Ciprian Ciucu atrage atenţia: „Am dat acest avertisment la timp, încă de acum trei săptămâni"

Luiza Dobrescu
Primarul general al Capitalei şi preşedinte PNL Bucureşti, Ciprian Ciucu, spune că „nu merge cu «hai să dărâmăm Guvernul României, aruncăm țara în criză și mai vedem noi apoi ce facem»”.

Ciucu atrage atenţia că „majoritatea care se va forma să dărâme Guvernul este RESPONSABILĂ să formeze o majoritate care să-și asume viitoarea guvernare!”

„Nu merge că „hai să dărâmăm Guvernul României, aruncăm țara în criză și mai vedem noi apoi ce facem”…
Dacă nu ești nebun, dărâmi ceva doar dacă ai un plan să pui altceva în loc”, scrie miercuri Ciucu, pe facebook.
De asemenea, liberalul mai spune că PNL l-a informat şi pe preşdintele Nicuşor Dan de intenţiile legate de continuarea unei colaliţii alături de PSD.
„Vă reamintesc tuturor, PNL a votat de două ori consecutiv că nu va mai participa într-o coaliție cu PSD dacă acestă formațiune politică va vota vreo moțiune de cenzură împotriva acestui guvern.
Am dat acest avertisment la timp, încă de acum trei săptămâni. L-am reîntărit ieri. L-am prezentat și domnului Președinte astăzi.
Succes la consultări!”, mai scrie Ciucu.

