin Toma pentru Antena 3 CNN.

„Diferența dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu este că Ilie Bolojan este un tip corect”

Într-un interviu la Euronews,Constantin Toma a susținut că Ilie Bolojan e un tip corect și că asta ar fi marea diferență dintre el și Sorin Grindeanu.

„Diferența dintre Ilie Bolojan și Sorin Grindeanu este că Ilie Bolojan este un tip corect. (…) Pentru că a recunoscut, și-a pus cenușă în cap în numele PNL-ului și încearcă să salveze țara, iar Sorin Grindeanu și cu echipa pe care o are la conducere, la București, tergiversează tot, bagă bățul prin gard în permanență, astfel încât să fie cât mai rău pentru țară,pentru că asta se întâmplă în acest moment”, a declarat primarul Buzăului.